10 трансферов этого лета, которые изменят АПЛ

Чтобы рейтинг был объективен, футболисты расставлены по нарастающей трансферной стоимости. Всё-таки роли, которые они будут играть в новых командах, сильно разнятся. В список не включён 40-миллионный Эдерсон из «Манчестер Сити», так как он в корне не поменяет игру Гвардиолы. Как и Браво, он часто играет ногами, старается найти нападающих дальней передачей и страхует защитников далеко за пределами штрафной. Пока с уверенностью нельзя сказать, кто будет первым номером «Сити» по ходу сезона.

10. Виктор Линделёф, защитник

Из «Бенфики» в «Манчестер Юнайтед» за 35 млн евро

«МЮ» обзавёлся глубинным плеймейкером. Защитников у Моуринью хватает. Хватит даже для ротации в двух командах. Но за сезон Жозе осознал, что без центрдефа, не владеющего первым пасом на высочайшем уровне, ловить в чемпионской гонке нечего. Пас и билдап – по этим показателям Линделёф и сейчас один из лучших в Европе. А умение исполнить точный лонгболл с обеих ног и вовсе делает его практически уникумом. В прошлом сезоне в Примейре Виктор был третьим по общему числу пасов (1746) и лучшим по точности передач (90%). Помните, какую роль в «Челси» исполнял Давид Луиз в прошлом сезоне? Ну так вот, в «МЮ» теперь будет что-то схожее.

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9. Тьемуа Бакайоко, полузащитник

Из «Монако» в «Челси» за 40 млн евро

У «Челси» будет самый подвижный центр поля в лиге. Если Бакайоко вновь не соскользнёт в любимую зону комфорта и откажется выжигать центр поля, как он это умеет. По ходу карьеры ему отказывала лучшая академия Франции Клерфонтен, он вчистую проиграл конкуренцию Марио Пашаличу, его чихвостил Леонарду Жардим за лень и отсутствие мотивации, а Клод Макелеле призывал взять себя в руки и начать пахать. И Тьемуа это сделал – записался на бокс, сел на диету, набрал 15кг мышечной массы и стал ведущим полузащитником «Монако», оставившего позади «ПСЖ». Теперь вместе с Канте эта французская парочка может превратить АПЛ в руины – по работоспособности, напору и борьбе им вряд ли найдутся равные. Отныне в центре поля у «Челси» настоящий комбайн, готовый перемолоть любую полузащиту.



8. Мохамед Салах, полузащитник

Из «Ромы» в «Ливерпуль» за 42 млн евро

Атака, которая способна принести на «Энфилд» чемпионский кубок. При условии, что Коутиньо не уйдёт, конечно. Проведший два огненных сезона в Риме Салах идеально подходит под игровую концепцию Клоппа и вместе с Садио Мане может развить атаку красных до сверхзвуковой скорости. Фирмино на острие, Коутиньо и Лаллана/Вейналдум под ними, моторные Клайн и Милнер на флангах – что ещё надо для гегенпрессинга в лучших традициях Юргена? Сильный центральный защитник, само собой. Но это уже совсем другая история.

Мохамед Салах Фото: Reuters

7. Неманья Матич, полузащитник

Из «Челси» в «Манчестер Юнайтед» за 44,7 млн евро

«МЮ», наконец, обретёт баланс в центре поля. Ни Погба, ни Эррера, ни даже Каррик (а тем более Феллайни) не могли его обеспечить. Матич – сможет. Погба всегда больше тяготел к игре впереди и не отличался уверенными действиями под прессингом, Андеру Эррере, несмотря на старательность, не хватало габаритов при игре в отборе, Каррика поджимал возраст, а Феллайни не всегда мог отдать точный пас на несколько метров. Жозе ещё со времён работы в «Порту» отводит опорнику ключевую роль в своих построениях, и в «МЮ» ему был необходим мощный, но в то же время техничный и мобильный хавбек с навыками созидательной игры, который развяжет руки атакующим полузащитникам. 44,7 млн евро – и вуаля, лучший из возможных вариантов уже на «Олд Траффорд».

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6. Бернарду Силва, полузащитник

Из «Монако» в «Манчестер Сити» за 50 млн евро

Ещё больше креатива в атаке «Ман Сити». Заметьте, что трансфер Силвы – первый, который провернул «Сити» этим летом. И это показательно. Гвардиола отдельно благодарит руководство клуба за подписание Бернарду. И правда, его появление должно разнообразить игру «горожан». Причём как в центре поля, так и в атаке. Португалец чувствует игру, всегда ищет пути для обострения, может обыграть один в один – этакий Иньеста, который расцвёл в «Барселоне» при Пепе. Единственное – не совсем понятно, какую позицию Силва займёт в схеме Гвардиолы. Что ж, одной интригой больше.

