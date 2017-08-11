В чём Пашалич уже лучший игрок «Спартака»? Вся тактика 5-го тура

Пашалич и Тимофеев быстро нашли баланс

В первые полчаса матча с «Арсеналом» центр поля «Спартака» впервые в сезоне стал единым целым. Фернандо и Глушаков, оставшись без разрушительных качеств Зобнина, теперь радушно встречают соперников в своей зоне и допускают достаточно позиционных ошибок, а опорник-разрушитель, способный подчистить за Фернандо и Глушаковым, у «Спартака» остался всего один – Артём Тимофеев.

Его выход в основе помог наконец-то сбалансировать середину поля. Тимофеев сконцентрировался на разрушении, почти не участвовал в пасовой игре (4 Packing за полчаса) и допускал оплошности, когда решал начать атаку сам, но зато образцово подчищал – в одном из моментов Тимофеев жёстко поставил плечо Илье Максимову, после чего получил свою порцию аплодисментов.

Умения Тимофеева здорово сочетались с качествами Марио Пашалича, полезного в конструктивной игре и умело находящего свободные зоны. Хорват пока не совсем освоился в тактической конструкции «Спартака» (были моменты, где он дублировал вариант вертикальной/диагональной передачи вперёд, тем самым уменьшая вариативность развития атаки), но уже регулярно выключал из игры плюшевый центр «Арсенала», дававший ходить через себя мячу. Не стеснялся Пашалич и тащить мяч вперёд в одиночку.

Инициативность Марио Пашалича помогла хорвату в первой же игре в старте стать лучшим игроком «Спартака» по Packing (69) и по PackFT, отрезанным соперникам в финальной трети (6). В паре с Тимофеевым Пашалич смотрелся очень органично, и вынужденная замена Артёма на Дениса Глушакова лишь подтвердила, как комфортно «Спартаку» с опорником-разрушителем: после перерыва Глушаков уже традиционно для себя сместился на фланг, оголил центр, был отрезан и «привёз» контратаку 5 в 3. Будь на месте Тулы более классная команда, она выжала бы из атаки как минимум удар по воротам.

«Арсенал» двигает левофланговых направо, чтобы играть левым флангом

Сложно? Сейчас разжую. В стартовых матчах «Арсенал» стабильно играл больше через левый фланг, где заправляла связка Александров – Шевченко: их пасовая активность была намного выше, чем у коллег по правому краю. Против «Спартака» Миодраг Божович внезапно перенёс связку в полном составе направо, а слева выпустил Альвареса и Ткачёва. Если мыслить логически, так «Арсенал» должен был осуществить план давления через фланг Тигиева…

Однако весь матч Тула чаще атаковала именно через Альвареса и Ткачёва – 40% атак против 33% по правому флангу с Александровым и Шевченко. «Мы не сваливались на левый фланг, это просто игровая ситуация», – сказал после матча Миодраг Божович, но с трибуны выглядело так, будто начинавшие атаки Бурчану, Берхамов и Беляев искали только варианты слева. Это будто стол от кикера, перекошенный на левую сторону: как ни меняй игроков, как ни подкладывай книжки под ножки стола, мяч всё равно будет скатываться влево.

Манчини пробует схему 4-2-3-1 и двигает вперёд Паредеса

Тактику Роберто Манчини сложно трактовать цифрами – его «Зенит» в стартовых матчах атакует, используя организованный хаос – однако в первых матчах петербуржцы играли по модулям, близким к 4-4-2 (в большинстве игр) и 4-3-3 (против «Тосно»). В Екатеринбурге «Зенит» тоже начинал по схеме 4-4-2, но в перерыве Манчини решил испытать новичка сине-бело-голубых Матиаса Краневиттера, а тактику поменял на 4-2-3-1.

Что изменилось в акцентах? Краневиттер взял на себя часть функций по началу атаки, отрезав своими передачами 34 оппонентов за тайм, а Паредес, начинавший матч в опорной зоне, выдвинулся выше. Здесь нелишне вспомнить, что кумир Паредеса Хуан Роман Рикельме, а в Италии Леандро до «Эмполи» был чистым плеймейкером, а не глубинным. Творческий бардак в атаке продолжился: Кокорин, Дриусси и Паредес постоянно менялись позициями, неизменной оставалась лишь зона работы Кузяева – правый фланг и передачи под смещения в центр. Два лучших момента «Зенит» создал в уже типичном для себя хаосе: в голевой ситуации Дриусси с левого фланга делал пас в штрафную на Кокорина, а чуть позже, создавая опасный выход на ворота для Кузяева, налево опустился за мячом уже Кокорин.

