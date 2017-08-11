Как в Ростове бегали за собакой — в мгновениях 5-го тура РФПЛ

Жест тура
Квинси Промес необычно отпраздновал гол в ворота «Арсенала». «Спартак» победил тульскую команду со счётом 2:0.
Травма тура
Полузащитник «Спартака» Артём Тимофеев получил серьёзную травму — разрыв передней крестообразной связки. В «Инстаграме» футболист поблагодарил болельщиков за поддержку.
Травма Артёма Тимофеева
Благодарность тура
Игроки «Амкара» вышли на матч с «Уфой» в особых футболках, посвящённых болельщикам клуба, которые не отворачиваются от команды, несмотря на плохие результаты.
Спасение тура
«Локомотив» в матче с «Рубином» сумел спастись от поражения буквально на последних секундах матча – гол Соломона Кверквелии принёс команде ничью со счётом 1:1.
Победа тура
В похожей ситуации оказался “Краснодар” – только на 92-й минуте команда вырвала победу у “Ахмата” благодаря голу Ивана Игнатьева и вышла на третье место в турнирной таблице.
Потасовка тура
Во время матча «Рубин» — «Локомотив» не обошлось без выяснения отношений.
Забег тура
Во время матча «Ростов» — «Динамо» на поле выбежала собака.
Салют тура
«Ростов» обыграл «Динамо» со счётом 2:0 и отметил победу праздничным салютом.
Группа поддержки тура
Во время матча «СКА-Хабаровск» — «Анжи».
Преображение тура
Полузащитник «Локомотива» Дельвин Ндинга решил избавиться от своих дредов.
Дельвин Ндинга
Шапка тура
У болельщицы «Спартака» эксклюзив.
Дети тура
Квинси Промес с дочками