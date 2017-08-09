Камикадзе. Зе Луиш «родил» первый гол за 9 месяцев

В нынешнем сезоне ротация обещает стать важной спутницей Массимо Карреры — уже второй раз тренер «Спартака» разбавляет основной состав толковыми игроками резерва. Ротация в матче с «Уфой» объяснялась проблемами с физикой, накрывшими красно-белых в дерби с «Динамо», теперь понять природу освежения состава ещё проще: жестокие 1:5 в Санкт-Петербурге, грядущее дерби с ЦСКА, проходной соперник посреди недели. Когда же ещё применять ротацию, если не в таком случае? Правда, масштабы замен отдалённо были похожи на шоковую терапию: Каррера поменял после «Зенита» сразу восьмерых. Остались в старте лишь Джикия — однозначно лучший игрок «Спартака» в Петербурге, Промес и Самедов.

Главные фигуры из лиц со скамейки — Александр Селихов и Марио Пашалич. Появление Селихова в воротах «Спартака» напрашивалось даже без кошмара Реброва в Санкт-Петербурге: как вратарь он сильнее Реброва, и кто знает, каковы были бы перспективы Селихова, если бы Каррера сам захотел купить голкипера у «Амкара». Выход в старте Пашалича напрашивался из-за слабой игры Фернандо и Глушакова, явно находящихся в плохой физической форме.

Судить игру Марио Пашалича правильнее по первой 30-минутке, когда тактический план Карреры на матч не был нарушен. Чистый опорник Тимофеев взял на себя разрушительные функции, а Пашалич взвалил на себя начало атак из глубины (как Фернандо) и часто поднимался выше, разрывая тульскую полузащиту рывками через центр (как в идеале должен делать Глушаков). Необходимый баланс в середине, которого «Спартаку» очень не хватало без Зобнина, был найден, хотя пасовую игру красно-белых Пашалич ещё не до конца понимает: в некоторых моментах, когда мячом владел Джикия, хорват вырастал на линии передачи на Тигиева, ещё одного резервиста «Спартака». Из-за такого открывания москвичи лишались одного из вариантов продолжения атаки.

Пашалич умён, здорово регулирует атаки и грамотно играет без мяча — в голевом моменте он показал свои лучшие качества. Зе Луиш — тот самый, что не забивал больше 9 месяцев и вот-вот должен был родить гол, — вытащил на себя защитника к центральной линии и отпасовал вразрез под открывание Пашалича. Марио и открылся грамотно, не заскочив в офсайд, и перед воротами не пожадничал — выкатил на пустые ворота Промесу. Квинси, празднуя гол, показывал фанатскому сектору «Спартака» на Пашалича: вот кого благодарите. Справедливости ради следует отметить, что в том моменте Тула лишилась в центре своего бойца — опорник Берхамов ушёл на скамейку из-за повреждения, а Бурчану не успел войти в игру.

Были моменты у «Спартака» и при игре 11 на 11 — центр «Арсенала» был масляным, легко давал гулять мячу, оставлял громадные свободные зоны. Красно-белых подводила реализация. Зе Луиш, выйдя на рандеву с вратарём и положив защитника, решил бить верхом и напомнил про свою девятимесячную серию — пробил так разочаровывающе, что Луис Адриано, зашедший в пресс-бокс «Открытие Арены», удивлённо поднял брови после промаха. Промес после паса с фланга от того же Зе Луиша совсем не попал в створ, Джано бил мягко в угол, но реагировал Габулов. Был свой шанс и у Тулы: Лука Джорджевич влезал в штрафную из глубины, но Сердар Таски заблокировал его удар.

Игра с Тулой была для «Спартака» идиллически спокойной, и травма Артёма Тимофеева нарушила идиллию. Роман Зобнин, сидевший на трибуне по правую руку от Адриано, наверняка поморщился — травма получилась очень похожая на ту, что Зобнин сам получил в Будапеште. Полез в отбор, не дотянулся до мяча, резко поехала нога, дальше — только крик, карета скорой помощи, носилки… Нарушился и баланс «Спартака» в центре поля: с выходом Дениса Глушакова снова остро проявилась нехватка игрока-разрушителя. Во втором тайме Глушаков, традиционно для самого себя свалившись к флангу, дал «Арсеналу» возможность провести контратаку «5 в 3», но пас оказался настолько плохим, что Миодраг Божович на скамейке был готов порвать игрока, сделавшего неточную передачу.

В перерыве Луис Адриано, схвативший красную карточку в прошлом матче из-за неумения держать свои эмоции — это важно напомнить, — устроил для болельщиков «Спартака» внезапную автограф-сессию (в Сербии и Греции, где фанаты после таких удалений могут жечь машины, посмеются над этим предложением). А Зе Луиш продолжил бороться с самим собой. На старте второго тайма Джано умным пасом из глубины придумал новый выход «2 в 0», Зе долго думал, бить самому или покатить на пустые Пашаличу, сделал лишнее касание и упустил момент — мяч с ноги хорвата снял защитник «Арсенала».

В оставшиеся полчаса «Арсенал» атаковал, но был слишком безыдеен, чтобы придумать что-то опасное и проверить Селихова, а «Спартак» работал на гол Зе. Традиционно полезный в борьбе африканец давно не был так нацелен на забитый мяч, но невезение его одолевало. В середине тайма африканец, вбежав в штрафную, поскользнулся на её углу, закладывая финт. Потом, получив шанс пробить со входа в штрафную, Зе сделал всё по науке, но здорово сыграл Габулов.

Однако на 85-й минуте Зе Луиш наконец-то забил: после подачи с углового и толчеи перед воротами оказался в одиночестве перед воротами и саданул по мячу со всей силы, будто вкладывая всю злость за отсутствие голов (пусть и их отсутствие действительно вряд ли волнует Зе – он делает более важную, пусть и незаметную, работу). Для форварда, не забивавшего так долго (с октябрьского дерби с ЦСКА), такой гол очень важен.

Может, «Спартак» и не полностью реабилитировался за разнос в Санкт-Петербурге, но выиграл, подправил психику своему форварду. И обеспечил себе нормальное настроение перед дерби с ЦСКА. Получше, чем три дня назад.