У «Зенита» есть проблемы с созданием моментов: 9 Big Chances – это меньше, чем у ЦСКА, «Локомотива» и даже «Спартака». Однако понимание, как их создавать, за счёт каких открываний, уже есть. А вместе с ними – резервный тактический план с Паредесом на позиции «десятки».

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Зайцев становится важным опорником «Амкара»

Каждое из сухих поражений на старте сезона Гаджи Гаджиев объяснял потерей качества опорной зоны: Огуде травмирован, Йовичич уехал в любимую «Црвену Звезду», а адекватной замены нигерийцу и сербу нет. В опорную зону двигали и Януша Гола, и Александра Рязанцева, но оба скорее глубинные плеймейкеры, не готовые выполнять роль «цепных псов». Они позволяли соперникам многое и дико ошибались как поодиночке, так и вдвоём, так что Гаджиеву пришлось использовать старый приём – латать состав «Амкара», двигая игроков на непривычные позиции. О том, что такие ходы порой эффективны, лучше всех знает Георгий Джикия.

В матче с «Уфой» номинальным опорником в схеме 3-5-2 стал Николай Зайцев. «Думаю, что Зайцев сегодня неплохо справился с этой функцией. Разрушал, более-менее нормально играл в пас. Конструкторские задачи на него не возлагались. Он вполне нормально сыграл», – сказал Гаджиев после матча. Зайцев практически не двигал мяч вперёд, отрезав всего 14 соперников за матч, но это осознанный тактический ход Гаджиева – при атаках «Амкар» перестраивался. Когда мяч доставлялся на левый фланг, Зайцев опускался в зону левого центрального защитника, а Занев и Идову вдвоём заполняли край и готовили подачи (11 навесов на двоих).

Гол и Рязанцев, под которыми расположился Зайцев, тоже получили свою пользу от тактического решения – они могли выше навязывать давление без мяча. На двоих они сделали 8 овладеваний мячом на чужой половине поля, страхуемый Зайцевым Идову – 6, а весь «Амкар» – 32 (при среднем показателе за тур в 21,5). От решения Гаджиева выиграли и команда, и игрок, но ещё бы атака забивала хоть что-то…

Дальние удары Панченко – катастрофа

Ещё в ФНЛ, где Кирилл Панченко набомбил 202 удара по воротам за чемпионат, была очевидна проблема лидера «Динамо» с принятием решений: часто вместо продолжения атаки наносился бессмысленный удар с дальней дистанции. За 5 матчей Премьер-Лиги Панченко пробил 19 раз, 14 из них – из-за штрафной, и на новом уровне его прихоть превращается в катастрофу.

«Разгроми здесь всё, Панча!» Как играет лучший футболист «Динамо» В ФНЛ Кирилл Панченко был королём, а с возвращением в Премьер-Лигу сразу будет проверен дерби и «Спартаком».

В Ростове-на-Дону Панченко трижды бил по воротам, и две его попытки характерны и объясняют масштабы проблемы атаки «Динамо». Момент №1: Хольмен отличным первым пасом отрезает центр поля «Ростова», у Панченко появляются варианты с передачей в левый полуфланг (забегает Ташаев) и правее (открывается Вандерсон). Что делает Панченко? Бьёт с дикой дистанции.

Момент №2 – в хрестоматии с пометкой «Никогда так не делать». «Динамо» получает шанс на контратаку 3v3, чуть позже – 4v4, а под Панченко, владеющего мячом, здорово забегает в полуфланг Катрич – в случае прострела во вратарскую гораздо больше шансов на гол. Что делает непредсказуемый Панченко? Правильно, бьёт, конечно. Хотя его уже накрыли защитники.

Важно понимать губительность действий Панченко именно после «Ростова». По числам у Леонида Кучука сильнейшая защита на старте сезона, вообще не допускавшая голов с игры, и против такой команды в лучшем случае можно создать 3-4 подобных выхода на ворота. Важно доводить их «до верного», до удара с убойной позиции, но «Динамо» такими неподготовленными ударами губит атаку, когда она только зародилась.

Одна из главных тактических проблем «Динамо» идёт от тренерской головы. Сам Панченко признавался, что его бесперебойные попытки бить – следствие установки Юрия Калитвинцева, считающего, что количество должно перейти в качество. Сам Калитвинцев на пресс-конференциях в «Динамо» высказывал ту же мысль: «Мы на каждую игру даём установку бить, бить и бить. Будем совершать удары – есть шанс забить. А если не бить по воротам, то, очевидно, не будет голов». Очевидно, что Юрий Калитвинцев ничего не знает об xG-методиках – неэффективность неподготовленных дальних ударов давно подтверждена математикой, и если бить по воротам с таких дистанций систематически, не входя в штрафную, то голов не будет с 94-96-процентной вероятностью. Однако в «Динамо» стереотипное тренерское мышление нокаутирует математику.

