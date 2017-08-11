Шикарный мяч Заболотного (не вратаря) и другие крутые мячи 5-го тура РФПЛ

Если бы не «Ахмат» и «Краснодар», было бы скучно.

До последних минут мы думали, что выбирать из забитых мячей будет, по большому счёту, нечего, однако во втором тайме «Ахмат» и «Краснодар» устроили знатную перестрелку, наколотив на двоих пять мячей, и здорово скрасили наш топ.

10 вещей, которые нужно знать о пятом туре РФПЛ Кокорин, «Мцыри», Тарасов и ресторан. И скандал в Грозном. Главные события тура — в вашем гиде по чемпионату России.

5. Алан Дзагоев, ЦСКА

(«Тосно» — ЦСКА – 1:2, 62-я минута – 1:2)



ЦСКА дожал дебютанта РФПЛ и добыл три очка на выезде. Всё получилось просто, но красиво: Набабкин подал мяч в штрафную, Фернандес сделал скидку на Дзагоева, который положил корпус и уложил снаряд в сетку. Без шансов для Давида Юрченко.

Передышка в Питере. ЦСКА выиграл у «Тосно» перед дерби со «Спартаком» Виктор Гончаренко оставил в запасе несколько ведущих игроков, но это не помешало красно-синим одержать победу над «Тосно».

4. Мирослав Маркович, «СКА-Хабаровск»

(«СКА-Хабаровск» — «Анжи» — 2:0, 68-я минута – 1:0)



Первый гол хабаровчан в РФПЛ случился лишь в пятом туре. Мирослав Маркович после образцовой контратаки «СКА» отправил мяч в ворота «Анжи», принеся своей команде и первую победу в сезоне.

3. Иван Игнатьев, «Краснодар»

(«Ахмат» — «Краснодар» — 2:3, 90+2-я минута – 2:3)



Победные голы юных воспитанников «Краснодара» на последних минутах уже становятся традицией. Почин Магомеда Шапи-Сулейманова поддержал Иван Игнатьев, классно обыгравший защитника «Ахмата» и пробивший мимо Городова.

(«Урал» — «Зенит» — 1:1, 35-я минута – 1:0)



После разгрома «Спартака» «Зенит» приехал в Екатеринбург за очередной победой, но подопечные Тарханова не собирались просто так делиться очками. Отличный гол Эрика Бикфалви головой в падении заставил гостей начать нервничать.

7 незаметных героев Премьер-Лиги Любимый фанатами «Спартака» Януш Гол, главный универсал РФПЛ и другие игроки, которые незаметно, но очень качественно делают свою работу.

(«Тосно» — ЦСКА – 1:2, 56-я минута – 1:1)



Зацепить очки в матче с одним из лидеров новичку РФПЛ не удалось. Зато получилось забить прекрасный мяч — после подачи Вагиза Галиулина Антон Заболотый головой отправил мяч за шиворот Помазуну.