«Спартак» предложил Гараю 20 млн евро и новую жену»

Панов поддержал голкипера «Спартака» Реброва
Alrx23ander:
— Панов Реброву: Не переживай, мне тоже наваляли.
Фурсенко: через 3-4 года этот состав «Зенита» сможет выиграть Лигу чемпионов
fedia_tu:
— А ещё через два колонизировать Марс.
КДК временно отказался от практики штрафов за неправильный выход из автобуса
dratva1974:
— Правильный выход из автобуса знает только Бердыев.
Источник: Карпин — основной претендент на пост наставника «Анжи»
cesk-88:
— Ну а Григоряна на «Матч ТВ», на бывшую должность Карпина. Станет начальником для журналистов-мазохистов. Будет эпично!
«Спартак» и «Гремио» согласовали трансфер Луана за € 25 млн
hypnosis:
— Федун: Тебе кого купить — Гарая за 15 или Луана за 20? Каррера: Гарая. Федун: Куплю тогда Луана за 25.
Глава «Гремио» — об уходе Луана в «Спартак»: сердце разбито, но это необходимо
hollybull:
— … И утёр слёзы пачкой долларов.
В Турции сообщили, что «Фенербахче» начал переговоры о трансфере Дзюбы
r3prog:
— Аниматором возьмут на пляж в Белеке?
Источник: «ПСЖ» заплатит «Монако» за трансфер Мбаппе € 155 млн
xornet:
— Неймар выкупил трансфер Мбаппе.
Полиция задержала мужчину за сообщение об угрозе взрыва на «Открытие Арене»
sergeydopler:
— Червиченко, угомонись наконец!
Орлов впервые в сезоне будет комментировать матч «Зенита»
babenchyk:
— Просто клуб нашёл ещё один способ мотивировать людей ходить на стадион =)
Тарасов – Кудряшову: жду тебя в любом ресторане Москвы, разберёмся как мужики
elladaoha:
— Бузова ушла, а «Дом-2» в душе Тарасова остался…
Арбитр Аткин – первый человек в британском футболе, признавшийся, что он гей
anti-kep:
— Ему теперь будут кричать: «Судья — натурал»?
Президент «ПСЖ» помог аргентинской семье покинуть Катар
lepraem:
— Президент «Зенита» помог аргентинцам покинуть Аргентину.
Мостовой: не верится в трансфер Гарая в «Спартак». Его жена захотела в Россию?
gennagykozodoyev:
— «Спартак» предложил 20 млн евро и новую жену Гараю.