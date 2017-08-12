«Спартаковцы индивидуально сильнее «армейцев». Прогнозы на 6-й тур РФПЛ

5-й тур нашего конкурса выдался весьма результативным, участники установили лучший результат сезона, набрав в сумме 41 очко.

А лучший результат показал представитель команды читателей Антон Терехов. Он угадал счета матчей «Урал» — «Зенит», «Ростов» — «Динамо», «Рубин» — «Локомотив», а также исходы встреч «Спартак» — «Арсенал» и «Тосно» — ЦСКА.

Борис Игнатьев предсказал счета «Спартак» — «Арсенал» и «Ростов» — «Динамо», разницу в игре «Рубин» — «Локомотив», а также исходы поединков «СКА-Хабаровск» -«Анжи» и «Тосно» — ЦСКА. Итог — 15 очков.

Самое время вспомнить лучшие результаты сезона.

Лучшие результаты

Александр Мостовой — 22 (3-й тур)

Антон Терехов (Москва) — 17 (5-й тур)

Алексей Степанян (Краснодар) — 17 (2-й тур)

Борис Игнатьев — 15 (5-й тур)

Григорий Телингатер — 13 (4-й тур)

Худший результат в туре у обозревателя «Чемпионата» Кирилла Хаита — 9 очков. Нашему журналисту удалось угадать счёт матча «Спартак» — «Арсенал», разницу в игре «Тосно» — ЦСКА и исход встречи «СКА-Хабаровск» — «Анжи».

Положение после 5-го тура

Спецалисты — 58

Читатели — 56

Журналисты — 45

Прогноз специалистов

Андрей Пятницкий, известный в прошлом футболист «Спартака»:

«Уфа» – «Ростов» — 1:1

Я думаю, что после матча с ростовчанами «Уфа» сохранит в графе поражений число ноль. Команда предпочитает играть вторым номером, что у них хорошо получается. Они изучили эту стратегию ведения игры. «Ростов» — очень опытная команда, умеющая грамотно обороняться. Обыграть и взломать их защитников уфимцам будет крайне тяжело. Но всё же клубы обменяются голами, скорее всего, со стандартных положений.

ЦСКА – «Спартак» — 1:2

Эта игра очень дорого стоит, так как поражение одной из команд отбросит её надолго от верхних строчек турнирной таблицы. Поэтому можно быть уверенным, что матч получится весьма осторожным. Но при этом я отдам предпочтение «Спартаку», поскольку ЦСКА хоть и считается топ-клубом России, но в нём есть проблемы в обороне. «Армейцы» сейчас омолаживаются, и им будет сложно противостоять индивидуально сильным спартаковцам.



«Анжи» – «Динамо» — 1:1

Вряд ли «Динамо» будет в конце чемпионата находиться в зоне вылета, они наберут достаточное количество очков. А вот для «Анжи» всё сложится наоборот, и им, скорее всего, придётся бороться за выживание. Руководство махачкалинской команды должно ориентироваться на домашние игры, делать ставку прежде всего на них и брать хоть какие-то очки, поскольку на выезде это делать вдвойне сложно. Московское «Динамо» — команда не из простых, и обыграть её совсем не просто. Будет равная игра и равный счёт в виде результативной ничьей 1:1.



«СКА-Хабаровск» – «Рубин» — 0:1

Казанцам предстоит непростая выездная игра, прежде всего из-за перелёта. Преодолев несколько часовых поясов, командам всегда тяжело играть. Но сейчас мы видим, как «Рубин» приходит в себя после тяжёлого старта, хотя он и в проигранных матчах выглядел неплохо. С каждой игрой команда Курбана Бердыева становится всё увереннее. «Рубин» должен брать три очка, которые ему необходимы для того, чтобы вклиниться в борьбу за место в Лиге Европы. Да, в Хабаровске будет очень сложно, но казанцы должны брать свою первую сухую игру в этом сезоне.



«Локомотив» – «Тосно» — 2:1

После пяти туров уже можно начинать говорить о клубах, которые будут бороться за выживание, и «Тосно» станет одним из них. Учитывая, что Юрий Сёмин очень хорошо и правильно использует свою обойму футболистов, его команда должна добиваться победы в таком матче. Матч будет непростой, но москвичи переиграют питерцев — 2:1.

«Зенит» – «Ахмат» – 3:1

Со сменой тренера у «Ахмата» была вспышка из трёх побед на старте сезона. Но у грозненцев есть такая особенность: когда они не пропускают — выигрывают. А когда пропускают, у футболистов закипает кровь, начинается спешка, суматоха, и «Ахмат» проигрывает. А «Зенит», во-первых, будет играть в родных стенах, во-вторых, он много забивает, а в-третьих, захочет победить после осечки с «Уралом». Думаю, что футболистов «Ахмата» как раз подведут их же эмоции, и питерцы уверенно победят — 3:1.



