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ЦСКА — Спартак
Текст: Антон Михашенок
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Первое дерби новой эпохи. Что особенного в матче ЦСКА — «Спартак»

«Спартак» в костюме и обновляющийся ЦСКА — давно дерби не было столь интригующим.
11 августа 2017, пятница. 13:00 Футбол
Россия - Премьер-Лига. 6-й тур
12 августа 2017, суббота. 17:30 МСК
ЦСКА
Москва
Спартак М
Москва

В последние несколько лет московские дерби стали немного похожи друг на друга. «Спартак» почти никогда не был чистым фаворитом, ЦСКА — достаточно часто. ЦСКА всегда был если не в ранге чемпиона, то в ранге команды Лиги чемпионов, а если в ранге команды Лиги чемпионов — то просто более солидной, собранной и понятной командой. Это отражалось на результатах: с 2010 года красно-синие выиграли 10 дерби, а красно-белые — всего три. Единственный раз за это время, когда главный матч страны бодрил по-настоящему, случился 17 мая 2015-го, когда «Спартак» проводил первое дерби в истории своего стадиона. Но и он получился похожим на то, что уже было — 4:0 в пользу ЦСКА, «трибуна Б уходит первой», оскорбления в адрес своих же игроков. Привыкли к такому.

В прошлом сезоне случился перелом. После дерби на «Открытии» случилось первое осознание того, что наконец-то единый «Спартак» действительно готовит что-то большое. К ответной игре что-то большое стало не просто осязаемым — по факту «Спартаку» оставалось только забежать на почту и расписаться в его получении. Победой на «ВЭБ Арене» Массимо Каррера и его пассионарный отряд оставили королевский вензель — то, что залетело вместе с польским асоциальным элементом Давидом Янчиком и улетело вместе с Никитой Баженовым на трибуну в Раменском, вернулось нереальным отскоком в первой же атаке ЦСКА и ошибкой Виктора Васина.

Так меняется ход истории, так чужие времена становятся твоим временем.

После прошлогоднего дерби на «Открытии» случилось первое осознание того, что наконец-то единый «Спартак» действительно готовит что-то большое.

Это дерби будет первым в новой эпохе по двум причинам. Первая — ответственность. Кто хотя бы раз играл на каком-либо уровне матчи после своих успехов, знает: нет ничего мучительнее. «Спартак» помнит, что такое успехи, лишь по плёночным фотографиям, а ЦСКА все последние годы успехами на внутреннем уровне жил. За это время команда, которая к тому же и не обновлялась, усвоила, что такое ответственность и как с этим выкручивающим желудок состоянием справляться. После майского чемпионства «Спартака» расстановка изменилась: красно-белые только привыкают к давлению короны (и уничтожение в Санкт-Петербурге — доказательство того, что она пока давит слишком сильно), а ЦСКА серьёзно обновился. Впервые за последние годы средний возраст игроков «армейской» команды, выходивших на поле, хоть и символически — на месяц — но ниже среднего спартаковского. Тоже признак слома времён.

Вторая причина — последствия смены статуса. Однажды кто-то из тренеров (боюсь ошибиться, но, по-моему, это был Юрген Клопп) пошутил, что опечален выходом своей команды в Лигу чемпионов, так как спортивные трико и джинсы придётся заменить на строгие костюмы. Шутка это лишь отчасти. Дело не только в том, что ты получаешь более ответственный вызов, дело в том, что ничто так не выводит из зоны комфорта, как большая победа.

«Спартак» настолько привык к джинсам, что в костюме-тройке выглядит пока деревянным: если в прошлом сезоне большие матчи можно было брать сжатыми зубами (и команде это здорово удавалось), то теперь надо бить кулаком по столу. С этим у «Спартака» проблемы. Опять же: не настолько сильнее стал «Зенит» (а некоторые проблемы и вовсе очевидны — вроде разрыва между линиями после неудачного прессинга), чтобы проигрывать ему так безудержно, как умудрилась команда Массимо Карреры. По игре «Спартак» изменился не слишком сильно (не слушайте паникёра Дмитрия Егорова — он не ведает, что творит), а значит проблема в привыкании к новому статусу.

Календарь, с одной стороны, жесток к «Спартаку»: уже в первых шести турах команде пришлось играть и с жаждущим крови «Зенитом», и с ЦСКА, который как раз статус не сменил, оставшись, как и раньше, одной из двух лучших команд страны. С другой стороны, только так, резко и без разговоров, и закаляется умение выйти из зоны комфорта. Любой результат дерби (хотя в первую очередь — сам уровень футбола) откроет новую эпоху — сильного «Спартака» или слабого чемпиона.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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