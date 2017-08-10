Диаспоры РФПЛ: от бразильцев «Спартака» до аргентинцев «Зенита»

Четыре аргентинца в «Зените», пять бразильцев в «Тереке» – внушительные, но не рекордные по численности клубные общины в истории РФПЛ.

«Зенит» берёт Краневиттера, «Спартак» зовёт Гарая. Таблица переходов РФПЛ Луан и Гарай близки к «Спартаку», «Зенит» продолжает выжигать рынок – свежие трансферные новости.

5 сербов – «Алания» (2004), «Спартак» (2004), «Ростов» (2007)

Запущенное хозяйство досталось Леониду Федуну в наследство от Андрея Червиченко. В довесок к громкому бренду и богатой истории преуспевающий бизнесмен получил ораву случайных пассажиров, непонятно с какой радости попавших в «народную» команду. Очевидно, что людьми, нанимавшими их, двигал не только спортивный интерес. В сезоне-2004 через заявку красно-белых прошло немыслимое количество футболистов – 35, в том числе 21 (!) иноземец. Самой многочисленной была сербская диаспора – пять игроков. Справедливости ради замечу, что как раз её представители добросовестно выполняли свою работу. Нападающий Пьянович, к примеру, забил полдюжины голов, а защитник Видич и по сей день ставится в пример начинающим селекционерам как образец во всех отношениях успешного трансфера. Состоялся он, уточню, уже после смены власти в «Спартаке», во второй половине года.



В каждой линии по сербу (в обороне – даже двух) имел в «Алании» Ролан Курбис – мода на выходцев из этой страны в РФПЛ достигла пика в 2004-м. Но от преждевременной отставки это именитого француза не уберегло. Его российское приключение было увлекательным, но недолгим.

Спустя три года на сербов поставил «Ростов». И тоже просчитался. Южане со свистом вылетели из высшего дивизиона. При этом самый известный ростовский серб, бывший вратарь сборной страны Ивица Краль, не провёл на поле ни минуты. Зачем приглашали – непонятно.

Крупнейшие диаспоры РФПЛ



2010: Бразилия (20 игроков), Сербия (16).

2011: Беларусь, Бразилия (по 21), Сербия (19).

2012/13: Бразилия (29), Беларусь (16).

2013/14: Бразилия (23), Беларусь (17).

2014/15: Бразилия (21), Беларусь (13).

2015/16: Бразилия (19), Украина (14).

2016/17: Бразилия (21), Украина (13).

2017/18: Бразилия (16), Украина (9).*



*Заявочный период продолжается.

5 словаков – «Сатурн» (2006)

Земляками окружил себя на чужбине Владимир Вайсс. И некоторые из них сделали в России недурную карьеру – как, допустим, защитник Дюрица или нападающий Якубко. Но в решении генеральной задачи на сезон-2006 они тренеру-соотечественнику не помогли. Невзирая на массовый призыв новобранцев, «Сатурн» застрял вдали от зоны УЕФА. Вайссу дали поработать ещё треть следующего сезона да и отправили восвояси.

5 украинцев – «Анжи» (2002), «Шинник» (2004)

До середины нулевых самым востребованным у клубов РФПЛ был украинский рынок. Его достоинства были налицо: качественный товар за адекватные деньги. Сходство менталитетов упрощало интеграцию украинцев в российские команды. Но бывали и исключения. В Дагестане, допустим, они 15 лет назад не прижились. Интернациональная бригада не спасла «Анжи» от вылета.



У «Шинника» с легионерами из Украины связаны более приятные воспоминания. При их непосредственном участии ярославский клуб провёл один из лучших сезонов в истории, взобравшись на шестое место в таблице. Заметные роли в команде играли крайние защитники жёлто-синей сборной Старостяк и Шевчук.

5 южноафриканцев – «Ростов» (2003)

Разношёрстная компашка собралась в начале 2000-х в Ростове-на-Дону. Заявочный лист местной команды пестрел экзотическими для нашего труженика названиями – Камерун, Замбия, Малави… Но самой большой популярностью в клубе пользовались славные (и не очень) сыны Южной Африки. Их под командованием Сергея Балахнина собралось сразу полдесятка. Самый заметный след в РФПЛ оставил верзила Бут: Мэттью и в Ростове был на хорошем счету, и самарской публике потом полюбился. Другое дело, что к качественному скачку жёлто-синих упор на иноземцев не привёл: 2003 год они завершили на скромном 11-м месте.

