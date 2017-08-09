Это тебе не «Спартак»! «Зенит» впервые сыграл вничью

Победу «Зенита» над «Спартаком» можно рассматривать с двух точек зрения. Во-первых, она обнажила все проблемы чемпионов. Короткая «скамейка», плохая физическая форма, потерянный «инстинкт убийцы» и так далее. Во-вторых, она замаскировала проблемы «Зенита».

По первым матчам можно было сделать вывод, что питерцы с трудом создают голевые моменты. Они владеют мячом и территорией и даже довольно быстро перемещают мяч, но последнего паса не хватает. Хорошая результативность – следствие того, что «Зенит» забивает почти все свои моменты. Кроме того, чтобы заиграть на полной скорости, команде иногда требуется провести на поле целый тайм, отправиться в раздевалку и получить мягкое напутствие тренера: ребята, вам надо прибавить. И только после перерыва «Зенит» прибавлял. После победы 5:1 обо всём этом было как-то неудобно говорить. Но «Урал» показал, что эти проблемы никуда не делись.

«Зенит» начал традиционно неспешно. И традиционно много владел мячом, почти не доводя его до чужой штрафной. «Урал» не стеснялся играть с низким барицентром, лишая гостей глубины атаки. Ещё «СКА-Хабаровск» продемонстрировал, что команде Роберто Манчини непросто играть против многочисленной группы защитников, собранных на очень ограниченном пространстве. По сути, проникающие передачи Леандро Паредеса – единственная альтернатива перекату с фланга на фланг в расчёте на ошибку. Всё было как всегда. А потом «Урал» забил.

Гол родился не на пустом месте. Да, атака была быстрой, но хозяева забрали мяч чуть раньше и смело ввязались в игру на встречных курсах. И имели голевой момент чуть раньше. Тут оказалось, что «Зенит» перестраивается слишком уж неспешно. «Урал» действительно прошёл полполя за пять секунд, но даже если бы Эрик Бикфалви не забил, зона подбора была открыта для второго темпа атаки.

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Если бы Кокорин и Дриусси сразу же сообразили гол в ответной атаке, то другие проблемы «Зенита» так и остались бы скрытыми. Но аргентинец пробил выше, а потом «Урал» неплохо отбивался до конца тайма, и вся интрига осталась на потом.

Сумасшедшее давление конвертировалось в моменты. Через пять минут после неудачной попытки забить Кришито это удалось Кокорину. Кстати, Дриусси записал пятое результативное действие в пятом матче.



Но потом, после гола, мы увидели «Зенит» в новом свете: нервным и оттого ошибающимся. Мяч не шёл в ворота. Поймал кураж Ярослав Годзюр, промахивались Паредес и Кузяев. Дриусси вообще нанёс шесть ударов по воротам – четыре из них мимо. «Зенит» был атлетичнее, выигрывал борьбу, подавал угловые, навешивал с флангов – иногда просто не везло. Например, Кузяеву на 63-й минуте, когда он выскочил один на один (спасибо Паредесу), но вратарь сыграл просто блестяще.

«Зенит» увлёкся и даже пропустил несколько контратак. К середине второго тайма казалось, что главный вопрос: сколько ещё продержится Урал»? Но тут же повезло уже «Зениту», когда мяч прошёл рядом со штангой после удара Ильина. Да, «Урал» был готов подолгу дожидаться шанса на контратаку – чтобы потом его использовать.

В концовке «Зенит» всё же мог выиграть. Паредес был близок к голу со штрафного. Если бы забил, мы бы говорили о том, как логично гости дожали «Урал». Но вы знаете, всё-таки компактная команда Александра Тарханова слишком организованно провела весь матч. И показала кое-кому мастер-класс в уроке под названием «как не ошибаться и не привозить моменты самим себе на ровном месте». «Зенит» умеет распорядиться комфортным счётом, умеет наказывать за ошибки, умеет создавать давление. А вот если соперник не ошибается, а давления недостаточно, и счёт не устраивает – может растеряться. Да и выход на замену Артёма Дзюбы, скажем так, не сделал атаки более опасными. В любом случае сейчас только начало чемпионата — самое подходящее время, чтобы сыграть вничью на выезде с организованной командой.

И это отличная возможность для Манчини для анализа качества игры и выявления слабостей. Кстати, на послематчевой конференции он сказал, что «команду нужно доукомплектовать». Хм, даже интересно: неужели новички — это главное, чего не хватает «Зениту»?