«Спартак» предложил Гараю 20 млн евро и новую жену»

Каминг-аут в Англии, диалог Карреры и Федуна и правильный выход из автобуса. Смеёмся вместе.

Панов поддержал голкипера «Спартака» Реброва

Alrx23ander:

— Панов Реброву: Не переживай, мне тоже наваляли.

Фурсенко: через 3-4 года этот состав «Зенита» сможет выиграть Лигу чемпионов

fedia_tu:

— А ещё через два колонизировать Марс.



КДК временно отказался от практики штрафов за неправильный выход из автобуса

dratva1974:

— Правильный выход из автобуса знает только Бердыев.



Источник: Карпин — основной претендент на пост наставника «Анжи»

cesk-88:

— Ну а Григоряна на «Матч ТВ», на бывшую должность Карпина. Станет начальником для журналистов-мазохистов. Будет эпично!



«Спартак» и «Гремио» согласовали трансфер Луана за € 25 млн

hypnosis:

— Федун: Тебе кого купить — Гарая за 15 или Луана за 20? Каррера: Гарая. Федун: Куплю тогда Луана за 25.



Глава «Гремио» — об уходе Луана в «Спартак»: сердце разбито, но это необходимо

hollybull:

— … И утёр слёзы пачкой долларов.

В Турции сообщили, что «Фенербахче» начал переговоры о трансфере Дзюбы

r3prog:

— Аниматором возьмут на пляж в Белеке?



Источник: «ПСЖ» заплатит «Монако» за трансфер Мбаппе € 155 млн

xornet:

— Неймар выкупил трансфер Мбаппе.



Полиция задержала мужчину за сообщение об угрозе взрыва на «Открытие Арене»

sergeydopler:

— Червиченко, угомонись наконец!



Орлов впервые в сезоне будет комментировать матч «Зенита»

babenchyk:

— Просто клуб нашёл ещё один способ мотивировать людей ходить на стадион =)



Тарасов – Кудряшову: жду тебя в любом ресторане Москвы, разберёмся как мужики



elladaoha:

— Бузова ушла, а «Дом-2» в душе Тарасова остался…

Арбитр Аткин – первый человек в британском футболе, признавшийся, что он гей

anti-kep:

— Ему теперь будут кричать: «Судья — натурал»?

Президент «ПСЖ» помог аргентинской семье покинуть Катар



lepraem:

— Президент «Зенита» помог аргентинцам покинуть Аргентину.



Мостовой: не верится в трансфер Гарая в «Спартак». Его жена захотела в Россию?

gennagykozodoyev:

— «Спартак» предложил 20 млн евро и новую жену Гараю.