«Краснодар» – «Амкар» — 2:0

У пермяков, наверное, самая сложная ситуация сейчас – команда не забила ни одного гола за пять туров. Что мы имеем: «Амкар» испытывает большие проблемы, а «Краснодар», в свою очередь, претендует на самые высокие награды, имея игроков более высокого класса и поставленную игру. «Быки» должны побеждать.



«Арсенал» – «Урал» – 1:1

Команды разойдутся миром, забив друг другу по мячу. Да, «Урал» ни одной игры не проиграл, умеет обороняться, играть на выезде, но победить тульский клуб не сумеют.

Где здесь дом престарелых? ЦСКА и «Спартак» — чей состав старее Если вы называли ЦСКА командой ветеранов, то эта статья вас сильно удивит.

Прогноз читателей

Андрей Васильев (Нижний Новогород):

«Уфа» – «Ростов» – 1:0

Матч пятой и четвёртой команд чемпионата, между прочим. «Ростов» выиграл в гостях два матча из трёх (при ещё одной ничьей), а «Уфа» вообще пока не проигрывала. Логика говорит о том, что будет ничья, скорее всего нулевая, но интуиция подсказывает ставить на хозяев.

ЦСКА – «Спартак» – 1:2

У обеих команд хватает игровых проблем, особенно в защите. Поэтому голы будут в обе стороны. Но атака у «Спартака» сейчас лучше.

«Анжи» – «Динамо» – 1:2

Я думаю, это будет последний матч Григоряна в качестве главного тренера «Анжи».

«СКА-Хабаровск» – «Рубин» – 1:1

«Рубин» пока какой-то не совсем бердыевский, пропускает в каждом матче. «СКА-Хабаровск» в прошлом туре прервал сразу несколько нехороших серий: впервые забил, впервые набрал очки и впервые победил. Думаю, этот результат плюс поддержка болельщиков помогут хабаровчанам взять очки у «Рубина».

«Локомотив» – «Тосно» – 1:0

«Локо» мало пропускает, и вряд ли «Тосно» сумеет огорчить команду Юрия Сёмина. А свой гол «железнодорожники» обязательно запихают.

«Зенит» – «Ахмат» – 1:1

«Зенит» резво стартовал, но в прошлом туре потерял очки в Екатеринбурге. Думаю, сейчас пойдёт откат. Манчини пока знакомится с командой, плюс не может не думать о еврокубках. «Ахмат» же сосредоточен на одной цели и вполне может взять очки в Питере.

«Краснодар» – «Амкар» – 1:1

«Амкару» пора начинать выбираться из ямы, а «Краснодар» любит и умеет терять очки на ровном месте.

«Арсенал» – «Урал» – 1:1

«Урал» четыре из пяти своих матчей закончил со счётом 1:1 (последние три в том числе). Пусть так будет и дальше.

В чём Пашалич уже лучший игрок «Спартака»? Вся тактика 5-го тура Сергей Титов объясняет, зачем «Спартаку» побыстрее нужен новый опорник, а «Динамо» – новый тренер.

Прогноз журналистов

Самвел Авакян, главный редактор «Чемпионата»:

«Уфа» – «Ростов» – 0:0

«Уфа» продлит свою беспроигрышную серию в чемпионате, но вряд ли выиграет. «Ростов» же, которому предрекали падение после ухода Бердыева, по-прежнему строго действует в обороне и не так часто забивает.



ЦСКА – «Спартак» – 2:2

Матч будет результативным, но победителя не выявит. Зато подарит болельщикам зрелищную и эмоциональную игру. Как и должно быть на настоящем дерби.



«Анжи» – «Динамо» – 1:0

Для Александра Григоряна этот матч будет решающим. Вряд ли в случае отрицательного результата в Махачкале с ним продолжат работу. Игроки, насколько я знаю, поддержали тренера и просили руководство пока не увольнять наставника. Но для того, чтобы оно их услышало, нужно и самим приложить усилия.

«СКА-Хабаровск» – «Рубин» – 0:1

«Рубин» — явный фаворит предстоящего матча. Команда стала уже понимать требования Бердыева и почувствовала вкус побед. Без забивного Жонатаса в Хабаровске будет сложно, но одного забитого мяча для победы будет достаточно.

«Локомотив» – «Тосно» – 2:0

«Железнодорожники» продолжат своё победное шествие и без особых проблем возьмут свои три очка.



«Зенит» – «Ахмат» – 2:1

Питерцы в последние годы крайне неудачно играют дома с командой из Грозного. Непросто будет и сейчас, но всё же ставлю на победу хозяев.



«Краснодар» – «Амкар» – 1:0

В ситуации, когда «Спартак» и ЦСКА притормозили и к тому же играют в шестом туре между собой, «Краснодару» терять очки непозволительно.



«Арсенал» – «Урал» – 0:0

Подозреваю, что команды покажут осторожный футбол. Отсюда и такой прогноз.