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«Спартак», ЦСКА, «Зенит», «Локомотив» — в обзоре новостей дня
Текст: «Чемпионат»
Фото: РИА Новости

«Зенит» остановили на Урале, «Локо» забуксовал в Казани. Обзор дня

После пяти матчей чемпионата России, состоявшихся 9 августа, в турнире не осталось команд, не потерявших ни одного очка.
10 августа 2017, четверг. 00:00 Футбол

«Зенит» не смог выиграть у «Урала» в Екатеринбурге, несмотря на гол Кокорина

«Урал» и «Зенит» сыграли вничью в матче пятого тура РФПЛ. Встреча проходила в Екатеринбурге на стадионе «СКБ-Банк Арена — Уралмаш» и завершилась со счётом 1:1. Питерцы впервые потеряли очки в нынешнем сезоне РФПЛ.

На 35-й минуте Николай Димитров принял длинный пас на правом фланге и исполнил навес в центр штрафной, а Эрик Бикфалви головой в прыжке направил мяч в ворота.

На исходе часа игры Себастьян Дриусси подобрал длинный заброс на левый фланг и прострелил, а Александр Кокорин в подкате слегка задел мяч, послав его мимо голкипера в дальний угол.

Россия - Премьер-Лига. 5-й тур
09 августа 2017, среда. 17:30 МСК
Урал
Екатеринбург
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 – Бикфалви – 35, 1:1 – Кокорин – 60

Голы Промеса и Зе Луиша принесли «Спартаку» победу над тульским «Арсеналом»

«Спартак» выиграл у тульского «Арсенала» в матче пятого тура РФПЛ. Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу красно-белых. «Канониры» потерпели третье поражение в турнире подряд.

В середине первого тайма Зе Луиш зацепился за мяч в центральном круге и сделал своевременную передачу на ход выскочившему из-за спин защитников Марио Пашаличу, который вышел один на один и покатил мяч Квинси Промесу на пустые ворота.

На 85-й минуте после навеса с углового Сердар Таски головой скинул мяч с рикошетом от соперника к вратарской, а Зе Луиш ударом с лета удвоил преимущество хозяев.

«Спартак» одержал 11-ю победу подряд на своём поле.

Россия - Премьер-Лига. 5-й тур
09 августа 2017, среда. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
2 : 0
Арсенал
Тула
1:0 – Промес – 20, 2:0 – Зе Луиш – 84

«Ростов» выиграл у «Динамо» и поднялся на третье место в РФПЛ

«Ростов» выиграл у «Динамо» в матче пятого тура РФПЛ. Встреча проходила в Ростове-на-Дону на стадионе «Олимп-2» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

В середине первого тайма Самба Сов в собственной штрафной завалил Хорена Байрамяна. Тимофей Калачёв уверенно реализовал пенальти, разведя мяч и вратаря по разным углам.

Россия - Премьер-Лига. 5-й тур
09 августа 2017, среда. 20:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 – Калачёв – 19 (пен)

«Локомотив» на последних минутах вырвал ничью в матче с «Рубином» в Казани

В матче пятого тура российской Премьер-Лиги «Рубин» принимал на своём поле «Локомотив». Встреча проходила на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 1:1.

Счёт в этой встрече открыл бывший нападающий «железнодорожников» Рифат Жемалетдинов, который реализовал пенальти на 62-й минуте. «Локомотив» смог отыграться в концовке благодаря голу экс-защитника «Рубина» Соломона Кверквелии. С 52-й минуты «Рубин» играл вдесятером после того, как бразильский форвард Жонатас получил вторую жёлтую карточку.

Таким образом, «Локомотив» прервал четырёхматчевую победную серию, но продлил серию без поражений.

Россия - Премьер-Лига. 5-й тур
09 августа 2017, среда. 20:00 МСК
Рубин
Казань
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 – Жемалетдинов – 62 (пен), 1:1 – Кверквелия – 90+1
Удаления: Жонатас, 52 – нет

Гол Дзагоева принёс победу ЦСКА над «Тосно»

ЦСКА выиграл у «Тосно» в матче пятого тура РФПЛ. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» и завершилась со счётом 2:1 в пользу «армейцев».

На 49-й минуте Фёдор Чалов бил с границы штрафной, мяч попал в штангу, отскочил в поле и заметался по штрафной, после чего Аарон Оланаре с нескольких метров сумел пробить в ближний верхний угол.

На исходе часа игры Вагиз Галиулин подал с правого фланга, Антон Заболотный с границы штрафной пробил головой, мяч по высокой дуге перелетел через вышедшего из ворота Илью Помазуна. На 62-й минуте Кирилл Набабкин навесил с левого фланга на дальнюю штангу, мяч попал в Марио Фернандеса и отлетел к Алану Дзагоеву, а тот с близкого расстояния с лёта пробил в дальний угол.

Россия - Премьер-Лига. 5-й тур
09 августа 2017, среда. 20:00 МСК
Тосно
Тосно
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 – Оланаре – 49, 1:1 – Заболотный – 56, 1:2 – Дзагоев – 62

Трансфер Луана в «Спартак» оказался под угрозой срыва

Трансфер нападающего «Гремио» Луана в московский «Спартак» оказался под угрозой срыва из-за разногласий между сторонами и того, что футболистом всерьёз заинтересовались английские гранды, сообщает Zero Hora. Скорее всего, речь идёт о «Ливерпуле» и лондонском «Арсенале».

Накануне казалось, что переход форварда в Россию за € 25 млн уже неизбежен, особенно после того, как президент «Гремио» Ромилдо Болсан открыто заявил, что сторонам осталось только согласовать детали. Тем не менее бразильский клуб по-прежнему не устраивает форма оплаты, предложенная красно-белыми, а именно — сроки и количество платежей. В то же время «Гремио» стремится сохранить игрока как минимум до конца месяца.

Ранее сообщалось о конфликте между агентом Луана и посредником, работающим от имени «Спартака», но оба данную информацию опровергли.

Вентура продлил контракт со сборной Италии до 2020 года

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура продлил контракт с итальянской федерацией футбола. Вентура подписал соглашение, рассчитанное до 2020 года.

«У нас есть полная уверенность в Джампьеро Вентуре и его действиях», — цитирует президента итальянской федерации футбола Карло Тавеккио сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

69-летний специалист возглавляет сборную Италии с 2016 года. После шести туров квалификации ЧМ-2018 сборная Италии занимает второе место в группе G, набрав 16 очков.

Арбитр Турбин будет переведён в ФНЛ, Николаев оставлен в числе рефери РФПЛ

Как стало известно «Чемпионату», главный судья матча «Динамо» — «Амкар» Евгений Турбин будет переведён в ФНЛ. Контрольно-квалификационная комиссия (ККК) РФС подтвердила неудовлетворительную оценку, которую Турбин получил от инспектора встречи Александра Колобаева. Ошибочными признаны решения рефери на последних минутах игры, когда сначала он не назначил пенальти в ворота «Динамо», а чуть позже не показал красную карточку футболисту «Амкара» Конде.

Также неудовлетворительную оценку за свою работу получил судья матча «Краснодар» — «Урал» Алексей Николаев. Эксперты ККК решили, что пенальти в ворота «Урала» на последних минутах назначен неверно. Однако Николаев оставлен в числе рефери РФПЛ, но пропустит несколько туров.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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