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5. Кайл Уолкер, защитник

Из «Тоттенхэма» в «Манчестер Сити» за 51 млн евро

Фуллбеки будут решать всё. Если вы до сих пор удивляетесь, как можно было выплатить почти 150 млн евро за крайних защитников (причём не с мировым именем), стоит напомнить, кто аккумулировал это решение. Пеп Гвардиола. Тот самый человек, в «Барселоне» которого Дани Алвес, а позже Хорди Альба, были козырями в нападении. Тот человек, в «Баварии» которого Лам переквалифицировался в опорника (причём одного из лучших в мире). Тот человек, которому остро не хватало высококлассных латералей в прошлом манчестерском сезоне. Фуллбеки в системе Гвардиолы – люди, которые оказывают ключевое влияние на построение игры. Они бороздят бровку, смещаются в центр обороны, страхуя защитников, перемещаются в опорную зону, открывая фланги игрокам атаки. Они определяют стиль. Трансфер Кайла Уолкера и Данило (30 млн евро), конечно, встряхнул английский рынок, но ничего сверхъестественного тут нет. Как показывает практика, топ-клубы сейчас готовы переплачивать за игроков, которые им нужны.



4. Бенжамен Менди, защитник

Из «Монако» в «Манчестер Сити» за 57,5

Фуллбеки будут решать всё 2. Не успел Кайл Уолкер осознать, что он вдруг стал самым дорогим защитником мира, как «Ман Сити» выписал вслед за ним Бенжамена Менди – уже на левый фланг обороны. Как и Уолкер, он реактивен, мощен, здорово играет в пас и ночует на чужой половине поля. Многофункциональный защитник с навыками игры в атаке и опорной зоне, который откроет перед Гвардиолой новый спектр возможностей. Менди рассказывал, что Жардим заставлял их «съедать» соперника, и с этой задачей Бенжамен справлялся на ура. За что и заработал себе внушительный контракт.

Александр Ляказетт Фото: Reuters

3. Александр Ляказетт, нападающий

Из «Лиона» в «Арсенал» за 53 млн евро

«Арсенал» сможет забыть о проблемах с реализацией. Да и о многих других, к слову. Ляказетт – действительно уникальный форвард. Невероятно быстрый, крепко сложенный, с низким центром тяжести, умеющий отыграться с партнёром, протащить мяч несколько десятков метров и нанести удар с обеих ног. Но главная фишка Алекса – его умение разбираться в штрафной площади. По статистике xG в прошлом сезоне 40% его ударов заканчивались голами. Настоящая аномалия для низовой Лиги 1. Ляказетт – уникум, который позволит «Арсеналу» забыть о примитивных забросах на Жиру в штрафную, которые были в моде в позапрошлом столетии. Максимально мобильная игра «Арсенала» с перманентным выводом атакующих полузащитников ниже линии опорников максимально подходит французу. А он идеален для «Арсенала».

«Глядя на Анри, мечтал оказаться в «Арсенале». Кто такой Александр Ляказетт Один из самых необычных форвардов современности перешёл в «Арсенал». Рассказываем, почему трансфер Ляказетта – попадание в яблочко.

2. Альваро Мората, нападающий

Из «Реала» в «Челси» за 65 млн евро

Без бунтаря в атаке. Конте подписал с «Челси» новый контракт, а в качестве бонуса получил игрока, с которым не обязательно «собачиться» прямо по ходу игры. Диего Коста был одной из главных звёзд не только «Челси», но и АПЛ. Но теперь его время на «Стэмфорд Бридж» подходит к концу – вместо Диего в старте будет выходить Мората. Более молодой, более покладистый, более мотивированный. Да, Мората не супермен, который забивает за сезон несколько грузовиков мячей (всего 58 за взрослую карьеру к 25 годам), он может не адаптироваться к АПЛ или проиграть конкуренцию Батшуайи. Но весь скепсис рушит Антонио Конте – человек, который настаивал на приобретении испанца в «Ювентус» в 2014 и которому тот отплатил голом в финале Лиги чемпионов. Он знает как раскрыть лучшие качества Альваро. Морате надо лишь доказать, что он не хуже Лукаку, которого «Челси» так бездарно «провафлил».



1. Ромелу Лукаку, нападающий

Из «Эвертона» в «Манчестер Юнайтед» за 84,7 млн евро

Потенциально самый сильный центральный нападающий мира в топ-клубе. И обернуться это может как восхождением на пьедестал, так и полным провалом. Ромелу Лукаку как рыба в воде чувствовал себя в середняке АПЛ (а «Эвертон» всё же середняк, а не топ клуб). В «Челси» у молодого бельгийца не задалось. Но прошли годы, Лукаку окреп (в ментальном плане, мышечную массу он наоборот даже подсократил), и теперь должен доказать, что и на уровне по-настоящему большой команды он будет забивать голы пачками. И если у него это будет получаться, он может решить всё.