ЦСКА – «Спартак»: самое огненное дерби лета. Акинфеев в старте. LIVE!

Всё, что происходит вокруг главного дерби страны – в одном клике от вас.

16:57. «Спартак» вышел на разминку, пока – только вратарским составом. Артём Ребров и Александр Селихов разминаются вместе: Ребров – в поле, Селихов – в воротах. Символично.

16:52. Олег Лысенко ловит в кадр Ольгу Березуцкую. Настроение на дерби – боевое.

16:48. Иван Карпов поймал перед дерби бывшего игрока «Спартака» Дмитрия Смирнова и узнал, за кого узнает бывший футболист красно-белых. «За ЦСКА сегодня больше переживаю. Там друзья играют, а я всегда болею за друзей», – говорит Смирнов.

После такого нужно съездить с ЦСКА на выезд, записаться в RBW и еженедельно вбрасывать в СМИ информацию перед топ-матчами. Надо быть в тренде.

16:43. Сегодня главный герой клубной программки ЦСКА – Виктор Гончаренко. Перед «Спартаком» тренер рассказал много всего интересного.

«Разумеется, уже успел почувствовать, что дерби со «Спартаком» — это особенный матч. Дуэль принципиальных соперников, историческое противостояние, суть которого можно прочувствовать лишь в том случае, когда сам был его участником. ЦСКА — «Спартак» — это всегда интересно и привлекательно, здесь не надо ничего объяснять. В то же время следует понимать, что в матче со «Спартаком», как и в любом другом, разыгрывается три очка. Речь о том, что команде нужно с полной ответственностью относиться ко всем поединкам.

Ситуацию всегда надо оценивать глобально. Кто знает, как бы развернулась ситуация на финише прошлого сезона, набери мы очки в том апрельском дерби со «Спартаком»? Может, если бы обыграли «Спартак», то потом не смогли бы победить, скажем, в Казани. Прекрасно понимаю, что с эмоциональной точки зрения успех в матче со спартаковцами очень важен — и для команды, и для болельщиков. Победа в дерби особенно желанна, но впереди нас ждут и другие игры, которые необходимо провести успешно» — говорит Гончаренко.

16:36. Твиттер «Спартака» наконец-то тоже рапортует о прибытии команды на стадион. Все в цивильных костюмах, точно как в Европе.

16:34. Олег Лысенко наснимал вокруг стадиона на один видеоролик о предматчевой атмосфере — смотрите.

16:30. Час до матча – если вы не на стадионе и не чувствуете себя как на иголках, почитайте немного о грядущем дерби. Несколько текстов специально для вас.

Всё, что нужно знать о матче ЦСКА – «Спартак» Расклады, информация о судье, вероятные стартовые составы — всё о столичном дерби команд Виктора Гончаренко и Массимо Карреры.

ЦСКА — «Спартак»: кто дорож€ Промес и Головин дорожают, Адриано с Натхо — дешевеют. Взглянем на участников грядущего дерби сквозь призму денег.

Где здесь дом престарелых? ЦСКА и «Спартак» — чей состав старее Если вы называли ЦСКА командой ветеранов, то эта статья вас сильно удивит.

16:25. Пишущий о тактике Сергей Титов – о составах ЦСКА и «Спартака» на дерби.

«Много любопытного в составах, но всё любопытное основано на матчах среды, где игроки были хороши. Селихов ничего не пропустил, да и в принципе он сильнее Реброва – давно пора бы это понять. Пашалич в старте, потому что хорошо двигал мяч вперёд, но что любопытнее – прямо сейчас он в лучшей форме, чем Фернандо и Глушаков. Оланаре здорово цеплялся за мяч на «Петровском», забил и в принципе был убедительнее Чалова, так что свой шанс заслужил. Единственное, в канву не вписывается выход в старте Щенникова: Набабкин провёл матч с «Тосно» очень качественно.

ЦСКА сыграет по традиционной схеме 3-5-2, а отсутствие Натхо уменьшает вариативность расположения игроков: Вернблум при таком составе будет в опорной зоне и нигде больше. «Спартак», думаю, сыграет 4-3-3 с Фернандо в роли страхующего, но от «армейцев» в центре поля точно натерпится».

16:21. Есть состав красно-белых на дерби! Селихов, Комбаров, Джикия, Таски, Петкович, Самедов, Глушаков, Промес, Фернандо, Пашалич, Зе Луиш.

16:16. Продолжаем гулять по стадиону ЦСКА перед матчем. Здесь много граффити на стенах, одно из которых – с Сергеем Перхуном. Логичное и очень правильное.

16:10. Вход на гостевой сектор «ВЭБ-Арены» обнесён забором – вероятно, чтобы было меньше стычек перед дерби и во время.

16:07. Тем временем ЦСКА уже почти готов к матчу. Команда приехала на стадион, известен и её состав! Старт сегодня такой: Акинфеев – А. Березуцкий, В. Березуцкий, Васин – Щенников, Фернандес – Вернблум, Дзагоев, Головин – Витиньо, Оланаре.

16:03. Полтора часа до матча, и на стадионе уже начинают пускать первых зрителей. Дойти от ворот «ВЭБ-Арены» до своего места часто проблематично (но не сложнее, чем забрать сумку в камере хранения), а сегодня – тем более. Олег Лысенко, гуляющий по «ВЭБ-Арене» до матча, подмечает: зрителей сегодня досматривают очень тщательно.

16:00. Привет! «Чемпионат» предлагает вам поселиться у экрана и начать следить за главным матчем всего российского лета. ЦСКА против «Спартака» – лучшее противостояние, которое есть в нашем футболе: вражда красно-белых и красно-синих тянется давно и выливается во множество огненных, а где-то комичных, ситуаций. Здесь крадут баннеры, здесь поджигают атрибутику, здесь устраивают мощнейшие перфомансы сезона. Здесь, как ясно выразился Понтус Вернблум до матча, 90 минут драки – футбол немного отходит на второй план.

Огня будет много, а корреспонденты «Чемпионата» будут следить с «ВЭБ-Арены» за тем, где мощнее всего полыхает, и рассказывать об этом вам. О каждом событии на стадионе мы расскажем. Смотрите матч и читайте наш онлайн – скучно не будет.