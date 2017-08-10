Социопатия наносит ответный удар. Почему я болею за Кучука

Согласно теории американского социального психолога Эми Кадди, при оценке того или иного специалиста до начала его работы люди мыслят в двух измерениях — его человеческое тепло и его компетенция. По словам Кадди, компетенция и профессионализм ценятся выше, чем мы можем об этом думать, но природа людей такова, что это измерение всё равно остаётся вторичным — для общества важнее, насколько ты тёплый человек. Несколько видоизменяя это утверждение, можно сказать, что сформировавшееся субъективное (оно не может быть другим, когда оценивается не его работа — ведь работа ещё не началась) мнение о человеке влияет на его карьеру. Кадди утверждает, что зачастую люди склонны доверять не профессионалу в своём деле, а тому, кто более открыт.



Это открытие, выведенное на научный уровень, наверное, вряд ли сильно удивит — сознательно или нет, но мы понимаем, что так и есть. Но когда есть конкретный пример, это отдельно заставляет грустить.

Конкретный пример у меня есть.



Леонид Кучук дважды максимально некрасиво покидал российские клубы — сначала «Кубань», а затем «Локомотив». Оба ухода сопровождались не то чтобы скандалами, но историями со множеством недосказанного — из Краснодара тренер якобы пропал сам (а ведь при Сергее Доронченко обычно происходило наоборот), а в «Локомотиве» Кучуку, ещё не получившему отставку, не позволяли заехать на базу. Это плюс пара безумных предположений от авторитетных людей (ладно, давайте конкретно: Василий Уткин предполагал, что Кучук ушёл в запой) сформировали для общества некий портрет, на который набрасывались оценочные суждения со стороны. А вот посмотрите, как он постоянно хмурит брови и недовольно поджимает губы. А вот посмотрите, какой он нелюдимый, социопатичный и плохо идущий на контакт. А вот посмотрите, ведь он вообще старой школы, его время прошло.

Психолог Эми Кадди утверждает, что зачастую люди склонны доверять не профессионалу в своём деле, а тому, кто более открыт.

Даже если предположить, что всё это истинно, важно одно: здесь нет абсолютно ничего, что касалось бы профессиональных навыков. Всё это — субъективное мнение, основывающееся на внешней оболочке, тот самый уровень человеческого тепла, о котором говорит социальный психолог Кадди.

А теперь о профессиональных качествах. Есть такой показатель новой статистики — разница в реализации ударов. Его сейчас достаточно часто используют при подготовке к следующему сопернику. Подробнее о нём я уже писал.

Бей за титул. Цифровые аргументы в чемпионской гонке РФПЛ Ещё одно доказательство крутости «Ростова» и аномалии «Динамо» и «Кубани» — в ударном анализе команд Премьер-Лиги.

Берём «Кубань». В сезоне до Кучука РРУ составляла 2,5% — показатель хороший, выше окончательно рандомизирующей результаты отметки в 2%. Приходит Кучук — «Кубань» показывает отличный для себя сезон, прыгает на две головы выше ожиданий, и это отражается на РРУ: цифра вырастает в два раза, до 5,1% (лучше в том сезоне по конвертации ударов был только «Зенит»). Кучук уходит — «Кубань» проваливается по РРУ до -0,1%.



Возможно, совпадение. Но возьмём в этом случае «Локомотив», который с белорусским тренером тоже стал оверачивером. Сезон до Кучука: РРУ — -1,9% (это аутсайдерский уровень). Сезон с Кучуком: РРУ — 5,5% (лучше снова только «Зенит»). Сезон после Кучука: РРУ — 2,7%.

Кучук часто во флеш-интервью и на пресс-конференциях акцентирует внимание не просто на ударах, а на локации ударов: «Мало били из штрафной», «Позволили сопернику бить только из-за штрафной».

