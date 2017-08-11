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Лучшие фото 5-го тура РФПЛ
Текст: Алёна Сахарова
Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Как в Ростове бегали за собакой — в мгновениях 5-го тура РФПЛ

Собака и салют в Ростове, Квинси с дочками в Москве, потасовка в Казани и другие яркие события 5-го тура РФПЛ.
11 августа 2017, пятница. 11:30 Футбол

Жест тура

Квинси Промес необычно отпраздновал гол в ворота «Арсенала». «Спартак» победил тульскую команду со счётом 2:0.

Травма тура

Полузащитник «Спартака» Артём Тимофеев получил серьёзную травму — разрыв передней крестообразной связки. В «Инстаграме» футболист поблагодарил болельщиков за поддержку.

Травма Артёма Тимофеева

Травма Артёма Тимофеева

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Благодарность тура

Игроки «Амкара» вышли на матч с «Уфой» в особых футболках, посвящённых болельщикам клуба, которые не отворачиваются от команды, несмотря на плохие результаты.

Фото: fc-amkar.org

Спасение тура

«Локомотив» в матче с «Рубином» сумел спастись от поражения буквально на последних секундах матча – гол Соломона Кверквелии принёс команде ничью со счётом 1:1.

Победа тура

В похожей ситуации оказался “Краснодар” – только на 92-й минуте команда вырвала победу у “Ахмата” благодаря голу Ивана Игнатьева и вышла на третье место в турнирной таблице.

Фото: fckrasnodar.ru

Потасовка тура

Во время матча «Рубин» — «Локомотив» не обошлось без выяснения отношений.

Фото: Максим Туманов, «Чемпионат»

Забег тура

Во время матча «Ростов» — «Динамо» на поле выбежала собака.

Салют тура

«Ростов» обыграл «Динамо» со счётом 2:0 и отметил победу праздничным салютом.

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»
Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Группа поддержки тура

Во время матча «СКА-Хабаровск» — «Анжи».

Фото: fc-anji.ru

Преображение тура

Полузащитник «Локомотива» Дельвин Ндинга решил избавиться от своих дредов.

Дельвин Ндинга

Дельвин Ндинга

Фото: Максим Туманов, «Чемпионат»

Шапка тура

У болельщицы «Спартака» эксклюзив.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Дети тура

Квинси Промес с дочками

Квинси Промес с дочками

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Фото: Максим Туманов, «Чемпионат»
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Амкар ФК Локомотив ФК Спартак Квинси Промес Болельщики — Футбол Мгновения тура Фото
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