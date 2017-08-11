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Промес, Пашалич, Гранат – в сборной 5-го тура РФПЛ
Текст: Валерий Газзаев
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Символическая сборная 5-го тура РФПЛ. Версия Валерия Газзаева

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев выбрал главных героев 5-го тура сезона-2017/18.
11 августа 2017, пятница. 08:30 Футбол
10 вещей, которые нужно знать о пятом туре РФПЛ
Кокорин, «Мцыри», Тарасов и ресторан. И скандал в Грозном. Главные события тура — в вашем гиде по чемпионату России.

Вратарь

Александр Селихов, «Спартак»

Не самый сложный матч выпал на долю Александра Селихова в пятом туре. Однако можно сказать, что свой шанс в игре с «Арсеналом» Селихов использовал, сыграв на ноль.

Защита

Марио Фернандес, ЦСКА

Результативная передача Марио Фернандеса на Алана Дзагоева принесла ЦСКА победу в сложном выезде на «Петровский» в гости к «Тосно».

Соломон Кверквелия, «Локомотив»

Соломон Кверквелия, судя по интервью перед матчем с «Рубином», ехал в Казань по-особенному заряженным. Это и помогло центральному защитнику «Локомотива» забить важнейший гол в концовке матча.

Владимир Гранат, «Рубин»

Центральный защитник Владимир Гранат переживает вторую молодость в командах Курбана Бердыева. В матче с «Локомотивом» Гранат смотрелся отлично, несмотря на то что его «Рубин» не удержал победу.

Доменико Кришито, «Зенит»

На данный момент Доменико Кришито – один из сильнейших левых защитников РФПЛ. Что итальянец лишний раз доказал своими действиями в матче «Урал» — «Зенит».

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Полузащита

Марио Пашалич, «Спартак»

Отличный дебют в стартовом составе «Спартака» удался Марио Пашаличу в матче с «Арсеналом». На счету новичка красно-белых результативная передача на Квинси Промеса.

Мануэл Фернандеш, «Локомотив»

Португальский полузащитник Мануэл Фернандеш продолжает удерживать «Локомотив» на верхушке таблицы РФПЛ. В матче с «Ростовом» Фернандеш был одним из самых активных действующих лиц на поле.

Квинси Промес, «Спартак»

Лидер «Спартака» Квинси Промес вышел на поле, несмотря на масштабную ротацию в матче с «Арсеналом». Москвичи победили 2:0, а Промес открыл счёт в этой встрече.

Алексей Миранчук, «Локомотив»

Именно с передачи Алексея Миранчука забил важнейший гол Соломон Кверквелия в матче «Рубин» — «Локомотив». Миранчук исправно набирает очки в последних играх.

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Нападение

Александр Кокорин, «Зенит»

Продолжает голевую серию новый лидер «Зенита» Александр Кокорин. В непростом матче с «Уралом» именно гол Кокорина помог питерцам сравнять счёт и удержаться на верхушке турнирной таблицы РФПЛ.

Иван Игнатьев, «Краснодар»

Победный гол 18-летнего Ивана Игнатьева в дебюте за «Краснодар» в РФПЛ заставит всю футбольную общественность нашей страны заговорить о молодом даровании команды Игоря Шалимова. Очень рад, что в России появился такой интересный, перспективный и уверенный в себе молодой футболист.

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Тренер

Игорь Шалимов, «Краснодар»

Подопечным Игоря Шалимова удалось победить «Ахмат» в Грозном, что получается далеко не у каждого клуба в нашей стране. Сам тренер не только правильно подготовил команду и выбрал состав, но и угадал с заменами.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
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