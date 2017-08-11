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Массимо Каррера
Текст: Григорий Телингатер
Фото: Александр Ступников / ФК «Спартак»

«Победить ЦСКА – сложная задача». Каррера – о дерби

Главный тренер «Спартака» размышляет, как не повторить катастрофу в матче с «Зенитом».
11 августа 2017, пятница. 19:35 Футбол

«Спартак» обычно открывает двери Тарасовки для репортёров перед домашними матчами РФПЛ. В этот раз открытую тренировку провели перед гостевым. Исключение понятно – всё-таки принципиальный соперник.

Первое дерби новой эпохи. Что особенного в матче ЦСКА — «Спартак»
«Спартак» в костюме и обновляющийся ЦСКА — давно дерби не было столь интригующим.

На самой тренировке обратил на себя внимание досрочный уход с поля Зе Луиша. Впрочем, Массимо Каррера поспешил успокоить болельщиков: с ним всё нормально.

– Всё хорошо. Покинул – ничего особенного. Зе Луиш готов сыграть, — заявил Каррера.

– Чем для вас матч «Спартак» – ЦСКА на «ВЭБ Арене» отличается от этой же игры на «Открытие Арене»?
– Дерби – особенный матч. Тут нет большой разницы. Абсолютно не важно, играешь дома или на выезде. По крайней мере, так думаю я.

– В матче против «Арсенала» была большая ротация. Ждать её снова?
– Будут какие-то изменения – это в порядке вещей.

– Как отреагировал Ребров на то, что не сыграл с «Арсеналом»?
– Отлично отреагировал. Он профессионал. Знает, что может и не оказаться в стартовом составе. Он спокойно продолжает дальше работать.

Фото: Александр Ступников / ФК «Спартак»

– За ЦСКА может не сыграть Игорь Акинфеев. Вы бы этого хотели?
– Даже если не играет Акинфеев, то у него есть качественный сменщик. Иначе он не играл бы в ЦСКА.

– Комбарова в последнее время много критикуют. Ему предстоит сыграть против Фернандеса. Раньше к бразильцу вы приставляли Зобнина. Как теперь будете решать эту проблему?
– Я не приставлял к нему Зобнина. Просто мы играли по схеме 4-2-3-1. Зобнин противостоял ему по позиции.

– А теперь?
– А теперь будет играть кто-то другой.

– ЦСКА дал отдохнуть нападающим. Защите «Спартака» хватит сил?
– Мы знаем, что ЦСКА — отличная команда. Но мы тоже сильны и сыграем матч на равных с ЦСКА.

– Гончаренко говорил, что не видит проблемы играть дважды за неделю. А вы как считаете?
– Для меня это тоже не проблема. Может быть физическая усталость, но во всём мире так играют. Некоторые и три матча за неделю проводят.

– После травмы Тимофеева нет желания вернуть Айза Гулиева?
– Я не буду говорить про трансферы, только про завтрашний матч! Вопросы про трансферы – к руководству клуба.

– А если не про трансферы, а про травму Тимофеева?
– Это потеря, русский полузащитник. Будем что-то предпринимать.

– Как оцениваете дебют Пашалича?
– Он сыграл хороший матч и может появиться на любой позиции в центральной оси.

В чём Пашалич уже лучший игрок «Спартака»? Вся тактика 5-го тура
Сергей Титов объясняет, зачем «Спартаку» побыстрее нужен новый опорник, а «Динамо» – новый тренер.

– Какие функции у нового аналитика «Спартака» Жан-Пьера Джероза?
– Это ещё один аналитик, по большому счёту, он нужен для Лиги чемпионов. Нам потребуется помощь, чтобы анализировать соперников. Он будет помогать Роме Пилипчуку.

– Чего вы больше всего опасаетесь перед матчем с ЦСКА?
– Соперник играет в хороший футбол, сыгран. ЦСКА заслуживает уважения. Мы знаем и сильные, и слабые стороны оппонента.

– А слабые – это какие?
– Этого я не скажу (смеётся).

– Вы смотрели игру ЦСКА против «Тосно»?
– Я не должен обсуждать другие команды. Я должен думать о своей. А так, всегда плохо, что конкурент побеждает.

– Сейчас к дерби вам готовиться проще, чем в ваш первый год в России?
– Конечно, на данный момент намного больше знаком и с ЦСКА, и с другими командами РФПЛ.

– Вы в прошлом сезоне обыграли и ЦСКА Слуцкого, и ЦСКА Гончаренко. С белорусским тренером было тяжелее?
– ЦСКА вообще сложно победить. Вот и всё.

– Игроки говорят, что вы хороший мотиватор. Уже придумали, что будете говорить команде?
– Все, что я говорю футболистам перед игрой, – спонтанно.

– Какое дерби для вас важнее – с ЦСКА или с «Зенитом»?
– Дерби – это игра против команды из одного города. С «Зенитом» было «класико». Дерби – это «Динамо», «Локомотив», ЦСКА.

– Совсем недавно был неудачный матч с «Зенитом». Как не повторить ту катастрофу?
– Если бы у меня был рецепт, то я выигрывал бы в каждой встрече. Сейчас мы так же хорошо подготовились, как и к «Зениту». Просто бывают эпизоды, которые портят равновесие в игре. Случиться может что-то незапланированное. Не хочется гадать.

Где здесь дом престарелых? ЦСКА и «Спартак» — чей состав старее
Если вы называли ЦСКА командой ветеранов, то эта статья вас сильно удивит.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Зенит ФК Спартак Массимо Каррера
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