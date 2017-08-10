10 вещей, которые нужно знать о пятом туре РФПЛ

Как обычно, после завершения тура у вас есть шанс наверстать всё, что вы упустили. На за всю жизнь, конечно, но хотя бы за последние два дня. Приступаем.

1. Тренер «Анжи» цитирует Лермонтова

И это круто. Александр Григорян на время прервал психологическую атаку на Константина Базелюка, чтобы вспомнить русскую классику. Его цитирование фрагмента из «Мцыри» было похоже на прощание. По крайней мере, сам он показал, что готов к отставке. Слушайте, может, не надо? В компании «Тосно», «Арсенала» и «СКА-Хабаровск» шансы на выживание у «Анжи» будут в любом случае. А за целый сезон Григорян, пожалуй, наговорит на собственный цитатник. Незаинтересованные зрители (то есть, почти все, извините, преданные болельщики «Анжи») только выиграют, если в РФПЛ останется тренер с настолько образным мышлением.

«Анжи», не спеши! Почему увольнение Григоряна станет ошибкой Самый эксцентричный тренер РФПЛ цитирует Лермонтова, намекая на скорую отставку?

2. «Амкар» и антирекорд РФПЛ

В последние годы как-то так сложилось, что «Амкар» ассоциируется с не самой зрелищной игрой. Интересно, с чего бы это? В общем, сейчас субъективное ощущение можно аргументировать, есть факт: «Амкар» ни разу не забил в пяти первых матчах, установив антирекорд РФПЛ. Никто не сомневается в умении Гаджи Гаджиева наладить игру, но всё-таки забейте уже! Необязательно набирать очки — хватит и гола. Просто, чтобы это не так давило на команду.

3. Кокорин – «лучший футболист Европы»?

Сергей Фурсенко сообщает: «Если Кокорин реализует всё, что есть, он будет не только лучшим футболистом России, он будет лучшим футболистом Европы». Ого.

Фурсенко: почти сто лет нас лечили социализмом, это отпечаталось на футболе Президент «Зенита» — о Кокорине, Неймаре, деньгах и наших главных проблемах.

Факт: Александр Кокорин здорово проводит начало сезона. В пяти матчах чемпионата у него четыре гола и две голевые передачи. Это много. Прямо сейчас он один из лучших футболистов чемпионата. Возможно, лучший. Может, просто порадуемся? Но нет, надо сказать, что он может стать лучшим футболистом Европы. То есть результативности Халка для этого было мало (даже речи не шло), а четыре гола Кокорина — видимо, совсем другое дело…



Кстати, насчёт Кокорина есть и другое мнение. Некто Роберто Манчини говорит: «Кокорин хорошо играет, но он просто делает свою работу. С чего такой шум?». Манчини — человек, у которого Марио Балотелли показывал лучший футбол в жизни, у которого был хорош Адриано и который заставил Карлоса Тевеса соблюдать дисциплину. Рискну предположить, что он находит более точные слова, чтобы мотивировать футболистов.

4. «Спартак»: выяснения через СМИ

Победа над «Арсеналом» случилась на фоне напряжённого обмена мнениями. Начал Массимо Каррера. Он на пресс-конференции заявил, что ещё в мае предоставил клубу список необходимых игроков. Ответил вице-президент Наиль Измайлов, который озвучил этот список и привёл аргументы клуба по перечисленным в нём фамилиям. Получилось увлекательно.



Судя по сказанному, тренер и руководство сейчас далеки от согласия по ряду вопросов, но понимают необходимость какого-то консенсусного решения. За событиями, естественно, следит корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Каррера: «Зенит» ни при чём. Я говорю руководству о трансферах с мая Главный тренер «Спартака» давит на клуб после разгромного поражения от «Зенита»?

«Спартак» стал лучше. Браво, Массимо! И дело не в победе над «Арсеналом».

5. Ещё «Спартак»: крест команды

Артём Тимофеев повредил крестообразные связки колена и выбыл, по предварительным прогнозам, на полгода. На ровном месте: тянулся за мячом и подвернул ногу. Болельщики пишут в комментариях о злом роке и мистике. Знаете, есть искушение с ними согласиться. У Карреры снова нет альтернативы Глушакову в опорной зоне. Что ж, по крайней мере зимой «Спартак» гарантированно усилят два центральных полузащитника — Зобнин и Тимофеев. А осенью?

