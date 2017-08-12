Всё, что нужно знать о матче ЦСКА – «Спартак»

Статистика

ЦСКА и «Спартак» провели между собой 52 матча в высшем дивизионе чемпионата России. На сегодняшний день минимальный перевес у «армейцев» – 20 побед, 13 ничьих и 19 поражений при разнице мячей 69-70. Правда, в прошлом сезоне оба дерби остались за красно-белыми. Команда Массимо Карреры победила на «Открытие Арене» со счётом 3:1 (Зе Луиш — 2, Глушаков – Страндберг), а на «Арене ЦСКА» – 2:1 (Луис Адриано, Глушаков – А. Березуцкий).

Шесть – максимальное количество голов, забивавшихся во встречах «армейцев» со спартаковцами. В 1993 году «Спартак» разгромил своего принципиального соперника со счётом 6:0 (Ледяхов – 3, Бесчастных, Пятницкий, Карпин), а в 2008-м уже красно-синие буквально разорвали красно-белых – 5:1 (Вагнер Лав – 3, Красич, Джанер – Баженов). Это и самые крупные победы соперников в дерби. Кроме того, в 2015-м ЦСКА при Леониде Слуцком повторил собственный рекорд – выигрыш с разницей в четыре гола, — взяв верх над «Спартаком» со счётом 4:0 (Ерёменко – 2, Тошич, Муса).

Потери

Свежая потеря «Спартака» – полузащитник Артём Тимофеев, получивший травму крестообразных связок в последней игре с «Арсеналом». Тимофеев составил компанию в лазарете Роману Зобнину, у которого такая же травма. Не может Массимо Каррера рассчитывать в дерби и на нападающего Луиса Адриано: бразилец заработал двухматчевую дисквалификацию за удаление в Санкт-Петербурге. Под вопросом находится выход на поле с первых минут Зе Луиша. Накануне форвард красно-белых досрочно завершил тренировку. Впрочем, по словам главного тренера, у Зе Луиша ничего страшного – просто ушиб. Так или иначе, но он должен сыграть с ЦСКА.

Главный вопрос по основе «армейцев» связан с голкипером Игорем Акинфеевым. «Первый номер» сборной России пропустил из-за повреждения колена встречи с «Рубином» и «Тосно», однако вчера Акинфеев принял участие в тренировке команды. Значит, стоит ждать Игоря в стартовом составе. Подменявший его молодой вратарь Илья Помазун вернётся на скамейку запасных.

Составы

Через три дня ЦСКА ждёт важнейший матч квалификации Лиги чемпионов с «Янг Бойз», вот только вряд ли главный тренер «армейцев» Виктор Гончаренко учитывал это при выборе основы на столичное дерби. Против «Спартака» должны быть брошены в бой все сильнейшие, включая Акинфеева. По традиции сложно угадать, каким окажется центр обороны красно-синих, поскольку у Гончаренко четыре сильных кандидата на три позиции – братья Березуцкие, Сергей Игнашевич и Виктор Васин. На острие атаки, возможно, выйдут Аарон Оланаре и Фёдор Чалов, сыгравшие с «Тосно», но кажется, что Гончаренко всё-таки прибережёт своих нападающих на второй тайм. Начнут встречу впереди Витиньо и Алан Дзагоев, который будет активно помогать бразильцу из глубины.

Состав «Спартака» угадать ещё тяжелее, поскольку Каррера пошёл на серьёзные перестановки из-за разгрома от «Зенита». У красно-белых тоже есть вопросы по вратарю. Предположим, что итальянец не станет отказываться от Артёма Реброва после одного неудачного матча голкипера. Каррера предоставил отдых Реброву, которого с «Арсеналом» подменил Александр Селихов, а теперь даст ему новый шанс.

Каррера, очевидно, поломал голову над центром обороны (Сальваторе Боккетти или Сердар Таски?) и над правым флангом (Марко Петкович или Андрей Ещенко?). Зе Луиша в группе атаки могут заменить Ивелин Попов или Лоренсо Мельгарехо. Не исключено, что на острие придётся сыграть Квинси Промесу.

Арбитр

Столичное дерби будет обслуживать Владимир Сельдяков из Балашихи. В нынешнем сезоне этот 39-летний судья работал на трёх матчах, включая встречу ЦСКА с «Анжи» в Каспийске. «Армейцы», благодаря голам Виктора Васина, Александра Головина и Бибраса Натхо, победили со счётом 3:1, причём последний мяч был забил с пенальти. Сельдяков зафиксировал фол Тома Фибеля на Натхо, и сам же пострадавший наказал соперника за нарушение правил.

В предыдущем сезоне арбитр из Балашихи работал на 17 турах. Он показал 61 жёлтую карточку и три красных, пять раз указал на «точку». Сельдяков обслуживал домашние матчи «армейцев» с «Амкаром» (2:2) и «Арсеналом» (3:0). Интересно, что в ворота пермяков и туляков он тоже поставил пенальти, которые ЦСКА реализовал. Помимо того, Сельдяков получал назначение на игры «Спартака» — в гостях с «Оренбургом» (3:1) и дома с «Уралом» (1:0). Единственный одиннадцатиметровый случился в Оренбурге – наказание за фол получили красно-белые. Таким образом, исходя из статистики, делаем вывод: если в дерби будет пенальти, то скорее в пользу ЦСКА.

Мнения

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера:

— «Армейцы» играют в хороший футбол, они довольно сыгранные. ЦСКА — это команда, которая заслуживает уважения. Мы знаем их сильные и слабые стороны. Будем этим пользоваться. Какие? Этого я не скажу.

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум:

— ЦСКА – «Спартак» – матч года, ни больше ни меньше. Главное противостояние в российском футболе. Игра, где каждый из соперников готов на всё, чтобы победить.

Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре:

— Это большой матч. Мы будем сражаться, бороться, как настоящие воины. Уверен, что ЦСКА сможет одержать победу.

Экс-защитник «Спартака» Александр Бубнов:

— Если бы мне запретили ставить на ничью, поставил бы на ЦСКА. У них есть небольшое, но весомое преимущество – стандарты. «Армейцы» много забивают со стандартов: этот компонент в их исполнении опаснее, чем у «Спартака». Три центральных защитника и Вернблум – это оружие ЦСКА.

Лучший бомбардир в истории сборной России Александр Кержаков:

— Не знаю, чего дальше ожидать от «Спартака». Но для меня сейчас настоящий «Спартак» — лихорадочный, поскольку победы сменяются крупными поражениями, и можно вспомнить блёклую ничью в Уфе. То есть красно-белых немного лихорадит «синдромом второго года». Мой прогноз на дерби — 1:1.

Факт

Более 1600 военнослужащих и сотрудников войск национальной гвардии РФ обеспечат правопорядок во время матча ЦСКА — «Спартак». Кроме того, 250 бойцов СОБРа и ОМОНа будут находиться в резерве.

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