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Алан Дзагоев, Витиньо и Александр Селихов
Текст: Олег Лысенко
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

«Спартак» попал под разъярённого «коня». Как ЦСКА выиграл дерби

ЦСКА доказал, что с характером у него по-прежнему порядок, за пару минут перевернув с ног на голову игру со «Спартаком».
12 августа 2017, суббота. 19:31 Футбол

«Жесть!» — вырвавшись из рук полицейской в юбке, выдохнула белокурая девчушка с красно-синим шарфом на шее. На самом деле ничего страшного в действиях служительницы правопорядка не заметил, но могу засвидетельствовать: досмотр при входе на «ВЭБ-Арену» на этот раз был максимально тщательным – на себе прочувствовал. Главное, без перегибов. Крупнейшее дерби страны и меры безопасности предполагало повышенные.

Народ в большинстве своём с пониманием относился к неизбежной процедуре. Атмосфера на 3-й Песчаной перед матчем царила на удивление умиротворённая – тёплое августовское солнце не располагало к агрессии. Не наблюдалось и признаков бешеного ажиотажа в виде километровых очередей у касс, давки у входов на сектора и искателей лишнего билета, готовых «полцарства отдать за коня». Или хотя бы ползарплаты за пропуск на трибуны. Аномально малолюдно было и в парке Берёзовая Роща. Полицейское начальство и его подчинённые, должно быть, мысленно возблагодарили муниципальные власти за затеянную там укладку плитки. Огородив лесопосадку забором и подняв на её территории пыль столбом, рабочие существенно облегчили жизнь служивым: более удобного места для выяснения отношений фанатами окрест красно-синего стадиона просто не найти. Входы в прилегающие дворы – ещё одно потенциально проблемное место – Росгвардия перекрыла без посторонней помощи.

Тренеров обеих команд тоже беспокоил вопрос сдерживания, но не болельщиков, естественно, а самых опасных подопечных друг друга. Старт сезона выявил не одно уязвимое место в защитных построениях чемпиона и вице-чемпиона. Ротация, проведённая Виктором Гончаренко и Массимо Каррерой посреди недели, только обострила кадровую интригу вечера. Редчайший случай: под вопросом был выход на поле не одного – обоих основных вратарей! Но если в спартаковском случае неопределённость породила пятёрка пропущенных мячей в Петербурге и последовавший «сухарь» Селихова, то в «армейском» — повреждение капитана. К дерби медики ЦСКА поставили Акинфеева на ноги, и он занял своё законное место между стойками. А вот его коллега Ребров второй тур подряд остался вне игры. Сюрприз? Скорее да, чем нет. И не единственный. Второй подготовил Гончаренко. До сих пор Витиньо и Оланаре со старта в связке не выходили. Голом в ворота «Тосно» «армейский» нигериец заслужил право начать дерби на поле. Его юному коллеге Чалову в этом чемпионате никак не удаётся поразить цель.

Россия - Премьер-Лига. 6-й тур
12 августа 2017, суббота. 17:30 МСК
ЦСКА
Москва
2 : 1
Спартак М
Москва
0:1 – Пашалич – 48, 1:1 – Щенников – 83, 2:1 – Витиньо – 84

Отдельно отмечу конфигурацию красно-белой полузащиты. Отдавая должное потенциалу средней линии ЦСКА, Каррера выставил в основе фактически трёх опорников, дополнив Фернандо и Глушакова Пашаличем. Систематически на позиции инсайдов смещались Самедов с Промесом. Такой комплекс мер по нейтрализации Головина, Дзагоева, Витиньо выглядел совершенно оправданным. Тем не менее полностью выключить из игры штатных зачинщиков «армейских» атак спартаковцам не удалось. Люди в красно-синем регулярно находили лазейки в чужой обороне. Не потащи Селихов убойный удар Дзагоева под перекладину и не метнись самоотверженно Джикия под мяч после нового набега всё того же Алана, дело могло кончиться большими неприятностями для «Спартака». Обошлось.

Разумеется, гости не отсиживались взаперти – не их метод. Несколько атак чемпиона были по-настоящему опасными – как не вспомнить, к примеру, плотный диагональный выстрел Пашалича или залп в девятку Фернандо? Но главным событием первого тайма стал не гол и даже не запоминающаяся комбинация – травма Зе Луиша. По гримасе боли на лице кабовердийца и характерному шлепку по задней поверхности бедра стало ясно: сегодня он более команде не помощник. Ничего Каррере не оставалось, как по тревоге поднимать с лавки Мельгарехо. Парагваец тоже недурно прыгает и быстро бежит, но в умении зацепиться за мяч, продавить дюжих защитников товарищу, безусловно, уступает. Однако именно ему суждено было стать одной из важнейших фигур в дерби.

Второе место по степени резонанса в тайме присвоил бы подкату Джикии под Фернандеса. В динамике очень похоже было на фол, но, не имея под рукой монитор с повторами, от категоричных оценок воздержусь. В пресс-ложе мнения на этот счёт разделились между «чистый пеналь» и «в мяч сыграл».

А на 48-й минуте у поклонников ЦСКА возник повод припомнить предыдущее дерби со «Спартаком». Тогда «армейцы» тоже пропустили первыми, не реализовав несколько верных, казалось бы, попыток. И снова будут обсуждать Васина. Стоппер «армейцев» не сумел задержать на правой бровке Промеса, от которого и пошла предголевая передача на Мельгарехо. Лоренсо передоверил право заключительного удара Пашаличу, и не ошибся. С помощью рикошета от Алексея Березуцкого спартаковский хорват открыл лицевой счёт в новой для себя лиге. В среду — результативный пас, в субботу — гол: Марио не потребовалось много времени на адаптацию в РФПЛ.

Пропущенный мяч вынудил хозяев ещё активнее идти вперёд, и в районе центрального круга у них засквозили пустоты. Было бы странно, если бы Виктор Гончаренко безучастно взирал на происходящее. Разумеется, он предпринимал попытки переломить игру, и весьма решительные. В частности, освежил атаку разменом Оланаре на Чалова, внедрил дополнительного человека (Натхо) в центр поля за счёт одного из братьев, а именно – Алексея.

Натхо наладил доставку мяча в чужую штрафную, но вряд ли можно было предположить такой умопомрачительный переворот в концовке. 80 минут «армейцы» безрезультатно бились о красно-белую стену, а потом взяли, да и реализовали две подряд атаки. Щенников – снова он! – сравнял счёт после классного прострела Головина, а Витиньо хлёстко врезал по мячу из-за штрафной. Это и называется «не было ни гроша, да вдруг алтын»!

Перед матчем с «Янг Бойз» мощный заряд положительных эмоций российскому вице-чемпиону весьма кстати. Но «спасибо» за дерби мы должны – обязаны – сказать обеим командам. Парни, это было круто!

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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