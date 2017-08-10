20 поводов смотреть новый сезон АПЛ

1. Антонио Конте против проклятья тренеров-чемпионов. Конте стоит приглядеться к карьерному пути двух коллег. Жозе Моуринью выиграл титул, сделав «Челси» сильнейшим в лиге, – уволен через полгода. Клаудио Раньери сотворил сказку с «Лестером» – отправлен в отставку в феврале. В тактическом плане оба коуча предпочитали ехать на старом багаже, не совершенствуя команду, и обоим указали на дверь. Свои недостатки есть и у «Челси» Конте – уязвимость левого фланга и слабость Аспиликуэты в верховой борьбе. Если главный ключ к синим 3-4-3 смогут подбирать даже аутсайдеры, Конте станет изгоем – и о том, что тренеру не покупают нужных ему футболистов, никто не вспомнит.

2. «Челси» залил центр поля цементом. Три года подряд лучшая команда АПЛ – команда с лучшим хавбеком-разрушителем: Матич и Канте, выигрывавшие титул и поодиночке, и вместе, подтверждают. Теперь середина «Челси» превращается в непроходимую – пусть ушёл Матич, зато из «Монако» приехал Тьемуа Бакайоко, настолько же сильный в отборе, чтении игры и организаторских функциях, как Канте. Если мыслить о чемпионской гонке через такой тренд, то единственный, кто способен помешать «Челси», – «Манчестер Юнайтед» с тем же Матичем.

Опора Жозе. «МЮ» приобрёл игрока, который может решить чемпионскую гонку Почему Неманья Матич – главный трансфер «Манчестер Юнайтед» этого лета.

3. Наступает второй сезон Моуринью. На часах Особенного – время выигрывать трофеи: второй сезон Жозе всегда был самым урожайным. С «Порту» и «Интером» Моуринью выигрывал Лигу чемпионов, а в национальных лигах побеждал со своими командами в каждой из пяти попыток – максимально собранные, правильно расставленные и эмоционально накачанные игроки Жозе начинают давать результат именно на второй сезон. Специально под задачу Моуринью подвезли усиление: Линделёф составит спаянную связку в центре защиты с Байи, Матич станет нужной «собакой» под Погба и Эррерой, а Лукаку с сильной поддержкой из глубины должен огорчать соперников ещё больше, чем в «Эвертоне».

4. «Арсенал» попробует вернуться в Лигу чемпионов. Можно выбрать прошлогодний путь Моуринью и «Юнайтед», можно – попробовать протолкнуться обратно в топ через жесточайшую конкуренцию. Теперь у Арсена Венгера есть новые ресурсы, которых не было год назад: протестированная тактика 3-4-3, самый полезный игрок «Арсенала» последних сезонов Алекс Окслейд-Чемберлен, идеальный латераль для схемы на левый фланг Сеад Колашинац, топ-снайпер Александр Ляказетт (пусть и не дружащий с реализацией). Состав немного усилен, остался даже Алексис Санчес – самое время отложить плакаты Wenger Out до худших дней.

5. Месут Озил снова попадёт в мемы. За ним опять будут внимательно следить в топ-матчах, ему припомнят каждый момент, где он не добежал или прошёлся пешком. Старая слава, она такая. И классную игру Озила без мяча опять никто не заметит.

6. Наконец-то Хосеп Гвардиола сделает авторскую команду. Теперь «Манчестер Сити» укомплектован так, как хочет тренер – с толпой крайних защитников, любящих резать пространство и уходить в центр, и толпой инсайдов, лезущих в полуфланги. Вариантов игровых конструкций – масса: Давид Сильва, Кевин Де Брёйне и Бернарду Силва спокойно смогут ужиться на поле вместе. Ложные фулбэки, постоянные смены позиций полузащитников, Габриэл Жезус в роли «ложной девятки» – тактических изысков будет в изобилии. Для тактических гиков «Сити» Гвардиолы – главная команда сезона в АПЛ.

