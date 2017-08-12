Камбэки всея Руси. 7 самых крутых спасений в дерби

2003 год. ЦСКА – «Спартак» – 3:2

В третьем туре чемпионата России 2003 года ЦСКА и «Спартак» выдали один из самых результативных матчей в истории их противостояния. Красно-белые дважды вели в счёте, после гола Егора Титова и автогола Василия Березуцкого, но «армейцы» перевернули ход игры в свою пользу. Правда, «Спартак» остался крайне недоволен работой судьи Валентина Иванова, который на 77-й минуте при счёте 1:2 назначил пенальти в пользу ЦСКА. Ролан Гусев реализовал удар с «точки», а в компенсированное время Иржи Ярошик забил победный мяч при помощи рикошета. «Мы с этой командой играем по разным правилам — они могут не только ногами, но и руками. С первой до последней минуты судья издевался над нами. Пенальти, который был назначен в наши ворота, и близко не было. Этим решением Иванов «поднял» ЦСКА», – негодовал тренер «Спартака» Сергей Павлов.

2005 год. «Спартак» – ЦСКА – 1:3

Команда Валерия Газзаева встречалась со «Спартаком» всего через четыре дня после завоевания Кубка УЕФА. Сценарий игры в дерби повторил сценарий финала со «Спортингом». Красно-синие пропустили на исходе получаса и уходили на перерыв, уступая в счёте лидеру турнира. Зато во втором тайме «армейцы», как и в Лиссабоне, разразились тремя голами. На выручку ЦСКА пришли стандарты. Евгений Алдонин забил после розыгрыша штрафного и дальнего удара, а Василий Березуцкий здорово пробил головой, придя на наигранный угловой. На 83-й минуте «армейцам» удалась трёхходовка Алдонин – Гусев – Олич: хорват в результате стремительной контратаки отправил «Спартак» в нокаут. Интересно, что на дерби 2005-го был установлен рекорд посещаемости чемпионата России: на трибунах «Лужников» собралось 65 тысяч зрителей.

«Кони» — с яйцами! Как ЦСКА сломил «Спартак» ЦСКА доказал, что с характером у него по-прежнему порядок, за пару минут перевернув с ног на голову игру со «Спартаком».

2007 год. «Спартак» – ЦСКА – 1:1

В 23-м туре чемпионата «Спартак» Станислава Черчесова был очень близок к тому, чтобы впервые за шесть лет выиграть дерби у ЦСКА. Это позволило бы лидеру РФПЛ оторваться от «армейцев» на 11 очков. В первом тайме испанский судья Ундиано Мальенко назначил пенальти в ворота «армейцев» за игру рукой Василия Березуцкого – Моцарт с «точки» забил. Чтобы удержать победу, спартаковцам не хватило каких-то секунд. На четвёртой добавленной минуте красно-синие ушли от поражения при помощи подзабытых уже легионеров: Эдуарду Ратинью навесил со штрафного, а Давид Янчик подставил ногу, словно клюшку в хоккее, после скидки от Сергея Игнашевича. Тут же прозвучал финальный. На финише сезона спартаковцам осталось только вспоминать потерянные два очка, которые позволили бы им выиграть борьбу у «Зенита» за золотые медали.

2009 год. «Спартак» – ЦСКА – 2:3

«Армейцы» лишили спартаковцев надежд на чемпионство и в концовке сезона-2009. За два тура до финиша сезона красно-белые отставали от «Рубина» на четыре очка, а после поражения «Спартака» от ЦСКА казанская команда официально оформила чемпионство. Сюжет той игры был заковыристый. Спартаковцы быстро повели после гола Алекса с пенальти, но в конце первого тайма и начале второго пропустили голы Алана Дзагоева и Томаша Нецида. Затем уже команда Валерия Карпина показала силу воли: Веллитон на 65-й минуте сделал счёт 2:2. Но на 88-й минуте исход сражения решила грубая ошибка голкипера «Спартака» Сослана Джанаева, пропустившего вроде бы лёгкий мяч, пущенный Нецидом. «Пусть Джанаев сходит в церковь. Видимо, его кто-то заколдовал. Другого объяснения у меня нет», – прокомментировал игру своего вратаря расстроенный Леонид Федун.

2010 год. «Спартак» – ЦСКА – 1:2

В 2010-м оба матча чемпионата завершились ярким камбэком красно-синих. Сперва принципиальные соперники встретились в августе, в матче 15-го тура. Занимавший шестое место «Спартак» уступал семь очков замыкавшему тройку ЦСКА, так что благодаря победе в том дерби «армейцы» оторвались от красно-белых после первого круга на 10 очков. Команда Карпина вышла вперёд на 72-й минуте: Василий Березуцкий забил в свои ворота. ЦСКА же сделал результат в последнюю десятиминутку. Сперва Игнашевичу удался превосходный удар со штрафного, а на 90-й минуте Павел Мамаев вырезал классный пас по центру на ход Вагнеру Лав, и бразилец реализовал выход один на один с Сергеем Песьяковым.

2010 год. ЦСКА – «Спартак» – 3:1

Спустя три с половиной месяца команды Слуцкого и Карпина сыграли более увлекательный матч 29-го тура. На тот момент ЦСКА уже обеспечил себе попадание в Лигу чемпионов, тем не менее продолжал борьбу с «Рубином» за второе место и прямое попадание в главный еврокубок, а располагавшийся на четвёртой позиции «Спартак» держал в руках путёвку в Лигу Европы. В начале второго тайма при счёте 0:1 «армейцы» остались вдесятером из-за удаления Дейвидаса Шембераса. Казалось, шансов на спасение у красно-синих нет, но ЦСКА совершил футбольный подвиг. На исходе часа матча болельщики увидели гол Кейсуке Хонды, который преуспел на добивании, а вскоре Сейду Думбия играючи разобрался с несколькими защитниками «Спартака» и вывел «армейцев» вперёд. На последних минутах замучивший красно-белых оппонентов Вагнер Лав заработал удаление для Николаса Парехи, после чего забил третий мяч.

2013 год. ЦСКА – «Спартак» – 2:2

Так вышло, что все памятные камбэки в дерби ЦСКА – «Спартак» связаны с красно-синими. «Армейцы» показали неслабый характер и в игре 25-го тура сезона-2012/13. Команда Слуцкого лидировала в чемпионате, убежав от ближайшего конкурента — «Зенита» — на шесть очков. Спартаковцы не претендовали на титул – были четвёртыми, но всё-таки остановили ненавистного соседа. По ходу дерби всё складывалось в пользу красно-белых, которые выигрывали к 46-й минуте со счётом 2:0 благодаря голам Эйдена Макгиди и Ари. Более того, на 50-й минуте Вагнер Лав не забил пенальти Андрею Диканю. Бразилец исправился в финале игры. Он сделал шикарный проникающий пас, после которого Ахмед Муса сократил отставание. А на 90-й минуте бразилец заработал второй одиннадцатиметровый в ворота «Спартака». Теперь уже Алан Дзагоев взял мяч, поставил его на «точку» и уверенным ударом превратил поражение в ничью.