Не «Барселона», а дубль. Дембеле отстранён от тренировок «Боруссии»

«Краснодар» выиграл у «Ахмата» благодаря голу Игнатьева в компенсированное время
В матче 5-го тура российской Премьер-Лиги «Краснодар» в Грозном одержал победу со счётом 3:2 над «Ахматом».
«Краснодар» открыл счёт в начале второго тайма — на 53-й минуте Александр Мартынович отправил мяч в сетку ворот хозяев. Отыгрался «Ахмат» на 73-й минуте — счёт сравнял новичок команды Исмаэл, сумевший забить через несколько минут после выхода на замену. Тем не менее несколько минут спустя гости вновь вышли вперёд — отличился Виктор Классон. Сравнять счёт во второй раз хозяева поля сумели на 90-й минуте, когда точным ударом отметился Антон Швец. Однако последнее слово осталось за «Краснодаром» — уже в компенсированное время победу «быкам» принёс Иван Игнатьев.
В таблице РФПЛ «Краснодар» (10 очков) располагается на третьей строчке, а «Ахмат» (9), проигравший второй матч кряду, занимает седьмое место.
«Ахмат»: после игры Мамаев извинился перед Родолфо, наш игрок принял извинения
Руководитель пресс-службы «Ахмата» Казбек Хаджиев прокомментировал конфликт, произошедший между защитником грозненской команды Родолфо и полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым. Инцидент произошёл в подтрибунном помещении стадиона в Грозном в перерыве матча 5-го тура РФПЛ «Ахмат» — «Краснодар» (2:3).
«На поле Мамаев сказал неприятное слово (Обезьяна. — Прим. «Чемпионата»). Когда команды уходили в подтрибунное помещение, нашему футболисту, естественно, не понравилось, что Мамаев такое сказал. Они словесно повыясняли отношения и разошлись по раздевалкам. Именно словесно, драки не было.
После игры Мамаев подошёл, извинился, они обнялись, и Родолфо тоже его похлопал по плечу. Наш игрок принял извинения. Мне кажется, неправильно такие моменты вносить в протокол матча. Конфликт исчерпан», — рассказал Хаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.
Источник: «Спартак» уладил детали трансфера Луана и подпишет контракт с игроком
Нападающий «Гремио» Луан продолжит карьеру в «Спартаке», утверждает Tuttomercatoweb.
По информации источника, в борьбе за форварда красно-белые опередили «Сампдорию» и «Интер». Все детали трансфера игрока в московский клуб согласованы, и в скором времени о сделке должно быть объявлено официально.
Ранее бразильские СМИ сообщали, что «Гремио» просит за Луана € 25 млн. Бразильскому клубу принадлежат 70% прав на игрока, а ещё 30% принадлежат инвесторам и агентам. Форвард планировал сделать объявление о своём будущем 10 августа.
Гарай сказал тренеру «Валенсии», что хочет покинуть клуб
Защитник «Валенсии» Эсекьель Гарай сообщил главному тренеру команды Марселино, что хочет сменить клуб, утверждает Cadena Ser.
Аргентинский футболист планирует вернуться в Россию, где он ранее выступал за «Зенит». Сине-бело-голубые продали его в «Валенсию» летом 2016 года за € 24 млн. В испанском клубе его зарплата намного ниже той, что ему предлагает «Спартак». Кроме того, недавно сообщалось, что «Зенит» также заинтересован в возвращении футболиста.
Ранее появились сведения о том, что «Спартак» предложил «Валенсии» за Гарая € 20 млн, а 30-летнему игроку — зарплату в размере около € 5 млн в год.
«Боруссия»: Усман Дембеле отстранён от тренировок и пропустит кубковый матч
Дортмундская «Боруссия» официально объявила об отстранении нападающего Усмана Дембеле от тренировок с командой. Футболист пропустит матч 1-го раунда Кубка Германии с ФК «Рилазинген-Арлен» (12 августа).
По словам спортивного директора клуба Михаэля Цорка, дортмундцы таким образом наказали игрока за отсутствие на последней тренировке без уважительной причины. Зарубежные СМИ ранее сообщили, что Усман потребовал у «Боруссии» продать его в «Барселону», однако дортмундцы отвергли официальный запрос сине-гранатовых.
Ранее сообщалось, что за трансфер Дембеле «Боруссия» требует от «Барселоны» € 150 млн.
У Тимофеева выявлен разрыв передней крестообразной связки колена
Во время домашней игры 5-го тура РФПЛ с «Арсеналом» (2:0) полузащитник «Спартака» Артём Тимофеев получил серьёзную травму. Сегодня после углублённого обследования был подтверждён первоначальный диагноз — разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава. Тимофееву требуется операция, а о сроках восстановления футболиста будет сообщено уже после неё.
Ранее директор футбольной школы «Чертаново» Николай Ларин сообщил, что хавбек красно-белых пропустит около полугода.
«Спартак» желает Артёму скорейшего выздоровления и возвращения в строй!» — говорится на официальном сайте столичного клуба.
«Атлантас» объявил о переходе Панюкова в «Зенит»
Нападающий «Атлантаса» Андрей Панюков перешёл в «Зенит». Об этом сообщается на официальной странице литовского клуба в «Фейсбуке».
Отмечается, что стороны долгое время не могли согласовать трансферную стоимость 22-летнего игрока, но в конечном итоге договорились. Детали сделки неизвестны.
Напомним, что Андрей Панюков проходил сборы с «Зенитом», но впоследствии вернулся в «Атлантас». В литовской команде российский футболист играл с января 2015 года. В августе того же года Панюков был отдан в аренду «Аяччо», а в августе 2016 в аналогичном статусе перешёл в «Брагу».
В России Панюков известен по выступлениям за московское «Динамо», «Химки», «Спартак-Нальчик» и «Балтику».
«Спартак-2» обыграл «Зенит-2», прервав четырёхматчевую безвыигрышную серию
В Москве завершился матч 7-го тура Футбольной национальной лиги. «Спартак-2» принимал «Зенит-2». Хозяева не побеждали на протяжении четырёх встреч, а гости – в последних двух. В отчётном поединке серия красно-белых прервалась.
Всё решилось во втором тайме. На 59-й минуте арбитр Николай Волошин назначил пенальти в ворота «Зенита-2», который реализовал Артём Самсонов – 1:0. Спустя девять минут почин одноклубника поддержал Денис Давыдов – 2:0, а Фэшн Сакала довёл счёт до крупного на 76-й минуте – 3:0.
«Зенит-2» сумел отыграть один мяч. На 87-й минуте в составе сине-бело-голубых отличился Никита Каккоев, но на большее времени уже не хватило. «Спартак-2» одержал победу – 3:1 — и поднялся на 9-е место. «Зенит-2» занимает предпоследнее место.