Это уже гораздо меньше похоже на совпадение, особенно если продолжить набрасывать факты. Кучук часто во флеш-интервью и пресс-конференциях акцентирует внимание не просто на ударах, а на локации ударов: «Мало били из штрафной», «Позволили сопернику бить только из-за штрафной». Это часть его довольно стройной в своей простоте философии: твоя команда должна довести атаку до наилучшей для удара позиции, а соперника нужно вынудить бить с тех позиций, откуда мяч до вратаря долетает сдутым. Все игровые методы тренера настроены на достижение такой игры. Не полноценный прессинг, но попытка быстро вернуть себе мяч на чужой трети в первые секунды после потери, быстрый фол в случае, если прессинг не удался, использование классических фланговиков в роли инсайдов под подключение крайних защитников и нагнетание в чужой штрафной. Так действуют все команды Кучука.

Кучуку чужого багажа не надо. Как перестраивается «Ростов» Провал «Ростова» отменяется. Команда, на 66% укомплектованная новичками, неплохо себя чувствует и уже побеждает.

Это рисует совершенно другой, объективный портрет тренера. К сожалению, коллективное мнение устроено так, что для его изменения специалист должен попасть в условия, близкие к перегрузкам. Только тогда его компетенция превосходит предрассудочно составленный личностный портрет, по которому его привыкли оценивать. И такие условия Кучук получил в «Ростове».



Обновившаяся на две трети команда, которой после ухода лидеров и кормчего Курбана Бердыева прогнозировали борьбу за выживание, после пятого тура находится в тройке. Обычно говорят: «Рано для выводов». Но это немного не так. Рано для эйфории и долгосрочных планов (господи, возможно ли это вообще в «Ростове» — долгосрочное планирование?), а вот выводы сделать можно. Команда прогрессирует от матча к матчу (исключение — игра с «Анжи», где три очка «Ростову» упали авансом за ноль с «Ахматом»), и если в первой паре игр показывала только навыки хорошей командной обороны, то с «Динамо» мы уже увидели и созидательную идею. Изгнав «Динамо» из своей штрафной (всего два удара из DangerZone — оба с сопротивлением), «Ростов» сгенерировал идей больше, чем на один гол с пенальти, — и это обязательно команде ещё вернётся. Из шести случаев, когда проходили острые пасы из центральной зоны, четыре были созданы после быстрого отбора мяча после потери. Это именно то, что хочет видеть Кучук от своих игроков. Это именно то, что составляет его профессиональную философию, выделяющую его из общего ряда достаточно серых отечественных тренеров.

И это именно то, что доказывает: компетенция важнее любых ваших субъективных, предрассудочных и стереотипных суждений.



«У всех моих тренеров свои прибамбасы», — говорил белорусский тренер-миссионер Анатолий Юревич. Ученики Юревича составляют 1/8 всего тренерского штата Премьер-Лиги — помимо Кучука на его идеях рос и Олег Кононов. Я всеми двумя руками разделяю идею психолога Кадди: со стороны оценщика чужого труда отбросьте все прибамбасы, что вы знаете (или думаете, что знаете) о специалисте как о человеке. Вас это не должно волновать, потому что главное — это сам труд специалиста. В случае с футбольным тренером главное (в строгой последовательности) — качество игры, сама игра, подчинённая жёстким, но понятным внутренним правилам и результат.



Этими же двумя руками я за Леонида Кучука, потому что и сам склонен к проявлениям социопатии и сталкивался с необъективной оценкой того или иного своего действия на основе собирательного внешнего образа. Не могу утверждать этого, но мне кажется, что я понимаю ощущения главного тренера «Ростова» прямо сейчас. Он решительно настроен заставить помолчать тех, кто оценивает его по человеческому теплу, а не по компетенции.

Я всеми двумя руками разделяю идею психолога Кадди: со стороны оценщика чужого труда отбросьте все прибамбасы, что вы знаете (или думаете, что знаете) о специалисте как о человеке.

«Ростов» уже третий, и команда должна понять натуру тренера, чтобы всё получилось. Социопатия наносит ответный удар.