Давай Лама. Как Гвардиола трансферами делает из «Сити» «Баварию» За лето «Манчестер Сити» провернул три трансфера, которые сделают нынешнюю команду Хосепа Гвардиолы более похожей на две предыдущие.

7. У «Ливерпуля» самая легковесная атака в мире. Контратаки «Ливерпуля» – разрушительная сила мощностью с атомную бомбу: не нейтрализовать, если дашь хоть каплю свободного пространства. Так было и в прошлом сезоне, а теперь будет ещё страшнее – Коутиньо, Фирмино и Мане дополнит Мохамед Салах. Резкий, быстрый, понимающий анатомию контратак, Салах был очень крут на скорости в «Роме», а теперь становится новым вариантом в колоде Клоппа: при желании можно держать на скамейке одного живчика, чтобы выходил под усталого соперника, или сразу выпускать всех четверых (с травмой Лалланы это вполне возможный вариант). Один только вопрос – как атака с новой скоростью будет взламывать мощную бетонную защиту? Так же тесать об неё зубы, как и год назад?

8. Поль Погба станет главной звездой АПЛ. Год назад все обсуждали только 120 миллионов и «подонка» Райолу, теперь время поболтать о футбольных качествах. Жозе Моуринью создал в «Манчестер Юнайтед» идеальную атмосферу для Погба – теперь он главная звезда, теперь в «МЮ» нет Златана Ибрагимовича (всё-таки Ибра оттенял француза, перетягивая одеяло на себя), теперь в команде логично сформированная тройка полузащитников с Погба, Матичем и Эррерой. Не секрет, что в схеме с тремя центральными хавбеками Поль чувствует себя наиболее комфортно. Моуринью же спокойно подстраивается под него. В новом «Юнайтед» Погба может позволить себе потащить мяч, быть более эгоистичным и не беспокоиться за тыл – Матич обязательно подчистит. Плюс СМИ – британским журналистам тоже выгодно делать из Погба главную звезду.

9. «Эвертон», который много тратит. «Ириски» ведут себя на рынке как подросток, решивший потратить первую зарплату на барахло. Отвалить 28,5 млн евро за Джордана Пикфорда с одним удачным сезоном – запросто, потратить схожие деньги на Майкла Кина из «Бёрнли» – легко. Вот-вот подъедет Гилфи Сигурдссон, не подавившийся от 50 млн евро трансферного бюджета – вся Исландия вряд ли намного дороже. На фоне таких трансферов покупка Сандро Рамиреса (за 6 млн евро) кажется большой удачей – за перспективного испанца, напротив, недоплатили.

Без Ромелу Лукаку и с толпой новичков Рональд Куман затеял тактическую перестройку – судя по стартовым матчам Лиги Европы, «Эвертон» упорно тестит 4-2-2-2, а в верхней двойке «ложной девяткой» бегает Дави Классен, ещё один летний новичок. Но всё это безумие подозрительно напоминает старый опыт «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» – «потрать с умом деньги с перехода Бэйла/Суареса». Даже их самые удачные вложения – Эриксен, Лаллана – не дали толковой отдачи в первый же сезон.

Куманоиды. Как работает тренер, которого сватают в «Барселону» Неловко говорить о кандидатах на пост тренера «Барселоны» после 6:1 с «ПСЖ», но один из них добивается результата со скромным «Эвертоном».

10. «Тоттенхэм», который ничего не тратит. «Тоттенхэм» – единственная команда в АПЛ, не потратившая ни пенса, но у Маурисио Почеттино есть разумное объяснение безумной по меркам Англии политике: «Сложно убедить хорошего игрока перейти в команду, чтобы потом он сидел на скамейке. Из-за этого возникают проблемы. Мората спросил у меня: «Зачем я тебе нужен, если у тебя есть Гарри Кейн?». Главное усиление «Тоттенхэм» уже сделал – сохранил весь прошлогодний костяк, потеряв лишь Кайла Уокера. Все остальные – Льорис, Алдервейрелд, Дембеле, Эриксен, Алли, Кейн – продолжат вместе расти в самой прогрессирующей команде Премьер-лиги. Удивительно, но для этого совсем не нужно сорить деньгами.

