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ЦСКА – «Спартак». 12 августа 2017 года. Звёздные болельщики – о дерби
Текст: Андрей Панков
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Сажусь в кресло с пивом, кричу в мегафон». Ритуалы болельщиков перед дерби

Как звёздные поклонники ЦСКА и «Спартака» готовятся и смотрят главный матч России.
12 августа 2017, суббота. 12:00 Футбол

В преддверии матча ЦСКА — «Спартак» мы узнали у самых известных болельщиков обоих клубов, как они готовятся к дерби. Расспросили о ритуалах, которые сопровождают просмотр главного футбольного матча страны.

Михаил Грушевский, шоумен, болельщик ЦСКА:

Михаил Грушевский

Михаил Грушевский

Фото: РИА Новости

— У меня есть примета смотреть на результаты игр команды ЦСКА в других видах спорта. Как правило, победа хоккейного ЦСКА повышает шансы на победу футбольного. Но перед ближайшим дерби эта примета неактуальна – хоккейный сезон пока не стартовал. Мой обязательный подготовительный ритуал заключается в следующем: в день перед матчем я иду в тренажёрный зал и надеваю комплект формы с символикой «армейцев», подаренный клубом. Вот это моя главная примета. А самую ценную «розу» я получил лично от Евгения Ленноровича (президента ЦСКА Евгения Гинера. – Прим. «Чемпионата»).

Александр Лаэртский, музыкант, болельщик ЦСКА:

— У меня есть небольшой мегафон. Я сажусь в глубокое кожаное кресло, справа стоит столик с пивом. И начинаю чувствовать себя как будто на стадионе. Начинаю кричать в мегафон, отдавая команды игрокам. Ещё люблю взять джойстик от приставки и представлять, будто я управляю игроками. Перед матчем хожу в свой тренажёрный зал. И разминаюсь на боксёрских грушах. Одну зовут «Злой рок», другую «Мазила». Ещё мы всей семьёй делаем перед телевизором волну, наша домашняя птица тоже принимает в этом участие.

Первое дерби новой эпохи. Что особенного в матче ЦСКА — «Спартак»
«Спартак» в костюме и обновляющийся ЦСКА — давно дерби не было столь интригующим.

Сергей Жуков, певец, болельщик ЦСКА:

— Мой родной брат всю жизнь болеет за «Спартак». И на моей памяти мы будем впервые вместе смотреть этот матч. До этого почти каждое дерби я заставал на гастролях. А в этот раз наконец-то удастся спокойно посмотреть. В традиции могу записать, что мы с братом после каждого матча подкалываем друг друга смсками. Но на сей раз вот будем делать это вживую.

Алексей Маклаков, актер, болельщик «Спартака»:

Алексей Маклаков

Алексей Маклаков

Фото: Елизавета Кирсанова, «Чемпионат»

— Моя главная традиция – просмотр дерби в компании прекрасных дам, моих дочерей и жены. Когда они смотрят матч вместе со мной, мы обычно выигрываем. Если говорить про спартаковские «розы», то дома у нас около 10 шарфов. Многие из них с автографами спартаковцев. На них есть подписи Егора Титова, Дмитрия Аленичева. А самая ценная из них — та, на которой красуется автограф Олега Ивановича Романцева.

Что общего у Гончаренко и Карреры? Не так уж мало!
Вы удивитесь, но главные тренеры грядущего дерби №1 отнюдь не такие антиподы, как может показаться.

Николай Трубач, певец, болельщик «Спартака»:

— Исторически так сложилось, что дерби ЦСКА – «Спартак» — самое важное событие, которого ждёшь полгода. Перед ближайшим матчем настроен оптимистично. У меня есть игровая футболка Егора Титова, в которой он выиграл Кубок России в 2003 году. В финальном матче он стал автором победного гола. Егор подарил мне эту футболку, которая для меня является талисманом. Часто помогает, когда достаю её из шкафа. Перед дерби созваниваюсь с Титовым, а если есть возможность, встречаюсь с ним. Либо ходим друг к другу в гости, либо договариваемся встретиться в каком-нибудь ресторане. В этот раз, к сожалению, пересечься с Егором не удастся, ведь его команде 13 августа играть в Курске. Но обязательно свяжусь с ним. Мы дружим уже 20 лет. Всегда интересуюсь у Егора, чего ждать от матча, на что надеяться. Он смотрит на футбол с профессиональной точки зрения. Как тренер и человек, готовивший чемпионскую команду, Титов отмечает различные нюансы. Слушая его, я будто нахожусь на скамейке запасных. Всегда интересно слушать профессионала.

Денис Мацуев, пианист, болельщик «Спартака»:

— Последнее дерби я смотрел непосредственно в ложе Евгения Ленноровича Гинера, по его приглашению. Что касается традиции, то она у меня достаточно печальная. Почти каждое дерби я вынужден смотреть в разных концах света. Вот сейчас я нахожусь в Японии и после концерта буду смотреть матч по Интернету. Никогда не забуду домашнее дерби прошлого сезона, которое я смотрел в аэропорту Бостона перед взлётом. Самолёт ждал меня до последнего, пока я не досмотрю. А когда Зе Луиш забил третий гол, я заорал на весь аэропорт так, что сотрудники охраны спросили, всё ли у меня в порядке. Но по итогу они поняли мои чувства. Надеюсь, 12 августа я испытаю подобные эмоции!

А как готовитесь к дерби и смотрите его вы? Делитесь в комментариях.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
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