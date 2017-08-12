Каррера: не обращаю внимания на результат

Проигрывать дерби всегда неприятно. Проигрывать так, как это сделал «Спартак», — особенно досадно. К чести главного тренера «Спартака», он с достоинством принял неудачу и не стал искать оправданий поражению.

— Против «Арсенала» вы заменили во втором тайме Петковича. Не возникало такого желания сегодня?

— В том матче я поменял Петковича с Тигиевым, чтобы мог выйти Мельгарехо, а не потому что был им недоволен (видимо, имелся в виду Попов, поскольку Лоренсо на поле «Открытия» не выходил. – Прим. «Чемпионата»).

«Спартак» попал под разъярённого «коня». Как ЦСКА выиграл дерби ЦСКА доказал, что с характером у него по-прежнему порядок, за пару минут перевернув с ног на голову игру со «Спартаком».

— В прошлом чемпионате у «Спартака» было много волевых побед, а в этом вы уже дважды упускаете преимущество в счёте. Что поменялось?

— Прошлый сезон уже завершился. Сегодня, кроме последних шести минут, ничего не могу предъявить своей команде. Мы встречались с сильным соперником, затруднили им игру, создавали моменты. Только в последние минуты не смогли проконтролировать ситуацию, и это привело к двум пропущенным мячам. Не могу упрекнуть ребят – они отдались максимально. К сожалению, в данный момент этого максимума не хватает. Нужно показывать больше.

— Может быть, команде не хватает эмоций?

— Мне не кажется, что нет эмоций. Команда всегда отдаётся игре, полноценно борется. В футболе всегда можно выиграть и проиграть. Я не обращаю внимания на результат, смотрю на индивидуальные выступления каждого футболиста.

— Вам не кажется, что после замены Реброва на Селихова «Спартак» получил уже двух неуверенных в себе вратарей?

— Селихов не показался мне неуверенным. Как и во всех командах, у меня два вратаря, и они борются за место в стартовом составе.

— Что с Зе Луишем и Фернандо?

— Фернандо я заменил на Джано по тактическим соображениям. У Зе Луиша проблемы с задней поверхностью бедра. Завтра увидим, что у него.

Виктора Гончаренко в конференц-зале «ВЭБ-Арены» встретили овацией.

— Мы опять выдали напряжённый поединок, как и предыдущий со «Спартаком», — констатировал главный тренер ЦСКА. — Несмотря на плотный график, команды хорошо двигались. Первый тайм нам даже удался лучше второго. После пропущенного мяча в голове у ребят были «Локомотив» и «Рубин». После действий Головина развернули игру. Александр вовремя взял на себя инициативу. Этот гол надломил «Спартак». Вообще, мы провели достаточно много хороших атак и, думаю, заслужили победу.

— Вы выиграли первый большой матч во главе ЦСКА. Какие эмоции?

— На самом деле, эмоций никаких. Много игр идёт, и они следуют одна за другой. Уже в голове сидит матч с «Янг Бойз».

— Виктор Михайлович уже побеждал «Спартак» — с «Уфой», — уточнил директор департамента по связям с общественностью Сергей Аксёнов.

— Тогда давайте и «Кубань» вспомним, — улыбнулся Гончаренко.

— Что вы сделали с Щенниковым? Второй матч подряд забивает!

— Наша схема подразумевает его подключения в атаку, что он и делает. Если раньше у Щенникова не всё выходило, то теперь он делает много правильных вещей, поэтому всё получается.