11. Лондонские клубы против стадионов. Аура «Болейн Граунд» и «Уайт Харт Лейн» покинула Премьер-лигу, и это может напрямую сказаться на результатах команд. «Вест Хэм» в некомфортной обстановке Олимпийского стадиона стал 17-м в прошлом сезоне АПЛ по «домашним» голам, фанаты соперников называли атмосферу на его стадионе худшей в лиге, а руководители даже пробовали врубать на стадион аудиозапись аплодисментов команде – дикая вещь для Англии. У «Тоттенхэма» проблема с переездом на «Уэмбли» не только эмоциональная: поле на «Уэмбли» (105х69) шире, чем на «Уайт Харт Лейн» (100х67), что усложнит игру команды Почеттино. «Шпоры» даже просили у FA сузить размеры поля – отказали. Если «Тоттенхэм» провалит сезон, вы знаете, что станет причиной.

12. «Лестер» без пиццы и «дили-дон». Преданные глоры «Лестера» могут выдохнуть – если им не нужна борьба за чемпионство, можно не менять клубную футболку на чью-нибудь ещё. Чемпионской сказки точно не будет, а Крэйг Шекспир – в принципе не тот человек, который сможет выдать с «Лестером» результат выше ожидаемого. Но пока с правой рукой Раньери «лисам» комфортно, а в комплект к Варди и Марезу подъезжают новые качественные игроки – Висенте Иборра, прижившийся в «Севилье» Сампаоли, и Келечи Ихеаначо. От трансфера нигерийца загрустил один Ахмед Муса, зато выиграл весь клуб: связка Варди – Ихеаначо должна стать незаурядной.

13. «Вест Бром» будет всех раздражать и всё равно выстрелит. Про Тони Пьюлиса шутят, что когда-нибудь он припаркует в штрафной «Вест Бромвича» настоящий клубный автобус – но самый британский тренер АПЛ, пропахший стадионным бульоном и готовый держать игрока в составе ради его мощных бросков, ещё продолжит цеплять свои очки. У своих ворот всё давно залито бетоном, а в атаке помогут стандарты, где каждый знает своё дело. Пьюлис раскрыл секреты стандартов до таких подробностей, что возрастной защитник Гарет Маколи, забивающий всё больше с каждым сезоном, может рассчитывать на статус лучшего снайпера лиги, когда ему будет 50. Если вы болеете за кого-либо в АПЛ, «Вест Бром» будет вас бесить – но не вылетит. Точно.

Химия «Брома». Главные короли стандартов в Европе Тактические уроки самой британской команды АПЛ.

14. Вернулся Рафа Бенитес. Флорентино Перес несправедливо поставил Бенитесу жирную кляксу на карьере – как часто бывает, в «Реале» посмотрели в первую очередь на результат, а не на качество игры (оно у «сливочных» было сносным). Бенитес пошёл отмывать кляксу сразу же, из-за безнадёжности «Ньюкасла» докатился до Чемпионшипа, но на изучение подвала потратил всего год – его команда бодро прошагала по сезону. В «Ньюкасле» Бенитес сколотил мощный штаб, взял контроль над всеми сферами работы клуба, вплоть до еды в столовой, и собрал состав, который почти без изменений будет начинать сезон в АПЛ.

15. Марку Силва. Зимой португальца, вытащенного не то из «Олимпиакоса», не то из образа Колина Фаррелла в «Брюгге», встречали в Англии холодно – говорили, что тренер, не знающий лигу и имеющий в распоряжении слабейшую команду лиги, неизбежно провалится. Марку Силва считал иначе – с толпой арендованных футболистов он долго боролся с «Халлом» за выживание, сильно поднял качество игры, а попутно реанимировал Умара Ньясса и заново раскрыл Элдина Якуповича. Было немного жаль Силву после падения «Халла» в Чемпионшип, но сам португалец остался в АПЛ – теперь будет тащить интернациональный «Уотфорд».