«Краснодар» владеет мячом меньше соперника

Такое случилось впервые с октября 2016-го, когда «Краснодар» играл в гостях против «Анжи» Павела Врбы, но никакой удивительной аномалии здесь нет – свой футбол навязал бывший тренер «быков» Олег Кононов. Главная тактическая задумка грозненцев на матч – выключить командный мозг «Краснодара»: не давать получать мяч Каборе и Газинскому, а с Маурисио Перейрой играть особенно плотно. Под выполнение задачи впервые в сезоне Кононов перестроил тактику: 3-4-2-1 превращалась в 3-1-4-2, а в глубину садился Олег Иванов, проводивший все стартовые матчи как центральный полузащитник. Вдобавок высоко прессинговал Милад Мохаммади, атакуя Петрова в момент приёма мяча.

«Краснодар» оказался повязан, выдал невероятно слабый для себя процент точности передач (67%) и как никогда часто сбивался на беспорядочные лонг-боллы (57 длинных передач, точных из них – всего 10). Однако когда соперник ослабил своё давление в центре и снял Сампайо, чтобы продолжать матч с парой центральных хавбеков Иванов – Швец, сработала перестройка на контратакующий план. Гол Игнатьева не состоялся бы без ошибки грозненского наспех спаянного центра: сначала Иванов отдал неточную передачу, а затем оба не смогли перекрыть передачу на Игнатьева к центральному кругу.

«Рубин» давит на зону Баринова и Игнатьева

Курбан Бердыев продолжает тактически переигрывать тренеров Премьер-Лиги – в двух предыдущих матчах ему помогали чётко отработанные стандарты и перекрытые тылы, а под «Локомотив» он выбрал верный план давления, тщательно проанализировав соперника. Защита красно-зелёных сильна как общая оборонительная конструкция, но зона Игнатьева и Баринова может проседать – Игнатьев слабоват в выборе позиции при навесах и длинных передачах, а Баринов недостаточно хорош при игре 1v1.

Бердыев решил мощно надавить на правый фланг обороны «Локомотива»: левым центральным хавбеком, поднимающимся к чужой штрафной, стал Жемалетдинов, а Набиуллин активнее себя обычного открывался в штрафной площадке. Весь первый тайм «Рубин» безжалостно бомбил Игнатьева и Баринова длинными передачами, а Набиуллин и Жемалетдинов менялись ролями – один забегал за спину Игнатьеву, второй дожидался отскока у линии штрафной. Их пасовая активность (Packing-статистика) – лучшая у «Рубина»: Жемалетдинов за первый тайм принял 5 передач, отрезавших минимум 6 соперников, а Набиуллин на приёме отрезал 39 оппонентов за тот же временной отрезок.

Гол «Рубина» пришёл со стандарта, но тоже после передачи в зону Игнатьева – так что план Курбана Бердыева по взлому правого крыла обороны «Локомотива» можно считать удачным.

Без Фарфана нехватка форварда «Локо» ещё острее

В Казани Юрий Сёмин решил освежить подвижную атакующую тройку, переместив Алексея Миранчука на острие, а на его позицию – Антона Миранчука, однако игра «Локомотива» в атаке контрастно изменилась не в лучшую сторону. Дело уже не только в травме Ари – ошибочным оказалось решение посадить на лавку Фарфана, проблемного своей слабой реализацией, но полезного и подвижного. Джефф здорово цеплялся за передачи из глубины, Антон Миранчук же справлялся с задачей хуже товарищей по атаке: на приёме он отрезал 64 соперников (Алексей Миранчук – 92, Фернандеш – 96).

Проблема такой конфигурации «Локо» в атаке – отсутствие игрока, создающего полноценное давление в чужой штрафной. Алексей Миранчук хорош в нахождении свободных зон, их чувстве, но под плотной опекой в штрафной он неэффективен: его лучшие качества проявляются перед штрафной площадкой и реже – в ней. Из-за использования Миранчука возникали ситуации, когда «Локомотив» в позиционной атаке оставлял чужую штрафную пустой. Что немного диковато.

В Казани ничью для «Локомотива» спас Соломон Кверквелия – сработал любимый пожарный ход Юрия Сёмина: перевести центрального защитника в атаку на финальный штурм. Но долго спасать «железнодорожников» ещё и голами Кверквелия не сможет. Нападающий нужен «Локо» срочно.

В материале использованы данные Wyscout, Opta и паблика «Пыльный чердак».

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