Почему молодёжное первенство — самый бессмысленный турнир в мире

В мире есть достаточно вещей и явлений, которые можно назвать абсолютно бессмысленными. Нажимать на пульт сильнее, когда садятся батарейки, повторять последние слова в предложении, когда человек не услышал первые, исходящие трансферы «Ростова» — всё это из списка бессмысленных вещей. Почётное место в этом списке занимает и проведение молодёжного первенства России. Сейчас объясню почему.

Что не так с молодёжным первенством?

Открываем регламент проведения молодёжного первенства России. Пункт 4.9.2. статьи 4 гласит: «В ходе матча в составе команды клуба общее количество футболистов, родившихся ранее 01.01.1997 г., одновременно находящихся на поле, не должно превышать трёх полевых игроков и одного вратаря». Перевожу на доступный язык: на поле могут находиться три-четыре футболиста старше 20 лет, в заявке их может быть сколько угодно, а остальными полевыми должны быть игроки до 20 лет.

Почему это плохо, ещё пять лет назад говорил один из идеологов и создателей «Краснодара» Сергей Вахрушев: «К сожалению, к молодёжному первенству у нас подходят по остаточному принципу. В том формате, как сейчас, оно точно себя изжило. Необходимо понизить возраст участников соревнований – максимум до 18 лет. Заиграл футболист ярче в молодёжной команде – пусть переходит во второй дивизион». Мнение исчерпывающее и абсолютно логичное — в молодёжном первенстве молодёжь просто теряет время. В «Аяксе», с его лучшей в мире академией, самое большое внимание уделяют парням 17-19 лет — в этом возрасте мальчики становятся мужчинами и должны играть с мужчинами. Результат такой идеологии: 90% выпускников «Де Тукумст» доходят до профессиональных лиг. Это невероятный результат.

Не то развитие. Почему российскому футболу нужны фарм-команды Проблеме создания фарм-команд в России придаётся слишком мало значения, а ведь она не менее важна, чем проблема детского футбола.

Есть ещё один момент, который делает молодёжное первенство турниром с кучей вопросов и без ответов. В нём нет соревновательного принципа: команды вылетают из турнира вместе с вылетом основы, и никакой здоровой циркуляции участников лиг нет. Клубы с (возможно) более сильными академиями, не играющие в РФПЛ, не имеют возможности выставить свою «молодёжку» на матчи с лучшими, что приводит к неизбежной потере самых талантливых игроков.

К чему это приводит?

Теперь по фактам. Мы договорились, что игроки в молодёжном первенсте теряют главные годы перехода из юношеского футбола во взрослый — значит это должно как-то отразиться в цифровом формате? Отражается, ещё как отражается. Возьмём молодёжное первенство-2013/14 — не такое далёкое по времени, чтобы проверить мантру «Мы готовим в молодёжном первенстве будущих игроков основы», но и не такое близкое, чтобы дать выпускникам турнира дойти до 22-23 лет. И вот что получится.



184 футболиста приняли участие более чем в половине матчей турнира — обычно это самые опытные и талантливые футболисты, сойдёмся на этом. При этом до сегодняшнего дня (а ведь прошло всего три года!) в системах своих тогдашних клубов остались лишь 36 из них. Лишь каждый пятый! Более того, тренируются с основой всего 18 из них, всего 10%! Мантра о подготовке игроков для основы уже трещит по швам.



О`кей, если эти парни не остаются в своих клубах, то где они? Вы, наверное, сильно удивитесь, но самый популярный ответ: нигде. Без профессиональных контрактов на данный момент остаётся 71 футболист — это 39% от 184 самых опытных и талантливых. Зафиксируйте: 39% выпускников молодёжного первенства не сумели найти работу ни в 16 клубах Премьер-Лиги, ни в 20 клубах ФНЛ, ни даже в шести десятках клубов ПФЛ! Мой любимый пример — нападающий Александр Соболев из «Урала» (не путать с томским Соболевым). В сезоне-2013/14 он отгрузил десяток мячей в молодёжном первенстве, но затем провёл лишь пять матчей на профессиональном уровне и утонул в дебрях третьей лиги.



39% беспризорников — много, но, может, оставшиеся устроились хорошо? Ничего подобного: в клубах РФПЛ всего 21 футболист из 184 (11%), в ФНЛ — 29 (16%), в ПФЛ — 44 (24%). 50 футболистов на две первых лиги — это не просто плохая подпитка, это чудовищно плохая подпитка. Теперь для сравнения со школой мужского футбола: «Спартак» и «Зенит» в сезоне-2014/15 выставляли вторые команды в ПФЛ. Итог: 10 игроков только в Премьер-Лиге. На все 16 клубов молодёжного первенства, напомню, до РФПЛ дошли, имея на год больше, всего два десятка футболистов.

Ну а что ты предлагаешь?

Моя позиция последовательна: никакого молодёжного первенства не должно быть, потому что это турнир без целей и задач и, как мы видим из цифр выше, без выхлопа. Опять же, не нужно придумывать ничего из того, что ещё не придумано — есть работающая система юношеских лиг — в Германии или тех же Нидерландах. В ней несколько уровней — U15, U17 и самый высокий — U19. Все эти лиги формируются по региональному принципу и существуют в условиях спортивной конкуренции, что уже важно для парней в этом возрасте. Те, кто достиг 19-летнего возраста, уже обязаны искать команду в пирамиде взрослых лиг — они или остаются в системе клуба, во второй команде, или находят место в низших лигах. Заложенное в них с юношеского уровня стремление к конкуренции, соревнованию заставляет их стремиться расти выше — так происходит постоянная подпитка высших лиг молодёжью уровнями ниже.



Многое из того, что работает в Европе, в России, в силу её разных особенностей адаптировать сразу нельзя, но с молодёжным первенством не так. Нет ни одного противопоказания для строительства пирамиды юношеских и молодёжных лиг — нужно лишь желание осмыслить то, что сейчас является бессмысленным.