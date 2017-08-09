«Луан или Гарай? Если мне купят 4-5 игроков, буду совсем рад»

«Секрет Зе Луиша? Он тренируется»

Матч «Спартака» с «Арсеналом» стоило сыграть только ради Зе Луиша – в октябре 2016-го африканец забил предыдущий гол в Премьер-Лиге, долго отмалчивался и незаметно выполнял громадный объём работы, пока журналисты отправляли ему в конкуренты Фёдора Смолова. Зе загубил выход один на один, выход два в ноль, но всё-таки забил. А в перерыве сказал, что индивидуальная статистика его мало волнует.

Это правда: Зе Луиша не нужно оценивать по голам. Массимо Каррера, судя по пресс-конференции, и не оценивает.

– Что случилось сегодня с Зе Луишем? У него катастрофическая реализация.

– Нападающие, они такие. Порой у них бывает 7-8 моментов, но они не забивают. Иногда, бывает, достаточно одного касания — и мяч залетает. Но я не отталкиваюсь от количества голов, которые забивает нападающий, – мне важно, что он делает для команды.

– Как за год вам удалось так преобразить Зе Луиша? – спросил другой журналист, и после двух полярных вопросов стало ясно: отношение к Зе никогда не будет однозначным. Работу на команду для многих будет перечёркивать реализация.

– Он тренируется. Тренировки нужны, чтобы улучшать качество игроков и всей команды, и если футболист хочет стать сильнее – он становится. Всё зависит от игрока.

Зеро. Зе Луиш не забивает 9 месяцев Но не всё так плохо.

«Я не отказывался от Смолова и Канунникова»

О тренировках Массимо Каррера говорил очень много, но в первую очередь отметил самую печальную новость дня.

– У Тимофеева очень серьёзная травма. Он повредил колено, завтра будем знать что-то конкретное, – сказал тренер.

Проходивший мимо коллег врач «Спартака» Михаил Вартапетов подтвердил информацию: «Плохо всё». Говорят о разрыве передних крестообразных связок.

– Почему вы провели серьёзную ротацию перед матчем — хотели поберечь игроков перед дерби с ЦСКА или выпустили тех, кто прямо сейчас лучше готов?

– Ротация зависит от того, что я вижу в тренировочном процессе. Стараюсь выставлять тех, кто больше готов и больше даёт на тренировках.

– Будет ли Ребров и дальше основным вратарём?

– Все должны заслужить место в составе, как и Фернандо, как и любой другой игрок. Так что для меня нет игроков старта. Есть игроки «Спартака», и у каждого есть возможность сыграть. Я тренер «Спартака», мне платят, чтобы принимать подобные решения. Порой я угадываю, порой – нет, как и все в жизни.

– Как оцените дебют Марио Пашалича в стартовом составе?

– Пашалич сыграл хорошо. Так же, как Джикия, Джано, Промес и так далее. Когда каждый игрок борется, играет на победу ради «Спартака», у нас намного больше шансов победить. Очень мало футболистов, которые могут принести команде победу в одиночку.

Не обошлось и без новой порции трансферных новостей.

– Вчера вы говорили, что предпочтёте Гарая Луану. Сейчас, пишут, Луан уже почти едет в Москву – какие мысли по трансферу у вас теперь?

– Если оба придут в «Спартак», буду очень рад. Из двух я бы выбрал Гарая, потому что с Таски ситуация ещё непонятна, останется он или уходит. Так что предпочитаю выбрать покупку защитника. Хотя если мне купят 4-5 игроков, буду рад ещё больше.

– Наиль Измайлов заявил, что вы лично отказались от трансферов Канунникова и Смолова.

– Смолова и Канунникова я бы хотел, я не отказывался от них – хочу, чтобы это было ясно, но некоторые обстоятельства заставили отменить сделку.

Камикадзе. Зе Луиш «родил» первый гол за 9 месяцев А «Спартак» с его помощью частично «отмазался» за 1:5 в Санкт-Петербурге.

«Петковичу нужно привыкать к русскому чемпионату»

Миодраг Божович пришёл на пресс-конференцию с желанием поскорее её закончить.

– «Спартак» был лучше и заслужил выиграть. У «Спартака» была пара очень хороших моментов, а мы не создали какую-то остроту в атаке. Надо оставить игру позади и смотреть вперёд. У «Арсенала» не получался контроль мяча, мы редко давали передачи вперёд, чаще играли назад и поперёк. Когда так играешь, сопернику легче обороняться.

– Вы много сваливались на левый фланг – была ли такая установка?

– Это просто игровая ситуация. Альварес больше подключался к атаке, поэтому его фланг был более заметен.

– Сунзу был в первоначальном составе на матч, но потом исчез. Почему? И как скоро будут готовы другие травмированные игроки – например, Расич?

– Сунзу отравился после игры с «Тосно». Нам казалось, что он выздоровел, но на разминке он почувствовал недомогание, и нам пришлось выпустить другого игрока. Что касается Расича, он должен быть готов к матчу с «Уралом».

– Как оцените игру бывшего подопечного по «Црвене Звезде» Марко Петковича?

– Сегодня он неплохо сыграл. Ему нужно привыкать к русскому чемпионату – это непростая лига, здесь очень критически пишут о местном футболе, в лиге много единоборств, много перелётов, автобусов… Здесь каждому непросто.

Уж кому, как не Божовичу, знать, каково вариться в нашем футболе. Правда, пока у Миодрага дела идут не так весело – из пяти стартовых матчей проиграно четыре.