16. Дэвид Вагнер. Юрген Клопп теперь живёт в одной лиге с «новым Юргеном Клоппом». Они знакомы ещё с Майнца, где Вагнер учился на биолога, а в Дортмунде организовали знатную синергию – Клопп ставил яркий интенсивный футбол основе «Боруссии», Вагнер делал тот же фокус со вторым составом. Методы работы тоже перенял: год назад его «Хаддерсфилд» жил на безлюдном шведском острове, ловил рыбу, кипятил воду для кофе у костра, ночевал в палатках, а по ходу сезона внезапно завоевал промоушн. Матч «Хаддерсфилда» и «Ливерпуля» обязательно внесите в список must see, а в трансляции не перепутайте нового Клоппа и оригинального – они похожи даже внешне.

17. Битва топ-страйкеров. У каждого топ-клуба есть свой кандидат. У «Челси» – Альваро Мората, подходящий под стиль игры синих больше Диего Косты. У «Ман Сити» – Габи Жезус, показавший свою крутость в первых же матчах. У «Юнайтед» – Ромелу Лукаку: если уж с поддержкой Баркли и Бэйнса он забивал стабильно много, то с Погба, Эррерой и Мхитаряном не исключена заявка на рекорд. У «Арсенала» – Александр Ляказетт: в «Лионе» он хоронил немало явных моментов, но и создавал достаточно, что важнее в оценке нападающего. У «Тоттенхэма» – Гарри Кейн, идеальный форвард для топ-клуба Премьер-лиги. У «Ливерпуля» в снайперскую гонку вообще могут включиться трое-четверо. Гонка будет интересной, и главное в ней – не недооценивать незаметных героев: например вечно молодого Джермейна Дефо, вернувшегося в АПЛ с «Борнмутом».

18. Холивар «английские тренеры против иностранных». Шон Дайч, Сэм Эллардайс, Эдди Хау и другие тренеры будут отстаивать честь острова не только в матчах АПЛ, но и в mind games, причём там – даже жарче. «Будь я немцем, все бы смаковали действия моей команды в прессинге», – говорил в январе Дэвид Мойес, утопивший «Сандерленд» в Чемпионшип, после редкого удачного матча с «Ливерпулем». И это лишь один выпад за прошлый сезон из десятка прозвеневших в прессе. Британские коучи уверены, что в Англии слишком переоценивают иностранную рабочую силу, и накидываются при первом же удобном случае – и в новом сезоне виток противостояния тренерских школ должен выйти на новый уровень.

19. Тактика 3-4-3 продолжит победное шествие. Антонио Конте, находя решение своих проблем, невольно породил новый тактический тренд во всей Европе. Только в АПЛ 12 команд за прошлый сезон ситуативно использовали схему 3-4-3: кто-то сезонными отрезками, как «Тоттенхэм» и «Арсенал», кто-то специально под конкретных соперников, как «Сити» и «Эвертон». Достоинство тактики – возможность использовать больше игроков в позиционной атаке – уже раскусили, а Хосеп Гвардиола, судя по летним контрольным матчам, будет делать на это особую ставку: его «Сити», играя в три центральных, грохнул «Тоттенхэм» и «Реал».

20. Множество новых человеческих историй, о которых вы узнаете. Только за последние годы АПЛ подарила достаточно историй: бывший любитель Варди, бывший тюремщик Дини, раненный однажды ножом Андре Грэй, живший всё детство без канализации и еды Игало, превратившийся из «сына вратаря» в грамотного вратаря Каспер Шмейхель… вы сами вспомните ещё с десяток. Пара удачных матчей – и ты уже герой АПЛ и звезда по меркам журналистов. В новом сезоне нас ждут новые герои и новые необычные истории. И новые сюжеты. И, весьма вероятно, новый чемпион. Посмотрим?