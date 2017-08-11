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Денис Глушаков
Текст: Григорий Телингатер
Фото: Александр Ступников / ФК «Спартак»

Глушаков: если ещё следить за ЦСКА, то у меня психологический стресс будет

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал, как новости вызывают желание пойти к руководству.
11 августа 2017, пятница. 20:10 Футбол

Денис Глушков в последнем туре начал матч на скамейке запасных. Появление капитана на пресс-конференции, возможно, намекает на его возвращение в основу в дерби.

– Калиниченко рассказывал, что Бояринцев как-то раз перед дерби сжёг игрушечного коня на базе. А что сжигаете вы?
– Среди журналистов тут есть поклонники ЦСКА? Можете не вернуться домой (смеётся). А если серьезно, то мы вроде ничего не сжигаем.

– Как тогда настраиваетесь?
– Мы знаем, что это за матч. Знаем, как важно победить. Вся Москва следит. Это дерби, что тут добавить?

– На старте сезона в ваш адрес было много критики. Сделали выводы из-за отсутствия в стартовом составе?
– Кто-то говорит, что я устал. Другие утверждают, что не бегаю. При этом по рывкам и километражу я нахожусь в тройке. Разве что психологическая усталость могла накопиться. Вероятно, фанаты привыкли, что я забиваю. Но нельзя же только по голам судить. У нас три атакующих футболиста. Если я стану четвёртым, то сзади будет тяжело. У каждого своё мнение, своя колокольня. Не буду никого переубеждать.

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– Как могут измениться ваши функции после прихода Пашалича?
– Мне говорят: почему во втором тайме ты стал бегать по краям? Все знают и понимают футбол, но никто не знает идею тренера. Попов вышел и сказал мне: «Ты играешь на фланге». В итоге я сместился на бровку, а Пашалич сел в опорную зону. Такова задумка тренера. А что касается Пашалича — добротный футболист. Его подписали из «Челси», парень играл в «Милане».

– Ребров тоже жаловался на критику болельщиков.
– И мне пишут. Всем не буду отвечать, просто не могу. И как мне ответить на вопрос: «Почему ты плохо играешь, почему ты не бегаешь?». Где-то дают правильные советы. Просто когда всё хорошо, то все поддерживают. Как становится плохо, то переобуваются и идут в другом направлении.

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– Чувствуете давление и со стороны СМИ, когда говорят, что у вас голова забита не тем?
– У нас все знают, как тренировать, у кого какие контракты. Иногда пишут такие суммы, я бы с удовольствием столько получал. Хочется пойти и спросить: можно мне столько, как пишут? Думаю, время всё расставит по своим местам. Могу сказать одно: я полностью отдаюсь тренировкам. Может, где-то и есть психологические проблемы, но я стараюсь. Значит, такая у меня судьба. Два месяца назад болельщики меня на руках носили, прыгали со мной на машине, а сейчас пишут гадости.

– Можно сказать, что вы готовились к ЦСКА уже после поражения от «Зенита»...
– После матча в Санкт-Петербурге мы разбирали встречу с «Зенитом». Потом была Тула. Мы не думали о ЦСКА до «Арсенала». «Зенит»? Все понимают, что случаются матчи, когда уступаешь. Может, и к лучшему, проверяешь свои силы. Вон, «Реал» и «Барса» «возят» друг друга, забивают по три-четыре мяча постоянно. Этим и интересен футбол.

– Почему пропали совместные фото после матчей?
– Пропали? Ну, значит, будут ещё.

– ЦСКА стал сильнее или слабее за последнее время?
– Не хочу анализировать ЦСКА, у меня свой клуб. И наша команда важнее. Если еще буду пристально следить за «армейцами», то психологический стресс случится.

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Если вы называли ЦСКА командой ветеранов, то эта статья вас сильно удивит.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ПФК ЦСКА ФК Спартак Денис Глушаков
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