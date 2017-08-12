«Отпустите меня в „Барселону“. Коутинью хочет уйти из „Ливерпуля“

ЦСКА и «Спартак» готовятся к дерби, Коутинью просит отпустить его в «Барселону», «МЮ» хочет продлить Ибрагимовича и другие события дня.

Зе Луиш готов сыграть с ЦСКА, хотя досрочно покинул тренировку



Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сообщил, что нападающий красно-белых Зе Луиш готов сыграть в матче 6-го тура российской Премьер-Лиги с ЦСКА, несмотря на то что сегодня был вынужден досрочно завершить тренировку. По словам итальянского специалиста, форвард получил ушиб.

«Всё хорошо, просто Зе покинул поле, потому что получил ушиб. Он готов сыграть», — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.



«Ротация состава в матче с „Арсеналом“? Есть какие-то изменения, но это в порядке вещей. Как отреагировал Ребров, что пропустил матч? Он профессионал, понимает — можно играть, можно не играть. Он спокойный и старается работать так же, как раньше», — заявил наставник «Спартака».



Матч ЦСКА — «Спартак» состоится на стадионе «ВЭБ Арена» 12 августа. Начало — в 17:30 мск.

Глушаков: если ещё следить за ЦСКА, то у меня психологический стресс будет Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал, как новости вызывают желание пойти к руководству.

Коутиньо попросил руководство «Ливерпуля» отпустить его из команды



Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо обратился к руководству с официальным заявлением. Бразилец попросил продать его. Об этом сообщает Sky Sports.



В услугах 25-летнего футболиста заинтересована «Барселона», но «Ливерпуль» дважды отклонил предложение каталонцев о продаже игрока. Сегодня мерсисайдцы на своём официальном сайте выступили с заявлением, в котором сообщили, что Коутиньо продан не будет.



Контракт полузащитника с «Ливерпулем» действует до лета 2022 года. Ранее «Барселона» предлагала за Коутиньо € 85 млн.

Трансфер на 100+ миллионов. Как «Барселона» пытается переманить Коутиньо «Барселона», получив солидные отступные за Неймара, спешно пытается укрепить состав. Одна из главных трансферных целей — Филиппе Коутиньо.

«Арсенал» со счётом 4:3 победил «Лестер» в первом матче нового сезона АПЛ



«Арсенал» победил «Лестер Сити» в матче открытия нового сезона английской Премьер-лиги. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» и завершилась со счётом 4:3.



Уже на 2-й минуте новичок «канониров» Александр Ляказетт открыт счёт своим голам в АПЛ. Спустя три минуты Синдзи Окадзаки восстановил равенство, а на 29-й минуте Джейми Варди вывел гостей вперёд. В концовке первого тайма Дэнни Уэлбек с передачи ещё одного новичка «Арсенала» Зеада Колашинаца сравнял счёт.



В начале второй половины игры Варди оформил дубль, но судьба матча решилась в последние десять минут — вышедшие на замену Аарон Рэмси и Оливье Жиру забили по голу и принесли «Арсеналу» победу со счётом 4:3.

КДК не стал рассматривать эпизод с конфликтом Родолфо и Мамаева



Глава КДК Артур Григорьянц рассказал, что по итогам матча 5-го тура РФПЛ «Ахмат» — «Краснодар» (2:3) комитет не стал рассматривать эпизод с конфликтом футболиста грозненцев Родолфо и игрока краснодарского клуба Павла Мамаева. Инцидент произошёл в подтрибунном помещении стадиона в Грозном в перерыве матча, в ходе которого футболисты устроили словесную перепалку.



«В рапортах делегата и инспектора матча о стычке Павла Мамаева и Родолфо в подтрибунном помещении ничего не указано. Поэтому КДК не рассматривал этот эпизод», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Егор Гавриков.

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ЦСКА обыграл «Спартак» в матче молодёжного первенства



В матче 6-го тура молодёжного первенства РФПЛ ЦСКА одержал победу со счётом 2:1 над «Спартаком».

«Армейцы» вышли вперёд на 13-й минуте, когда точным ударом отметился Тимур Жамалетдинов. На 36-й минуте красно-белые сумели сравнять счёт — голом отметился Егор Никулин. В начале второго тайма красно-синие получили право на пенальти, который реализовал Хетаг Хосонов. В дальнейшем спартаковцы могли отыграться, но удар Никулина с 11-метровой отметки отразил вратарь, а после добивания мяч попал в штангу.

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«Арарат» выиграл в матче первенства ПФЛ благодаря голам Лебеденко и Павлюченко



В матче 4-го тура первенства Профессиональной футбольной лиги зоны «Центр» московский «Арарат» на стадионе имени Эдуарда Стрельцова встречался с командой «Химик» из Новомосковска.



Завершился матч разгромной победой хозяев поля со счётом 3:0. На 25-й минуте «Арарат» вышел вперёд благодаря голу Давида Хурцидзе, на 62-й минуте точным ударом отметился Игорь Лебеденко, а окончательный результат несколько минут спустя установил Роман Павлюченко.



В таблице первенства «Арарат» (10 очков) располагается на второй строчке, имея в активе столько же очков, сколько лидирующая «Калуга».

Моуринью подтвердил, что «МЮ» ведёт переговоры с Ибрагимовичем о новом контракте



«Манчестер Юнайтед» ведёт переговоры с нападающим Златаном Ибрагимовичем о новом контракте. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил наставник манкунианцев Жозе Моуринью. Контракт 35-летнего шведского игрока с манкунианцами истёк летом этого года. Руководство «МЮ» хотело продлить договор, но Ибрагимович, который восстанавливается после травмы колена, отказался.

«Вы знаете, что он был травмирован, и ему нужно время, чтобы восстановиться, он не готов играть. То, что он показал в прошлом году, — не всё, на что он способен. Он думает, что может принести больше, и хочет играть на самом высоком уровне, поэтому мы сейчас обсуждаем вариант, при котором он присоединится к нам во второй половине сезона», — цитирует Моуринью Mirror.

Кверквелия признан MVP 5-го тура РФПЛ



Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия стал MVP 5-го тура в российской Премьер-Лиге сезона-2017/18.



7 из 12 баллов ему достались от членов постоянного жюри «Чемпионата» при выборе лучших футболистов тура. Ещё пять бонусных баллов ему дали читатели – в результате голосований на странице проекта и в паблике «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».



Второе место занял нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев, а третью позицию поделили форвард «Зенита» Александр Кокорин и вратарь «Урала» Ярослав Годзюр.



На звание MVP 5-го тура РФПЛ также претендовали: Тимофей Калачёв, Хорен Байрамян (оба — «Ростов»), Ярослав Годзюр («Урал»), Мирослав Маркович («СКА-Хабаровск»), Зе Луиш, Квинси Промес, Марио Пашалич (все — «Спартак») и Исмаэл («Ахмат»).