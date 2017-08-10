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Переходы Гарая и Луана в «Спартак». Шутки читателей «Чемпионата»
Текст: Максим Саблин
Фото: instagram.com/tamara_gorro

«Спартак» предложил Гараю 20 млн евро и новую жену»

Каминг-аут в Англии, диалог Карреры и Федуна и правильный выход из автобуса. Смеёмся вместе.
10 августа 2017, четверг. 21:00 Футбол

Панов поддержал голкипера «Спартака» Реброва

Alrx23ander:
— Панов Реброву: Не переживай, мне тоже наваляли.

Фурсенко: через 3-4 года этот состав «Зенита» сможет выиграть Лигу чемпионов

fedia_tu:
— А ещё через два колонизировать Марс.

КДК временно отказался от практики штрафов за неправильный выход из автобуса

dratva1974:
— Правильный выход из автобуса знает только Бердыев.

Источник: Карпин — основной претендент на пост наставника «Анжи»

cesk-88:
— Ну а Григоряна на «Матч ТВ», на бывшую должность Карпина. Станет начальником для журналистов-мазохистов. Будет эпично!

«Спартак» и «Гремио» согласовали трансфер Луана за € 25 млн

hypnosis:
— Федун: Тебе кого купить — Гарая за 15 или Луана за 20? Каррера: Гарая. Федун: Куплю тогда Луана за 25.

Глава «Гремио» — об уходе Луана в «Спартак»: сердце разбито, но это необходимо

hollybull:
— … И утёр слёзы пачкой долларов.

В Турции сообщили, что «Фенербахче» начал переговоры о трансфере Дзюбы

r3prog:
— Аниматором возьмут на пляж в Белеке?

Источник: «ПСЖ» заплатит «Монако» за трансфер Мбаппе € 155 млн

xornet:
— Неймар выкупил трансфер Мбаппе.

Полиция задержала мужчину за сообщение об угрозе взрыва на «Открытие Арене»

sergeydopler:
— Червиченко, угомонись наконец!

Орлов впервые в сезоне будет комментировать матч «Зенита»

babenchyk:
— Просто клуб нашёл ещё один способ мотивировать людей ходить на стадион =)

Тарасов – Кудряшову: жду тебя в любом ресторане Москвы, разберёмся как мужики

elladaoha:
— Бузова ушла, а «Дом-2» в душе Тарасова остался…

Арбитр Аткин – первый человек в британском футболе, признавшийся, что он гей

anti-kep:
— Ему теперь будут кричать: «Судья — натурал»?

Президент «ПСЖ» помог аргентинской семье покинуть Катар

lepraem:
— Президент «Зенита» помог аргентинцам покинуть Аргентину.

Мостовой: не верится в трансфер Гарая в «Спартак». Его жена захотела в Россию?

gennagykozodoyev:
— «Спартак» предложил 20 млн евро и новую жену Гараю.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Спартак Александр Мостовой Валерий Карпин Сергей Фурсенко Комментарии читателей
Новости. Футбол
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