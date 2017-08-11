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ЦСКА — Спартак
Текст: Марк Бессонов
Фото: «Чемпионат»

Где здесь дом престарелых? ЦСКА и «Спартак» — чей состав старее

Если вы называли ЦСКА командой ветеранов, то эта статья вас сильно удивит.
11 августа 2017, пятница. 16:15 Футбол

Данные сайта Transfermarkt.de. Считаются игроки, попадавшие в заявку на сезон.

Сезон-2013/14

ЦСКА, как и годами ранее, продолжил сохранять статус молодой и боевой команды с юной полузащитой, зрелым нападением и потихоньку стареющей обороной. Приход Витиньо, Миланова и Цубера, а также подтягивание Слуцким из второй команды Караваева, Ефремова и Базелюка солидно омолодило состав «армейцев», который в том сезоне стал чемпионом.

«Спартак» занял всего шестую строчку, несмотря на то что их комплект игроков был чуть более зрелым и опытным. Интересно, что в предыдущем сезоне состав красно-белых был более молодым, однако трансферы опытных Таски, Барриоса, Глушакова, Хурадо и Тино Косты увеличили средний возраст команды на 1,5 года.

Сезон-2014/15

После ухода Элвира Рахимича состав ЦСКА солидно омолодился и стал самым юным в лиге. Однако, несмотря на это, Леонид Слуцкий продолжал делать ставку на проверенных бойцов. А ещё выписал в Москву Романа Ерёменко и Бибраса Натхо.
«Спартак» летом 2014-го совершил свой лучший трансфер за последние годы, подписав молодого Квинси Промеса из «Твенте». Вместе с ним омолодиться команде помогли приглашённые из дубля Вячеслав Кротов и Денис Давыдов. Потому даже приход Романа Широкова не особо повлиял на средний возраст по сравнению с предыдущим сезоном.

Сезон-2015/16

ЦСКА немного выравнял возраст набора футболистов, стабилизировав процентное соотношение молодых и зрелых игроков. Многие молодые исполнители были раскиданы по арендам или проданы, в то время как средний возраст основного состава за год естественным образом увеличился. Как следствие – в обойме «армейцев» была уже не молодая развесёлая банда, а опытный и сложившийся коллектив.
«Спартак» же вновь сделал ставку на омоложение состава, отказавшись от услуг сразу ряда игроков, которым перевалило за 30. Ветеранов осталось только двое – 31-летний Ребров и 33-летний Широков. Плюс в команду подтянулись Илья Кутепов и Александр Зуев, а также были подписаны Зе Луиш, Попов и Мельгарехо, которым было от 24 до 27 лет.

Сезон-2016/17

Средний возраст ЦСКА сократился ещё почти на полгода после ухода Романа Широкова. Несмотря на не самую глубокую «скамейку» и ещё большее число молодых футболистов, красно-синие заняли второе место, квалифицировавшись в отборочный этап Лиги чемпионов.
«Спартак» поймал баланс опыта и молодости, который в итоге позволил взять чемпионство. Как оказалось, 24,5 года – оптимальный средний возраст команды, позволяющий бороться за высокие места. Похоже, понимали это Аленичев и Каррера, которые пригласили как опытных (Ещенко, Маурисио, Адриано, Самедов), так и молодых (Селихов, Джикия, Зобнин, Тигиев) футболистов.

Сезон-2017/18

На этот сезон в заявках команд меньшее число футболистов (игроки из дубля должны будут заявляться по ходу сезона). Зато каждый из них имеет шансы регулярно появляться на поле на протяжении чемпионата. В ЦСКА соблюдается строгий баланс – по 6 возрастных и молодых игроков, и 8, находящихся в самом соку. Интересно, что ЦСКА находится в списке самых молодых команд РФПЛ, несмотря на то что в десятке самых возрастных игроков чемпионата числятся сразу три «армейца» — Игнашевич и братья Березуцкие. В списке самых юных также трое представителей красно-синих – Чалов, Кучаев и Жамалетдинов.
Игроков «Спартака» в списках самых молодых и опытных игроков нет. Баланс продолжает соблюдаться. Средний возраст команды солидно подрос по той же причине, что и у ЦСКА, – в этом сезоне ещё наверняка будут заявляться игроки второй команды, потому цифра чуть упадёт. Интересно, что в «Спартаке», кажется, отказались от практики подписания опытных игроков – среди летних трансферов красно-белых самый опытный – 24-летний Петкович. Остальные сильно моложе.

P.S.

В отчёте УЕФА за 12 января 2017 года РФПЛ вместе с турецкой Суперлигой была названа самой возрастной лигой во всей Европе. Средний возраст команд у нас составляет 27,1 года (в Англии, Испании и Италии – 26,9, во Франции – 26, в Германии – 25,4). Во всём мире есть всего три лиги, где средний возраст игроков выше, чем в России, — Катар (27,2), Филиппины (27,3) и Таиланд (27,5). Показательно, что ЦСКА и «Спартак», одни из флагманов нашего футбола последних лет, с каждым годом стараются омолодить состав и на протяжении последних лет никогда не падают ниже 10-го места в списке самых молодых команд чемпионата.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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