У Тимофеева выявлен разрыв передней крестообразной связки колена

6. Дзагоев забивает и промахивается

Алан не только забил победный гол через пять минут после выхода на поле. Он открывался очень высоко, чуть ли не в линии атаки, цеплялся за мяч и мог забить ещё дважды. Один раз спижонил, а во второй раз просто не повезло. В целом Дзагоев добавил ЦСКА жизни, выполнил больше всех в команде пасов в рамках того получаса, который провёл на поле и в котором заработал пару фолов. Учитывая общее кадровое состояние ЦСКА, хорошая форма Дзагоева — лучшее, что вообще могло случиться с командой. Вот бы он ещё забивал в очевидных ситуациях…

7. «Ростов»: 1:0 навсегда

В прошлом сезоне под руководством Курбана Бердыева «Ростов» восемь раз сыграл со счётом 1:0 (неважно, в чью пользу). Думаете, это много? Ха! Леонид Кучук открывает новые грани цинизма. С ним «Ростов» выдал счёт 1:0 четыре раза из пяти. Невероятно. Единственный сбой случился в первом туре, с тех пор ростовчане не изменяют себе. Да и сбой относительный — двоичная система не была нарушена (1:1 с «Уралом»). Теперь «Ростову» играть с «Уфой». Может быть поставить на тотал меньше (1,5)?

8. Неудовлетворительный Лапочкин

Победный гол «Ростова» в ворота «Динамо» был забит с пенальти. Вот с этого пенальти.

Инспектор матча Эдуард Малый поставил арбитру Сергею Лапочкину неудовлетворительную оценку. Но самое интересное началось после матча. Гендиректор «Динамо» Евгений Муравьёв назвал арбитров РФПЛ «некомпетентными и ангажированными». А руководитель ДСИ Андрей Будогосский ответил, что попросит обратиться в комитет по этике, чтобы «заканчивать с этим бардаком». Мы будем с интересом следить за развитием ситуации.

9. Неспортивный Жонатас

Бразилец провёл отличный матч с ЦСКА, и показалось, что на самом-то деле у «Рубина» нет проблемы с центрфорвардом. Но в игре с «Локомотивом» Жонатас подвёл. Сначала получил жёлтую карточку за участие в массовой стычке в первом тайме, а после перерыва — ещё одну жёлтую за отмашку. Дважды подставиться из-за неспортивного поведения — это перебор. Без него стройная геометрия «Рубина» развалилась. Хотя и в полном составе «Рубин» не создавал явных опасных моментов, но выглядел увереннее «Локомотива». Вскоре после удаления москвичи забрали мяч, а в концовке забили. На 91-й минуте Соломон Кверквелия передал руководству «Рубина» привет.

10. Футбол и скандал в Грозном

Вы же помните, да? Сначала намечались торжества, потом аресты. Потом решили совместить. Первый тайм матча «Ахмата» с «Краснодаром» не предвещал вообще ничего интересного. Но в перерыве началось… Драка в подтрибунке. Кажется, из-за того, что Павел Мамаев назвал Родолфо «обезьяной». Ох. Если эта информация журналиста Адама Зубайраева подтвердится, мало никому не покажется. Правда, конфликт тут же постарались замять.

«Ахмат»: после игры Мамаев извинился перед Родолфо, наш игрок принял извинения

После перерыва команды завелись. И, кроме скандала, подарили крутейший матч, победный гол в котором был забит в добавленное время 18-летним парнем. Для «Краснодара» это превращается в тренд. 2:3 — с огромным количеством моментов, нервами и сумасшедшей развязкой в концовке.

Что ещё случилось в туре

Зе Луиш забил

Впервые за девять месяцев. Он мог забить и раньше, и даже в этом самом матче, но мазал и упускал шансы. Может, из-за давления безголевой серии. В любом случае хорошо, что она закончилась. Кстати, оцените предголевой пас Зе на ход Марио Пашаличу. Это больше половины гола.

Тарасов ждёт Кудряшова в ресторане

И предлагает «разобраться как мужикам». Вот интересно, разобраться как мужикам — в смысле пообедать? А если не пообедать, то выбор места для «разборок» вызывает некоторые вопросы. И лёгкую ностальгию по 1990-м. Шучу, не вызывает. Нет по ним ностальгии.

Грозные дебюты

И мы снова в Грозном! Исмаэл забил первый гол в России через три минуты после того, как впервые вышел на поле. Первый гол в РФПЛ забил Антон Швец. А победный мяч на счету Ивана Игнатьева, который в свободное от основной команды время тащит молодёжку (8 голов в четырёх играх). Теперь он забил и за взрослую команду. Пятый тур получился очень крутым.