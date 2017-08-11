Не «Барселона», а дубль. Дембеле отстранён от тренировок «Боруссии»

Мамаев обзывается и извиняется, Луан в шаге от перехода в «Спартака», Дембеле снесло крышу от предложения «Барсы» — главные события дня.

«Краснодар» выиграл у «Ахмата» благодаря голу Игнатьева в компенсированное время



В матче 5-го тура российской Премьер-Лиги «Краснодар» в Грозном одержал победу со счётом 3:2 над «Ахматом».



«Краснодар» открыл счёт в начале второго тайма — на 53-й минуте Александр Мартынович отправил мяч в сетку ворот хозяев. Отыгрался «Ахмат» на 73-й минуте — счёт сравнял новичок команды Исмаэл, сумевший забить через несколько минут после выхода на замену. Тем не менее несколько минут спустя гости вновь вышли вперёд — отличился Виктор Классон. Сравнять счёт во второй раз хозяева поля сумели на 90-й минуте, когда точным ударом отметился Антон Швец. Однако последнее слово осталось за «Краснодаром» — уже в компенсированное время победу «быкам» принёс Иван Игнатьев.

В таблице РФПЛ «Краснодар» (10 очков) располагается на третьей строчке, а «Ахмат» (9), проигравший второй матч кряду, занимает седьмое место.

«Ахмат»: после игры Мамаев извинился перед Родолфо, наш игрок принял извинения



Руководитель пресс-службы «Ахмата» Казбек Хаджиев прокомментировал конфликт, произошедший между защитником грозненской команды Родолфо и полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым. Инцидент произошёл в подтрибунном помещении стадиона в Грозном в перерыве матча 5-го тура РФПЛ «Ахмат» — «Краснодар» (2:3).



«На поле Мамаев сказал неприятное слово (Обезьяна. — Прим. «Чемпионата»). Когда команды уходили в подтрибунное помещение, нашему футболисту, естественно, не понравилось, что Мамаев такое сказал. Они словесно повыясняли отношения и разошлись по раздевалкам. Именно словесно, драки не было.



После игры Мамаев подошёл, извинился, они обнялись, и Родолфо тоже его похлопал по плечу. Наш игрок принял извинения. Мне кажется, неправильно такие моменты вносить в протокол матча. Конфликт исчерпан», — рассказал Хаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.

10 вещей, которые нужно знать о пятом туре РФПЛ Кокорин, «Мцыри», Тарасов и ресторан. И скандал в Грозном. Главные события тура — в вашем гиде по чемпионату России.

Источник: «Спартак» уладил детали трансфера Луана и подпишет контракт с игроком



Нападающий «Гремио» Луан продолжит карьеру в «Спартаке», утверждает Tuttomercatoweb.



По информации источника, в борьбе за форварда красно-белые опередили «Сампдорию» и «Интер». Все детали трансфера игрока в московский клуб согласованы, и в скором времени о сделке должно быть объявлено официально.



Ранее бразильские СМИ сообщали, что «Гремио» просит за Луана € 25 млн. Бразильскому клубу принадлежат 70% прав на игрока, а ещё 30% принадлежат инвесторам и агентам. Форвард планировал сделать объявление о своём будущем 10 августа.

«Луан или Гарай? Если мне купят 4-5 игроков, буду совсем рад» Массимо Каррера – о матче с «Арсеналом», травме Тимофеева, голе Зе Луиша и трансферных планах.

Гарай сказал тренеру «Валенсии», что хочет покинуть клуб



Защитник «Валенсии» Эсекьель Гарай сообщил главному тренеру команды Марселино, что хочет сменить клуб, утверждает Cadena Ser.



Аргентинский футболист планирует вернуться в Россию, где он ранее выступал за «Зенит». Сине-бело-голубые продали его в «Валенсию» летом 2016 года за € 24 млн. В испанском клубе его зарплата намного ниже той, что ему предлагает «Спартак». Кроме того, недавно сообщалось, что «Зенит» также заинтересован в возвращении футболиста.

