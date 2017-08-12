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ЦСКА — «Спартак»: самые дорогие игроки, общая стоимость составов
Текст: Олег Лысенко
Фото: РИА Новости

ЦСКА — «Спартак»: кто дорож€

Промес и Головин дорожают, Адриано с Натхо — дешевеют. Взглянем на участников грядущего дерби сквозь призму денег.
12 августа 2017, суббота. 09:00 Футбол

Стоимость состава

Текущую рыночную стоимость игроков российской Премьер-Лиги авторитетный портал transfermarkt.de (здесь и далее будем опираться на его подсчёты) оценивает в 709,8 млн евро. Самым дорогим составом в чемпионате располагает «Зенит», и это давным-давно не новость. Какую бы активность ни развивал петербургский менеджмент в одно или два отдельно взятых «окна», на ситуацию в целом это практически не влияет. По данному показателю сине-бело-голубым нет равных в стране с 2009 года.

Сколько стоят составы «Зенита» и «Спартака»: сравниваем
Сколько тратили «Зенит» и «Спартак» в последние трансферные окна и насколько разнятся их составы в оценке сайта Transfermarkt.

До прошлого сезона второе место в рейтинге удерживал ЦСКА, но этим летом пропустил вперёд не только «Зенит», но и «Спартак» с «Краснодаром». Потеря нескольких лидеров (Думбия, Муса, Тошич), дисквалификация Ерёменко, старение ветеранов – всё это частные причины отката назад, обусловленные одной глобальной проблемой, финансовой. Внедрение в основу молодёжи – отрадная для болельщика, но в значительной степени вынужденная мера. Об экономическом положении клуба красноречивее заумных слов скажет одна цифра – 1 миллион евро. Столько истратили «армейцы» на усиление состава за пять последних регистрационных периодов, включая текущий.

Лишь бы кого, для количества, ЦСКА принципиально не берёт (и правильно делает), а среди «бюджетных» вариантов не так-то просто найти ликвидного исполнителя, молодого и с очевидной перспективой роста. Приходится свой молодняк к основе подтягивать и терпеливо ждать, когда тот заматереет и выбьется в лидеры. Пример Головина должен и наверняка вдохновляет дублёров.

«Спартак», напротив, за последнее время прилично подорожал. И тут тоже нет ничего удивительного: только за прошлый, «золотой», сезон красно-белые приобрели семёрку весьма квалифицированных футболистов, не считая арендованных Тигиева и Маурисио. А этим летом добавили к ним пару балканских легионеров – Петковича и Пашалича. Молодой хорватский хавбек буквально с порога «накинул» к суммарной стоимости клуба 8 млн и помог ему преодолеть 100-миллионный барьер.

Активы

Четвёрка самых дорогих футболистов РФПЛ прямо сейчас целиком состоит из участников «дерби всея Руси». Спартаковцы в этой таблице занимают первое и третье места (соответственно Промес и Фернандо), «армейцы» — второе с четвёртым (Фернандес, Дзагоев). После июньского «переучёта» напротив фамилии лучшего бомбардира красно-белых появился новый ценник – 20 000 000.

Для сравнения: самый дорогой участник чемпионата Нидерландов, откуда, собственно, и вышел Промес, сегодня стоит на «пятёрку» дешевле. Это атакующий полузащитник «Аякса» Хаким Зийех. В аналогичном реестре немецкой Бундеслиги Квинси расположился бы на стыке второго и третьего десятков, но в очень знатной компании – рядом с Марио Гётце, Рафаэлем Геррейро и Андре Шюррле.

Что общего у Гончаренко и Карреры? Не так уж мало!
Вы удивитесь, но главные тренеры грядущего дерби №1 отнюдь не такие антиподы, как может показаться.

Подорожание / удешевление

Из участников нынешнего чемпионата России резче всех вырос в цене Леандро Паредес. За год аргентинский новобранец «Зенита» подорожал на € 7 млн, или 116,7%. По 5 млн добавили к собственной стоимости Смолов и Промес. Среди «армейцев», как несложно догадаться, наибольшего прогресса в денежном измерении достиг Александр Головин. 21-летний полузащитник поднялся в цене на 200 процентов и теперь оценивается в € 6 млн.

В рейтинге «уценённых» мастеров лидируют легионеры других клубов – Алекс Сонг, Джефферсон Фарфан и Бранислав Иванович. В «Спартаке» сильнее всех подешевел Луис Адриано – в два с половиной раза относительно января, с 10 до 4 млн, и не сказать, что внезапно. Для форварда его калибра 4 гола за полгода – посредственный, прямо скажем, результат.

Из «армейцев» стремительнее всех дешевеет Натхо. Если полтора года назад, по экспертной оценке всё того же transfermarkt.de, Евгений Гинер мог выручить с продажи израильтянина до 14 млн евро, то сегодня – не больше шести. Вся эта калькуляция, конечно, условна, но общие тенденции, на мой взгляд, показывает достаточно наглядно.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ПФК ЦСКА ФК Спартак Алан Дзагоев Квинси Промес Лукас Фернандо Марио Фернандес
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