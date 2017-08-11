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Соломон Кверквелия («Локомотив»)
Текст: Олег Лысенко
Фото: Максим Туманов, «Чемпионат»

Соломоново решение! Кверквелия – MVP 5-го тура Премьер-Лиги

Защитник Кверквелия выбился в лучшие снайперы «Локомотива» и удостоился титула самого ценного игрока 5-го тура РФПЛ.
11 августа 2017, пятница. 19:15 Футбол

Пятый тур отечественного чемпионата вполне соответствовал своей «будней» календарной привязке – ни умопомрачительных афиш, от одного вида которых дух захватывало бы, ни ярких представлений вроде того, что устроил на фоне «Спартака» «Зенит», ни выдающихся сольных партий. Повсюду борьба превалировала над красотой. Оттого столь широким оказался разброс мнений среди судей совместного проекта «Чемпионата» и РФПЛ – 11 кандидатов на звание MVP, на полноценную команду хватит.

Редкий случай: сразу пять футболистов попали в лист голосования впервые в жизни – полузащитники Исмаэл («Терек»), Пашалич («Спартак»), Байрамян («Ростов»), нападающие Маркович («СКА-Хабаровск») и Игнатьев («Краснодар»). Последний заслуживает несколько большего внимания, чем упоминание вскользь через запятую. Иван ещё в молодёжном первенстве здорово проявил себя, наколотив за сезон 21 гол, но широкая аудитория парня для себя только открывает. С понятным и приятным удивлением. Всё-таки не каждый день в РФПЛ получают шанс 18-летние мальчишки, и считаные единицы его используют так успешно. Победный гол на выезде в первом же матче чемпионата России – дебют мечты, ни больше, ни меньше!

Помимо болельщиков «Краснодара» почином воспитанника клубной академии восхитились наши респонденты. 10 из 12 участников опроса отдали Игнатьеву свои голоса. И быть бы Ване самым полезным – официально – игроком мид-уика, если бы поклонники «быков» активнее поддержали его в онлайн-голосованиях. Получив с двух площадок всего один дополнительный балл из шести возможных, Игнатьев откатился на второе место. А первое досталось защитнику «Локомотива» Соломону Кверквелии. Справедливости ради замечу, что ему пятый игровой день тоже безоговорочно удался.

Безукоризненный Кокорин! Форвард «Зенита» – MVP 4-го тура РФПЛ
Сразу четыре победителя «Спартака» вошли в число номинантов на звание MVP 4-го тура РФПЛ. Один из них и первенствовал в конкурсе.

Грузинскому стопперу не впервой переквалифицироваться в штурмовика и поражать чужие цели, но нынешний гол ему должен быть особенно дорог – поскольку был забит на глазах у одного из самых важных людей в его карьере. Курбан Бердыев чуть не за руку завёл тогда ещё юного защитника в Премьер-Лигу и Лигу чемпионов и обучил многому из того, что Соломон сегодня умеет. Не вина Кверквелии, что Хави Грасия в упор не видел его в составе, хотя попробуй не заметить такого крепкого, атлетичного парня! Он и в «Локомотив»-то ушёл из-за неустроенности в «Рубине». Впрочем, сегодня причин огорчаться у Кверквелии нет. Он снова востребован, играет. И забивает, причём нехарактерно часто для себя. И в самые нужные моменты.

Победный гол «Арсеналу», «ничейный» «Рубину» – 33-й номер «Локо» становится «джокером» Сёмина. Важно, что свершения в наступлении не отражаются на качестве тыловой деятельности Соломона. В обороне он надёжен и монументален, каким и должно быть классному защитнику. Кверквелия этому определению уже полностью соответствует.

Специалисты

Ринат Билялетдинов, бывший главный тренер «Рубина»: Кверквелия, Годзюр, Промес.
Анатолий Бышовец, заслуженный тренер СССР: Годзюр, Кверквелия, Игнатьев.
Руслан Нигматуллин, бывший вратарь сборной России: Годзюр, Игнатьев, Кверквелия.
Алексей Сафонов, футбольный агент: Кверквелия, Кокорин, Игнатьев.

РФПЛ

Годзюр, Кверквелия, Игнатьев.

Журналисты

Нобель Арустамян, радио «Спорт FM»: Годзюр Игнатьев, Зе Луиш.
Константин Генич, «Матч ТВ»: Годзюр, Игнатьев, Зе Луиш.
Дмитрий Окунев, «Газета.Ru»: Игнатьев, Годзюр, Калачёв.
Алексей Лебедев, «Московский комсомолец»: Кокорин, Маркович, Кверквелия.
Самвел Авакян, «Чемпионат»: Кверквелия, Игнатьев, Байрамян.
Станислав Рынкевич, «Спорт Mail.Ru»: Кокорин, Калачёв, Игнатьев.
Филипп Ковалёв, отдел «Спорт», газета «Метро»: Пашалич, Исмаэл, Игнатьев.

Читатели

Александр Кокорин – 618 голосов – 3 дополнительных балла.
Соломон Кверквелия – 578 – 2.
Иван Игнатьев – 219 – 1.

«ВКонтакте»

Соломон Кверквелия – 4 455 – 3.
Тимофей Калачёв – 2 758 – 2.
Александр Кокорин – 1 886 – 1.

Итоги 5-го тура РФПЛ:

Соломон Кверквелия («Локомотив») – 12;
Иван Игнатьев («Краснодар») – 11;
Ярослав Годзюр («Урал») – 7;
Александр Кокорин («Зенит») – 7;
Тимофей Калачёв («Ростов») – 4;
Зе Луиш («Спартак») – 2;
Мирослав Маркович («СКА-Хабаровск») – 1;
Хорен Байрамян («Ростов») – 1;
Марио Пашалич («Спартак») – 1;
Исмаэл («Терек») – 1;
Квинси Промес («Спартак») – 1.

Лидеры августовского зачёта

Игрок4-й тур5-й турСумма
Александр Кокорин («Зенит»)16723
Соломон Кверквелия («Локомотив»)01212
Жонатас («Рубин»)11011
Иван Игнатьев («Краснодар»)01111
Далер Кузяев («Зенит»)707
Алексей Миранчук («Локомотив»)707
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 7
Теги
Соломон Кверквелия MVP РФПЛ
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