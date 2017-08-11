Символическая сборная 5-го тура РФПЛ. Версия Валерия Газзаева

Вратарь
Александр Селихов, «Спартак»
Не самый сложный матч выпал на долю Александра Селихова в пятом туре. Однако можно сказать, что свой шанс в игре с «Арсеналом» Селихов использовал, сыграв на ноль.
Защита
Марио Фернандес, ЦСКА
Результативная передача Марио Фернандеса на Алана Дзагоева принесла ЦСКА победу в сложном выезде на «Петровский» в гости к «Тосно».
Соломон Кверквелия, «Локомотив»
Соломон Кверквелия, судя по интервью перед матчем с «Рубином», ехал в Казань по-особенному заряженным. Это и помогло центральному защитнику «Локомотива» забить важнейший гол в концовке матча.
Владимир Гранат, «Рубин»
Центральный защитник Владимир Гранат переживает вторую молодость в командах Курбана Бердыева. В матче с «Локомотивом» Гранат смотрелся отлично, несмотря на то что его «Рубин» не удержал победу.
Доменико Кришито, «Зенит»
На данный момент Доменико Кришито – один из сильнейших левых защитников РФПЛ. Что итальянец лишний раз доказал своими действиями в матче «Урал» — «Зенит».
Полузащита
Марио Пашалич, «Спартак»
Отличный дебют в стартовом составе «Спартака» удался Марио Пашаличу в матче с «Арсеналом». На счету новичка красно-белых результативная передача на Квинси Промеса.
Мануэл Фернандеш, «Локомотив»
Португальский полузащитник Мануэл Фернандеш продолжает удерживать «Локомотив» на верхушке таблицы РФПЛ. В матче с «Ростовом» Фернандеш был одним из самых активных действующих лиц на поле.
Квинси Промес, «Спартак»
Лидер «Спартака» Квинси Промес вышел на поле, несмотря на масштабную ротацию в матче с «Арсеналом». Москвичи победили 2:0, а Промес открыл счёт в этой встрече.
Алексей Миранчук, «Локомотив»
Именно с передачи Алексея Миранчука забил важнейший гол Соломон Кверквелия в матче «Рубин» — «Локомотив». Миранчук исправно набирает очки в последних играх.
Нападение
Александр Кокорин, «Зенит»
Продолжает голевую серию новый лидер «Зенита» Александр Кокорин. В непростом матче с «Уралом» именно гол Кокорина помог питерцам сравнять счёт и удержаться на верхушке турнирной таблицы РФПЛ.
Иван Игнатьев, «Краснодар»
Победный гол 18-летнего Ивана Игнатьева в дебюте за «Краснодар» в РФПЛ заставит всю футбольную общественность нашей страны заговорить о молодом даровании команды Игоря Шалимова. Очень рад, что в России появился такой интересный, перспективный и уверенный в себе молодой футболист.
Тренер
Игорь Шалимов, «Краснодар»
Подопечным Игоря Шалимова удалось победить «Ахмат» в Грозном, что получается далеко не у каждого клуба в нашей стране. Сам тренер не только правильно подготовил команду и выбрал состав, но и угадал с заменами.