«We all love sluts!» Как фанаты «Халла» отметили первый успех Слуцкого

«Халл» в клочья разорвал «Бёртон Альбион» в первом матче сезона при родных трибунах. Слуцкого уже называют тигром.

Что было неделю назад

Болельщики из России, включившие трансляцию матча «Астон Вилла» — «Халл Сити» в надежде увидеть первые штрихи тренерского почерка Слуцкого в Англии, вряд ли смогли вынести для себя что-то однозначное. «Халл» провёл два полярных тайма: в первом предстал в образе плюшевой игрушки, которую «Астон Вилла», как гиперактивный ребёнок, бросала по разным углам комнаты. «Тиграм» повезло, что мяч Габриэля Агбонлахора (когда-то ему прочили большое будущее) стал в первом тайме единственным. Провалы в опорной зоне и на флангах, отрезанная линия нападения, косяки центральных защитников – на «Халл» было просто больно смотреть.

Неизвестно, что такого Слуцкий сказал своим игрокам в раздевалке, но на второй тайм гости вышли совершенно с другим настроем. Они также пропускали много атак после провалов фланговых защитников и пустых зон в опорной зоне, но одновременно с этим стали больно кусать оборону «вилланов» с Джоном Терри во главе. В итоге Джаррод Боуэн после подачи Камиля Гросицки сравнял счёт, а «Халл» дотерпел до финального свистка и сохранил ничью.

Леонид I. Русский тренер не проиграл первый матч в Англии «Халл Сити» сыграл вничью в гостях у «Астон Виллы». Вы же не забыли, что это команды Леонида Слуцкого и Джона Терри?

«Бёртон Альбион», как и всегда записываемый в аутсайдеры Чемпионшипа, одержал волевую победу в гостях над новичком — «Олдхэмом». «Пивовары» под руководством Найджела Клафа (сын легендарного Брайана Клафа, про которого сняли фильм «Проклятый «Юнайтед»), как и «Халл», цельного впечатления не произвели. Шоу есть шоу, но тактическим рисунком в игре сегодняшних противников «Халла» и не пахло.

Что ожидали увидеть

По оценкам букмекеров, «Халл» перед матчем был явным фаворитом. Благо играл дома, да и, несмотря на большую распродажу, обладал более сильным составом. Конторы предлагали поставить на «Халл» за 1.66. Шансы «Бёртона» на победу оценены коэффициентом 6.00, ничья – 3.90.

В тигровой шкуре. «Халл» и Слуцкий начинают сезон Леониду Слуцкому в его первом сезоне в английском Чемпионшипе наверняка будет очень нелегко.

Слуцкий же дал занятную пресс-конференцию, объяснив, что тактика для него – не главное.

«Для меня на первом месте стоит философия. Она важна, потому что именно так игроки понимают, как нужно играть, как проявить свои сильные стороны и скрыть слабые. Затем уже идёт тактика. Возможно, мы изменим построение в игре с «Бёртоном», но важно научиться правильно атаковать, контратаковать, прессинговать соперника, правильно играть в обороне. От тактики это не зависит».

Слуцкий: потихоньку объясняю игрокам «Халла» свою философию Леонид Слуцкий провёл первую тренировку в «Халл Сити» и рассказал о своих ощущениях.

Сегодня игры в Луи ван Гала и работа с прессой для Слуцкого отошли на второй план. После невнятной игры с «Астон Виллой» нужно было брать своё в матче с заведомым аутсайдером.

Что увидели

Примерно так должен работать футбольный клуб со своими болельщиками. Обилие различных конкурсов, представлений и игр – обыкновенное событие перед футбольным матчем в Англии.

Даже несмотря на то, что новый сезон команда начала не в АПЛ. И даже несмотря на то, что болельщики массово бойкотируют игры своей команды в знак протеста против руководства. В первом домашнем матче стадион «Кингстон Коммуникейшн» посетили всего 14,5 тысячи зрителей (стадион вмещает 25). Это новый антирекорд.

Фото: Ruters

Однако те, кто пришёл на трибуны поддержать свой клуб, вряд ли пожалели. Леонида Слуцкого на предматчевой программке назвали не иначе как тигром. Наверняка он оценил.

Его команда и сыграла в стиле хищников – прижала соперника к воротам и мутузила на протяжении большей части матча. Абель Эрнандес забил уже на 7-й минуте встречи. Однако ход игры мог поменяться после гола полузащитника «Бёртона» Джексона Ирвина. Он стал главным героем встречи… Правда, всего на 10 минут. На 29-й получил «горчичник», спустя 4 минуты забил ответный мяч, ещё через 5 совершил два фола подряд и увидел, как жёлтый цвет перед его глазами превращается в красный.

Что делает Слуцкий со своими игроками в перерыве – тема отдельного исследования. Факт в том, что во второй игре подряд его футболисты выходят из раздевалки и начинают разрывать оппонентов. В течение восьми минут «Халл» забил два мяча – отличились Гросицки и тот же Эрнандес. Через 15 минут уругваец установит окончательный счёт встречи.

Уверенная победа фаворита, классная игра лидеров (особенно Гектора, Хенриксена, Гросицки, Боуэна и Эрнандеса) — неплохая заявка на возвращение в АПЛ. А Леонид Слуцкий после матча наверняка взял в руки смартфон, чтобы посмотреть, как закончился матч его бывшей команды со «Спартаком». И бывшие подопечные точно дали ему повод лишний раз улыбнуться.

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Как праздновали

Леонида Слуцкого болельщики «Халла» уже полюбили. И за взятые очки, и за обаяние, и за внятную стратегию команды. И даже пели песни в его честь после первой победы. Были лирические…

…Были и стёбные. «We all love sluts!» — такой заряд родился на трибунах хозяев. Обыграна фамилия тренера, при этом slut по-английски — «шлюха» во вполне конкретном смысле. Такой вот тонкий английский юмор, к которому Слуцкому приходится привыкать. Что поделать, они по-доброму. Самиру Насри тоже пришлось бы несладко в России…

P.S.

На днях состоялась жеребьёвка Кубка английской лиги – во втором раунде «Халл» встретится с «Донкастер Роверс», возглавляемым сыном другого легендарного британского тренера – Дарреном Фергюсоном.