Ранее появились сведения о том, что «Спартак» предложил «Валенсии» за Гарая € 20 млн, а 30-летнему игроку — зарплату в размере около € 5 млн в год.

Трансфер в зону комфорта. Куда идти Эсекьелю Гараю «Спартак» предлагает за Гарая больше 20 млн евро. Какие ещё варианты есть у футболиста?

«Боруссия»: Усман Дембеле отстранён от тренировок и пропустит кубковый матч



Дортмундская «Боруссия» официально объявила об отстранении нападающего Усмана Дембеле от тренировок с командой. Футболист пропустит матч 1-го раунда Кубка Германии с ФК «Рилазинген-Арлен» (12 августа).



По словам спортивного директора клуба Михаэля Цорка, дортмундцы таким образом наказали игрока за отсутствие на последней тренировке без уважительной причины. Зарубежные СМИ ранее сообщили, что Усман потребовал у «Боруссии» продать его в «Барселону», однако дортмундцы отвергли официальный запрос сине-гранатовых.



Ранее сообщалось, что за трансфер Дембеле «Боруссия» требует от «Барселоны» € 150 млн.

Замена Неймару: этот парень круче Мбаппе. За кого «Барса» заплатит 80 млн «Барселона» выручила сумасшедшие деньги за Неймара и теперь думает, в кого их вложить. Почему Усман Дембеле – лучший вариант.

У Тимофеева выявлен разрыв передней крестообразной связки колена



Во время домашней игры 5-го тура РФПЛ с «Арсеналом» (2:0) полузащитник «Спартака» Артём Тимофеев получил серьёзную травму. Сегодня после углублённого обследования был подтверждён первоначальный диагноз — разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава. Тимофееву требуется операция, а о сроках восстановления футболиста будет сообщено уже после неё.



Ранее директор футбольной школы «Чертаново» Николай Ларин сообщил, что хавбек красно-белых пропустит около полугода.



«Спартак» желает Артёму скорейшего выздоровления и возвращения в строй!» — говорится на официальном сайте столичного клуба.

«Спартак» стал лучше. Браво, Массимо! И дело не в победе над «Арсеналом».

«Атлантас» объявил о переходе Панюкова в «Зенит»

Нападающий «Атлантаса» Андрей Панюков перешёл в «Зенит». Об этом сообщается на официальной странице литовского клуба в «Фейсбуке».



Отмечается, что стороны долгое время не могли согласовать трансферную стоимость 22-летнего игрока, но в конечном итоге договорились. Детали сделки неизвестны.



Напомним, что Андрей Панюков проходил сборы с «Зенитом», но впоследствии вернулся в «Атлантас». В литовской команде российский футболист играл с января 2015 года. В августе того же года Панюков был отдан в аренду «Аяччо», а в августе 2016 в аналогичном статусе перешёл в «Брагу».



В России Панюков известен по выступлениям за московское «Динамо», «Химки», «Спартак-Нальчик» и «Балтику».

«Спартак-2» обыграл «Зенит-2», прервав четырёхматчевую безвыигрышную серию



В Москве завершился матч 7-го тура Футбольной национальной лиги. «Спартак-2» принимал «Зенит-2». Хозяева не побеждали на протяжении четырёх встреч, а гости – в последних двух. В отчётном поединке серия красно-белых прервалась.



Всё решилось во втором тайме. На 59-й минуте арбитр Николай Волошин назначил пенальти в ворота «Зенита-2», который реализовал Артём Самсонов – 1:0. Спустя девять минут почин одноклубника поддержал Денис Давыдов – 2:0, а Фэшн Сакала довёл счёт до крупного на 76-й минуте – 3:0.



«Зенит-2» сумел отыграть один мяч. На 87-й минуте в составе сине-бело-голубых отличился Никита Каккоев, но на большее времени уже не хватило. «Спартак-2» одержал победу – 3:1 — и поднялся на 9-е место. «Зенит-2» занимает предпоследнее место.