5 чехов – «Зенит» (2004)

«Маленькую Чехословакию» в Удельном парке Петербурга основал Властимил Петржела. Чехов в «Зените»-2004 числилось в два с половиной раза больше, чем словаков, но уже на следующий год эта пропорция существенно изменилась. Из тройки Мареш – Флахбарт – Ширл наибольших успехов в России добился последний. Болельщики даже стихи Радеку посвящали – настолько велика была его популярность в Северной столице.

Хаген, Ширл, Крижанац и Шкртел: где они теперь Эти четыре парня 10 лет назад выиграли чемпионат вместе с «Зенитом». Рассказываем, как сложилась их судьба после отъезда из России.

6 аргентинцев – «Сатурн» (2004)

В «Сатурне» 13-летней давности аргентинцев было даже больше, чем в современном «Зените». В Раменском при желании можно было символическую сборную Южной Америки составить – народу хватило бы. Единственное, на ворота пришлось бы поставить кого-то из полевых исполнителей. Другой вопрос, что то были за легионеры. Седьмое место «инопланетян» по итогам сезона красноречиво говорит об их квалификации. Типичные середнячки. Гиньясу, Монтенегро, Бастия, Пусинери, Барихо, Павлович – много вам скажут эти фамилии?

6 белорусов – «Крылья Советов» (2011/12)

В России всегда были в почёте белорусские мастера мяча, но охотнее всех к их услугам прибегали «Крылья Советов». В ходе одного только сезона-2011/12, пускай и переходного, удлинённого, за Самару сыграло полдюжины посланцев дружественной республики. Без многочисленных сейвов вратаря Веремко и голов бомбардира Корниленко команде едва ли удался бы мощный финишный спурт, включивший в себя 10 туров без поражений.

6 бразильцев – «Спартак» (2003), ЦСКА (2007-2008), «Терек» (2014/15)

Бывший тренер «Спартака» Вячеслав Грозный нашёл меткое определение недобросовестным агентам – «мусоровозы». В начале нулевых их за счёт популярного столичного клуба кормилась прорва. В команду оптом и в розницу свозились чужестранцы крайне сомнительных качеств, под видом якобы перспективных парней втюхивались совершенно несуразные персонажи. Достаточно сказать, что из шестёрки бразильцев, числившихся в команде в смутном 2003 году, двое, Руссо и Гин, не сыграли в РФПЛ ни минуты. Результат кадровой, с позволения сказать, политики тогдашнего начальства «Спартака» известен – 10-е место, худшее в новейшей истории клуба.



Обратный пример – «армейские» бразильцы. Одно время ЦСКА, возможно, даже чересчур увлёкся «кудесниками», но у него были на то основания. Примеры Вагнера, Карвальо, Жо вдохновляли селекцию клуба на ещё более активное освоение богатейшего «месторождения». На пике, в 2007 году, бразильская колония ЦСКА разрослась до шести человек, но просуществовала в таком виде недолго – в том числе по причине высокого спроса на лидеров команды. Кстати, трансфер Жо в «Манчестер Сити» за 24 млн евро и по сей день остаётся рекордным для красно-синих.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

С удовольствием принимают на работу бразильцев в Грозном. Понятно, что по классу они уступают Халку или Вагнеру, но локальные задачи решают исправно. В «Тереке» сезона-2014/15 соединились шестеро делегатов крупнейшей страны Южной Америки, и всем им Рашид Рахимов нашёл применение. Аилтон даже в лучших снайперах команды ходил.

7 грузин – «Анжи» (2010)

Вернувшись в Премьер-Лигу после семилетнего отсутствия, «Анжи» сделал упор в комплектовании на представителей Закавказья. За один календарный год жёлтую майку с орлом на груди надевали семь граждан Грузии, тогда как «главный грузин» Омари Тетрадзе покинул команду после… первого тура.

8 португальцев – «Динамо» (2005)

Но, пожалуй, самую громкую и абсурдную закупку по соотношению цены и результата совершило посреди нулевых «Динамо». Олигарх Федорычев накупил для любимой команды толпу иностранцев, преимущественно португальского происхождения, а вместо шика вышел пшик. При таких колоссальных инвестициях в состав итоговое восьмое место бело-голубых было признано безоговорочным провалом. Именитые наёмники быстро потеряли интерес к чемпионату России, а вскоре его утратил и босс клуба.