Витиньо: теперь я вписал своё имя в историю ЦСКА

Витиньо последним вышел из раздевалки и торопился домой. Но в этот день футболиста нельзя было отпускать без интервью.
– Главное дерби России. Вы забили главный гол. Какие чувства испытали в тот момент?
– Рад, что помог ЦСКА добиться такой важной победы. Для того и нахожусь в команде, чтобы забивать, ну и чтобы помогать другим отличаться. Так что я был по-настоящему счастлив. Этот мяч придаст мне уверенности в силах. А еще это самый важный гол за ЦСКА на данный момент. Мне ещё многое надо сделать.
– Но лучше поговорим про этот матч.
– Переполненный стадион, «класико». Такие встречи отмечаются в истории ЦСКА. Теперь и я вписал своё имя в историю клуба.
– А ещё в памяти об этом матче останется драка.
– Встреча уже заканчивалась. Нам точно нельзя было пропускать. Мы старались сбить атаки соперника. Нужно было их останавливать. Так вышло, что встретили соперника достаточно жёстко. В такие моменты не до спокойствия. Кто-то толкнул одного, второй за него вступился — и пошла цепная реакция. Хорошо, не случилось драки — просто потолкались.
– Перед ключевым дерби фанаты вам что-то говорили?
– Да. Один болельщик мне сказал, что в каких-то играх может случиться что угодно, но именно этот матч принципиально надо выигрывать. Без вариантов.
Среди игроков «Спартака» было мало желающих общаться. Отдуваться пришлось капитану – Денису Глушакову.
– Как вышло, что отдали матч, в котором вели?
– Должны были побеждать. Вроде контролировали игру. За две минуты два гола пропустили. Конечно, неприятно.
– Предпосылки были?
– Так случилось. Где-то индивидуальные ошибки, где-то сыграли невнимательно – проворонили контратаку. Мы не заслуживали поражения, но это и есть футбол. Тех, кто ошибаются, наказывают.
– С кого началась стычка в конце матча?
– Особо не заметил – убегал в контратаку. Видел, что Вернблум кого-то толкнул. Кажется, Промеса. Дальше я не проследил.
– Счёт отражает качество игры «Спартака»?
– Трудно сказать сразу после матча, по горячим следам. Вроде контролировали, комбинировали, многое получалось, хорошие моменты не реализовали, а из-за детских ошибок пропустили детские голы.
– Команда поддержала Селихова?
– А зачем его поддерживать? Он хорошо сыграл. Много выручил. К голкиперу никаких вопросов, он профессионал. Бывают такие матчи, что проигрываешь.
Вышел к журналистам и Александр Селихов, который винил себя во втором голе.
– Два гола за две минуты — что это было?
– Не знаю, – ответил голкипер. – Очень обидно проиграть дерби за две минуты. В концовке подсели, отдали инициативу.
– Как эти голы смотрелись из-за ворот?
– Первый гол после прострела – показалось, там был офсайд, хотя ребята говорят, что не было. Во втором случае Витиньо пробил из-под игрока. Я не успел сложить, хоть и зацепил мяч. К себе есть претензии по второму голу.
– Поэтому какое-то время лежали, уткнувшись в траву?
– Да. Не выручил.
– Изучали Витиньо перед матчем?
– Да, на теории. Говорили, что он может пробить с обеих ног.
– Переживали перед первым в карьере дерби?
– Не особо. Конечно, волновался, но, когда началась игра, это ушло. Просто хотелось сделать всё от меня зависящее.
– Счёт по игре?
– Мне кажется, закономернее была бы ничья.
– Глушаков вас поддержал?
– Да, были какие-то слова поддержки. Мы одна команда и в трудную минуту друг друга поддерживаем.