Трансфер на 100+ миллионов. Как «Барселона» пытается переманить Коутиньо

Примерно месяц назад мы рассуждали на тему укрепления «Барселоны». Тогда в ходу был слух о переезде на «Камп Ноу» хавбека «ПСЖ» Марко Верратти. Говорили мы и о том, что каталонцам нужен игрок на правый фланг обороны. С этой задачей, к слову, клуб справился, взяв Нельсона Семеду из «Бенфики». Что касается центральной зоны в защите, то здесь до сих пор остаются вопросы. Глубины явно не хватает, 21-летний Марлон, купленный у «Флуминенсе», всё же олицетворяет будущее. Сейчас он вряд ли готов заменить Пике или даже Юмтити.
По-прежнему остаётся открытой вакансия в середине поля. Верратти после перехода Неймара уже никуда не собирается уходить. Не очень понятно, зачем он менял агента и приглашал кудесника Мино Райолу. Эриксена «Тоттенхэм» отпускать не собирается. Сложно между итальянцем и датчанином поставить знак равенства, но по большому счёту «Барселоне» без разницы, будет хавбек с гигантским атакующим потенциалом либо с обширным набором качеств, в том числе и оборонительных. Эту догадку подтверждает предметный интерес испанского гранда к лидеру «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо. Понятно, что его очень сложно сравнивать с Верратти, бразилец ориентирован на атаку, а вот с Эриксеном они во многом похожи, причём даже в том, что их нынешние клубы не горят желанием с ними расставаться.
Что может дать Коутиньо «Барселоне»
На самом деле, это далеко не праздный вопрос. Всем понятно, что Коутиньо — игрок штучный, великолепный технарь, мастер тонкого паса, обладатель классного удара. На поле он любит располагаться под нападающим, в центре. Конечно, теоретически его можно и на фланге использовать, но тогда целый набор качеств уроженца Рио отсекается.
Если Коутиньо перейдёт в «Барсу», то ему надо будет делить мяч с Месси и не сталкиваться с ним лбами.
Если «Барса» планирует продолжать играть по схеме 4-3-3, то, чтобы вживить Коутиньо в неё, необходимо два высококлассных опорных. Прошлый сезон продемонстрировал, что одному Бускетсу сложно подчищать за всеми. Ясно, что Ракитич и Андре Гомеш не очень подходят на роль «собак». Лично мне до сих пор не очень понятно, что забыл португалец в столице Каталонии. Возможно, он ехал в «Эспаньол», а попал в «Барсу», это многое бы прояснило. Ракитич же в лучших для себя сезонах играл как раз на позиции Коутиньо. Сейчас его используют иначе, заставляют чаще участвовать в отборе, и хорват из-за этого страдает, его игра меркнет.
Допустим, «Барселона» вслед за Коутиньо купит ещё и опорного хавбека. Замечательно. Но, как мне кажется, возникнет другая проблема. Все знают, что Лео Месси любит отходить назад, получать мяч, разгонять атаки, снабжать передачами партнёров. Он это делает всегда, и не так важно, что на схеме его загоняют на правый фланг. Получается, что бразильцу с аргентинцем надо будет делить мяч, научиться не сталкиваться лбами. В «Ливерпуле» Филиппе — свободный художник. Как он видит, так и делает. Получится ли всё это в «Барселоне»? Возможно, мы получим шанс понаблюдать за этими взаимодействиями.
В новом контракте Коутиньо, который был подписан в январе нынешнего года, нет пункта об отступных, что нельзя недооценивать, вспоминая ситуацию с Неймаром.
«Барса» в парижской ловушке
Активировав пункт об отступных в контракте Неймара, «ПСЖ» не только лишил «Барселону» одной из звёзд, но и подложил свинью в работе на трансферном рынке. Если месяц назад считалось, что 70-80 млн евро за Усмана Дембеле — это явный перебор, то сейчас дортмундская «Боруссия» может получить за француза вдвое больше. А что? Если Неймар стоит 222 млн евро, почему талантливейший нападающий, игрок сборной Франции должен стоить намного меньше?
У «Ливерпуля» логика примерно та же. В июле «Барселона» выходила с предложением по Коутиньо. Речь шла о 72 млн фунтов. Красных такой вариант, мягко говоря, не заинтересовал. А ведь тогда трансфер Неймара даже не маячил на горизонте. Что уж говорить про сегодняшний день, когда мерсисайдцы увидели, сколько можно выручать за звёзд. Коутиньо в составе «селесао» котируется примерно на том же уровне, что и Неймар. Это две главные звезды в атаке сборной Бразилии. Почему же один должен стоить 222 млн евро, а второй — вдвое меньше? Вот поэтому боссы «Ливерпуля», не моргнув глазом, отвергли и новое предложение от каталонцев — 100 млн евро (85 млн евро сразу и ещё 15 млн евро бонусами).
Юрген Клопп уже сказал, что Коутиньо не продаётся. А суммой в 100 млн евро кого сейчас удивишь? «Ливерпуль» не бедствует, у английских клубов проблем с деньгами вообще нет. Красные собираются биться за чемпионство, хотят показать себя в Лиге чемпионов. С чего вдруг им продавать свою звезду?
Позиция Коутиньо
Поговаривают, что Филиппе, узнав об июльском предложении от «Барселоны», заинтересовался им. Он хотел перейти в каталонский клуб, ведь каждый футболист грезит выступлениями за «блауграна». Но в то же время желание не было таким уж неуёмным, чтобы начать упрашивать руководство «Ливерпуля» пойти на сделку. В Англии Коутиньо ведь тоже счастлив, он лидер суперамбициозной команды, у него полное взаимопонимание с партнёрами и тренерами. Другими словами, противиться переходу в «Барселону» южноамериканец не стал бы, но в Ливерпуле тоже неплохо кормят. Сейчас желание переехать в столицу Каталонии стало ещё меньше, ведь оттуда отбыл Неймар.
В общем, шансов заполучить Коутиньо у «Барселоны» совсем мало. В его контракте, который был подписан в январе нынешнего года, нет пункта об отступных, что нельзя недооценивать, вспоминая ситуацию с Неймаром. Срок соглашения — пять лет, зарплата — 150 тыс. фунтов в неделю. Кардинально на новую трансферную сагу может повлиять лишь агент бразильца Киа Джурабчиан. Такие люди умеют взбаламутить всех и вся. Но «Барсе» нужно посулить Джурабчиану реально хорошие барыши, чтобы тот убедил Коутиньо выставить ультиматум «Ливерпулю».
Букмекеры выставили коэффициент 2.0 на переход Филлипе в каталонский гранд, то есть вероятность сделки ниже 50 процентов.
Букмекеры выставили коэффициент 2.0 на переход Филлипе в каталонский гранд, то есть вероятность сделки ниже 50 процентов.