Что ещё должен сделать Панов как болельщик «Спартака»?

Александр Панов вступил во «Фратрию». Как ещё он может доказать свою любовь к «Спартаку»?

Бывший нападающий сборной России и «Зенита» Александр Панов продолжает публично доказывать свою любовь к «Спартаку». Что он уже сделал:

а) несколько раз через СМИ признался в любви к красно-белым цветам;

б) купил абонемент на домашние матчи «Спартака»;

в) съездил на выезд в Санкт-Петербург на машине, полностью одетый в красно-белые цвета;

г) поучаствовал в столкновении с болельщиками «Зенита»;

д) вступил во «Фратрию» — главное объединение фанатов «Спартака».

Но работы ещё у начинающего красно-белого поклонника непочатый край. Чтобы он ничего не упустил, мы составили для Александра список обязательных дел. Итак, что ему ещё необходимо сделать, чтобы считать себя неформальным, классическим «спартачом».

Выезд Александра Панова в Санкт-Петербург «на цветах» уже вошёл в историю. Теперь пора пробить первое «золото» и посетить всем матчи «Спартака» в сезоне. Включая еврокубки.

Ты не ты, когда голоден, и ты не фанат «Спартака», если не конфликтовал с «конями». В стычке с болельщиками «Зенита» Панов уже поучаствовал. На очереди ЦСКА?

В Санкт-Петербург на машине доехать не проблема, а вот отправиться на выезд на электричках, или «собаках», – задача для настоящего красно-белого мачо. Рельсы, шпалы, города, деревни и сотни километров – вот романтика болельщика, бьющего выезд на электричке.

Панов, собственно, и так верит. Прежде он не раз говорил, что болеет за «Спартак» в том числе потому, что там работает его бывший партнёр по сборной. В итоге Карпин ушёл из «Спартака», но любовь к красно-белым цветам у Панова осталась. Но, думается, если Карпин вернётся в «народную» команду, Александр продолжит верить в него.

Знаете ли вы, как Александр Панов шёл вдоль ночных дорог ради «Спартака»? Сердце Александра в руках любимой команды, и она не должна потерять его или сломать. Верим, что Панов ответит клубу взаимностью и споёт нетленку певицы Максим, которую так любят фанаты красно-белых.

Видео после матча с «Тереком» — первой домашней игры «Спартака» после оформленного чемпионства – до сих пор помнят многие. Фанаты не только порвали на сувениры сетки обоих ворот, но и выкорчевали из земли штанги. Кто знает, может, и Александр не откажется от таких сувениров – если «Спартак» снова возьмет золото?

О самогоне Дениса Глушакова из Миллерово мечтают многие болельщики «Спартака», но попробовать его могут только самые избранные и преданные. Не пил миллерского самогона – не болел за «Спартак», а Александр Панов – настоящий болельщик красно-белых.