«Ощущение, будто вернулись 90-е». Команда Сергея Юрана грозит сняться с ПФЛ

В пятницу, 11 августа, близ Москвы прошёл очередной матч Профессиональной футбольной лиги, в котором встретились «Зоркий» из Красногорска и «Металлург» из Липецка. Букмекеры считали гостей фаворитами. Но что-то пошло не так, и липецкая команда оказалась в роли догоняющей. На этом чудеса не закончились.

Наверное, нельзя говорить о том, что одной из команд помогали судьи, но любой из болельщиков «Зоркого» вам именно это и скажет. Хотя, кроме судейства, вряд ли зрителям есть на что жаловаться, потому что игра была захватывающая. Уже на 22-й минуте Дубчак, перебросив Алфимова, вывел подмосковную команду вперёд. Но через девять минут арбитр увидел нарушение в действиях Сорокина и назначил одиннадцатиметровый в ворота «Зоркого».

Вратарю почти удалось парировать этот штрафной, но мяч всё же оказался в сетке. Во втором тайме пенальти пробили и хозяева – за подножку на Дубчаке сам пострадавший и наказал ударом с «точки». После этого судейские решения были уже исключительно в пользу гостей. Сначала за вторую жёлтую карточку был удалён игрок «Зоркого» Цуканов. А на 83-й минуте — снова пенальти, снова в ворота хозяев и снова Овчинников сравнивает счёт. Оценить справедливость решений арбитра можно, посмотрев видеообзор.

Тренер «Зоркого» Сергей Юран был однозначен в оценке: «Убили». И даже пригрозил снятием своей команды с турнира из-за судейства – оно претензии у красногорцев вызывает не впервые.

— Я посмотрю на реакцию РФС и судейского корпуса. Исходя из решений, мы будем понимать, в каком направлении придётся работать. Я много что видел за свою карьеру, но то, что было вчера… Зачем мучить игроков и болельщиков? Зачем мучить спонсоров, которые делают какие-то финансовые вливания? Мы уже отправили протест. И руководство клуба, и глава города, и все остальные шокированы этим. После матча я позвонил главе Красногорска, он поблагодарил ребят и сразу решили, что нельзя это просто так оставлять. Мы настроены серьёзно. Ведь всё делается для развития футбола, для болельщиков. А то, что произошло, — это, конечно, перекрывает всю нашу работу. Инспектор был в шоке, у него возникло много вопросов по матчу.

Я много что видел за свою карьеру, но то, что было вчера…

— У вас какой была первая реакция на судейские решения?

— Было ощущение, что я раньше играл в шахматы, а не в футбол. Если не последует адекватной реакции, то не будем продолжать выступать. Но это ведь удар по футболу. Такого я ещё не видел! Женя Алдонин после матча подошёл и сказал: «Сергей Николаевич, я, вроде, поиграл поменьше вас, но это — ни в какие ворота». Если будут просто разговоры вокруг этого случая, то будем сниматься. У ребят будут шансы где-то продолжить карьеру. Такое отношение – это плевок.

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— Что говорили другие игроки?

— Они сидели опустошённые. Никто не понимал, что произошло. Я поговорил с ребятами. Такое чувство, что 90-е вернулись. Я думал, что уже закончились эти времена, но после вчерашнего матча начал сомневаться. Это сложно назвать ошибками. Все мы знаем, что судьи тоже люди и могут ошибаться. Но вчера это делалось целенаправленно.

— Не боитесь негативной реакции от болельщиков на заявление о возможном снятии?

— А зачем болельщиков мучить? Хорошо, что вчера охрана была. Болельщиков ведь не обманешь. Выходит, что страдают люди из-за одного человека. А отношение к тренерам? Я подхожу к судье, чтобы высказаться, и мне дают четыре игры дисквалификации, хотя игрока могли сломать, а арбитры не реагируют. Нужно разобрать работу судейского корпуса. Наказывать тренеров всегда готовы. А ведь тренеры не просто так делают замечания, значит, есть прецеденты. Теперь я хочу посмотреть, как на это всё отреагируют. Сейчас кризис, столько проблем, а у нас, благодаря мэру, возродилась команда в Красногорске. И тут такое. Что вы делаете, зачем? Поэтому я буду контролировать эту ситуацию. Если РФС отреагирует адекватно, то команда продолжит своё существование. Если будут просто разговоры или, как я предполагаю, скажут, что судья во всём прав, тогда 100 процентов команда прекратит выступления.