Глушаков: если ещё следить за ЦСКА, то у меня психологический стресс будет

Денис Глушков в последнем туре начал матч на скамейке запасных. Появление капитана на пресс-конференции, возможно, намекает на его возвращение в основу в дерби.

– Калиниченко рассказывал, что Бояринцев как-то раз перед дерби сжёг игрушечного коня на базе. А что сжигаете вы?

– Среди журналистов тут есть поклонники ЦСКА? Можете не вернуться домой (смеётся). А если серьезно, то мы вроде ничего не сжигаем.



– Как тогда настраиваетесь?

– Мы знаем, что это за матч. Знаем, как важно победить. Вся Москва следит. Это дерби, что тут добавить?

– На старте сезона в ваш адрес было много критики. Сделали выводы из-за отсутствия в стартовом составе?

– Кто-то говорит, что я устал. Другие утверждают, что не бегаю. При этом по рывкам и километражу я нахожусь в тройке. Разве что психологическая усталость могла накопиться. Вероятно, фанаты привыкли, что я забиваю. Но нельзя же только по голам судить. У нас три атакующих футболиста. Если я стану четвёртым, то сзади будет тяжело. У каждого своё мнение, своя колокольня. Не буду никого переубеждать.

«К ЦСКА готовимся так же, как и к «Зениту». Каррера – о дерби Главный тренер «Спартака» размышляет, как не повторить катастрофу в матче с «Зенитом».

– Как могут измениться ваши функции после прихода Пашалича?

– Мне говорят: почему во втором тайме ты стал бегать по краям? Все знают и понимают футбол, но никто не знает идею тренера. Попов вышел и сказал мне: «Ты играешь на фланге». В итоге я сместился на бровку, а Пашалич сел в опорную зону. Такова задумка тренера. А что касается Пашалича — добротный футболист. Его подписали из «Челси», парень играл в «Милане».

– Ребров тоже жаловался на критику болельщиков.

– И мне пишут. Всем не буду отвечать, просто не могу. И как мне ответить на вопрос: «Почему ты плохо играешь, почему ты не бегаешь?». Где-то дают правильные советы. Просто когда всё хорошо, то все поддерживают. Как становится плохо, то переобуваются и идут в другом направлении.

Ещё три месяца назад вы восхваляли этот «Спартак». Жемчужинки Гамулы Гамула возвращается! Огненный тренер объясняет ситуации с Дзюбой, Каррерой и Сесаром Навасом.

– Чувствуете давление и со стороны СМИ, когда говорят, что у вас голова забита не тем?

– У нас все знают, как тренировать, у кого какие контракты. Иногда пишут такие суммы, я бы с удовольствием столько получал. Хочется пойти и спросить: можно мне столько, как пишут? Думаю, время всё расставит по своим местам. Могу сказать одно: я полностью отдаюсь тренировкам. Может, где-то и есть психологические проблемы, но я стараюсь. Значит, такая у меня судьба. Два месяца назад болельщики меня на руках носили, прыгали со мной на машине, а сейчас пишут гадости.

– Можно сказать, что вы готовились к ЦСКА уже после поражения от «Зенита»...

– После матча в Санкт-Петербурге мы разбирали встречу с «Зенитом». Потом была Тула. Мы не думали о ЦСКА до «Арсенала». «Зенит»? Все понимают, что случаются матчи, когда уступаешь. Может, и к лучшему, проверяешь свои силы. Вон, «Реал» и «Барса» «возят» друг друга, забивают по три-четыре мяча постоянно. Этим и интересен футбол.



– Почему пропали совместные фото после матчей?

– Пропали? Ну, значит, будут ещё.



– ЦСКА стал сильнее или слабее за последнее время?

– Не хочу анализировать ЦСКА, у меня свой клуб. И наша команда важнее. Если еще буду пристально следить за «армейцами», то психологический стресс случится.