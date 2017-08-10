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«Спартак» — «Арсенал» — 2:0. Дмитрий Егоров о победе Массимо Карреры
Текст: Дмитрий Егоров
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Спартак» стал лучше. Браво, Массимо!

И дело не в победе над «Арсеналом».
10 августа 2017, четверг. 09:00 Футбол

Всё лето «Спартак» выглядел надутым, и в этом состоянии ощущался дискомфорт. Явный, но неопознанный. Команда меняла лица, снимала маски, и эмоции под ними были такими, что даже празднования ощущались натужными.

Изредка этот тяжёлый пузырь пшикал воздухом конфликтов: то Каррера раздражён, то игроки недовольны, то руководство в сомнениях. Непохожих источников было слишком много, а истории их выглядели так одинаково, что молчать, ожидая официальной информации, стало бессмысленно.

Мы писали о проблемах, они подтверждались, шар надувался ежедневно и мог достичь критических размеров, если бы в какой-то момент его не решились лопнуть. Первым это сделал МассимоКаррера. После 1:5 от «Зенита» и перед «Арсеналом».

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Многие скептически отнеслись к выводам о вторничной пресс-конференции, где объяснялось, что ответы главного тренера о трансферах – это подготовленная речь. Каррера отбрасывал толерантность и открыто объяснял, какие проблемы его беспокоят в «Спартаке». Он практически прямо сказал, что с нынешними трансферами «Зенит» не достать, что ему не дают брать тех, кого он хочет, и что клуб, несмотря на чемпионский успех, не очень-то его слушает.

И за это Массимо нужно сказать «браво» — ведь ответная реакция получилась мгновенной. Уже на следующий день выступил второй человек в клубе, который максимально редко выходит на публику. Наиль Измайлов выдал такую же программную речь – и в этом интервью вопросы показались лишними.

Во-первых, Измайлов назвал всех восьмерых футболистов из того самого майского списка Массимо. Да, трансферы Итурбе, Бадштубера и Мусы выглядели бы сильно, но они не хотели ехать в Россию и в «Спартак». Нойштедтер и Могилевец вряд ли кого-то впечатляли. Тигиева, Петковича и Пашалича клуб вообще взял. В общем-то, сами цели оказались такими, что «стоп» от руководства выглядит вполне логично.

Во-вторых, Измайлов прямо сказал, что не клуб, а в первую очередь Каррера отказался от приобретения Фёдора Смолова. И если тренеру не нужен такой игрок, то о каком недовольстве вообще можно говорить.

В-третьих, член совета директоров клуба напомнил Каррере, что перед его приходом клуб взял Фернандо, Ещенко и Зобнина. По ходу сезона подписал Адриано, Самедова, Джикию и Селихова. А также сохранил лучшего игрока РФПЛ Промеса.

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Да, конфликт стал очевидным для всех, но благодаря в том числе выходу в публичное поле начал сдуваться на уровне сильного недопонимания. На самом деле, в «Спартаке» происходила обычная история, когда тренер хочет независимости, самоуправления и верит людям, в том числе агентам, которых пустил в своё окружение. А клуб, в свою очередь, не хочет видеть в тренере копию Курбана Бердыева, от экспансии которого здесь отказались год назад.

Важно отметить, что выход информации в прессу говорит ещё и о том, что стороны понимают: простая вроде бы ситуация зашла довольно далеко и требует немедленного сближения. И такие локальные ссоры вполне могут вывести команду на новый уровень.

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Каррере и руководству придётся решить ещё много вопросов. С трансферами и тем, кто их проводит. С контрактами несомненно важных для «Спартака» Глушакова и Таски. С банальной атмосферой внутри коллектива и отношением к персоналу, который в непростой период чувствовал себя немного неуютно.

Главное, что было понятно в программных речах обеих сторон, – сейчас они готовы работать вместе. И победа над «Арсеналом», какой бы корявенькой она ни выглядела, должна «Спартаку» во всех смыслах помочь. Вы ведь видели, что Каррера поцеловал не игравшего три тура Джано? Это тоже знак, что тренер меняется, а команда становится лучше.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Спартак Массимо Каррера
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