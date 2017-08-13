Московское дерби, отставка в прямом эфире. Главное – в обзоре дня

Дерби ЦСКА – «Спартак», переход Жулиано в «Фенербахче», победа Слуцкого и другие новости завершившегося дня.

ЦСКА вырвал победу у «Спартака» в московском дерби, проигрывая к 83-й минуте

ЦСКА победил «Спартак» в матче шестого тура РФПЛ. Встреча проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена — Арена ЦСКА» и завершилась со счётом 2:1 в пользу «армейцев».

В дебюте второго тайма Квинси Промес отдал пас на Лоренсо Мельгарехо, тот сразу выкатил мяч на радиус штрафной, откуда Марио Пашалич пробил низом. Мяч рикошетом от ноги Василия Березуцкого влетел в нижний угол.

На 83-й минуте Александр Головин ворвался в штрафную и прострелил во вратарскую, откуда Георгий Щенников внёс мяч в пустые ворота. Минуту спустя спартаковцы обрезались в центре поля, Витиньо прорвался по центру и пробил метров с 25, мяч скакнул перед Александром Селиховым и влетел в ворота «Спартака».

ЦСКА (12 очков) вышел на четвёртое место в турнирной таблице РФПЛ, «Спартак» (8) — восьмой.

«Динамо» одержало волевую победу над «Анжи» в Каспийске

«Динамо» одержало победу над «Анжи» в матче шестого тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена» и закончилась со счётом 1:3.

В дебюте игры Арсен Хубулов на скорости прошёл по флангу, прострелил в центр, а там Павел Яковлев в касание перевёл мяч в ворота с нескольких метров и вывел «Анжи» вперёд. Вскоре «Динамо» отыгралось — прошла атака правым флангом, последовала хорошая подача на дальнюю штангу от Ивана Темникова, Фатос Бечирай освободился от защитника и пробил головой в дальний угол.

На 34-й минуте московская команда забила второй мяч — Евгений Луценко отлично прошёл по центру, собрал на себя нескольких защитников и затем выполнил «черпачок» вперёд на Кирилла Панченко, который вышел почти один на один и красиво перебросил голкипера. На 76-й минуте Панченко сделал дубль и закрепил победу гостей — форвард реализовал пенальти за фол Тома Фибеля против Александра Ташаева.

«Динамо» одержало вторую победу после возвращения в РФПЛ и с семью очками в активе идёт на девятом месте в таблице. «Анжи» (3) занимает предпоследнюю строчку.

Григорян в прямом эфире объявил об уходе с поста главного тренера «Анжи»

Александр Григорян после поражения от «Динамо» в матче шестого тура российской Премьер-Лиги в прямом эфире телеканала «Наш футбол» объявил об уходе с поста главного тренера «Анжи». Встреча прошла в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена» и закончилась со счётом 3:1 в пользу бело-голубых.

«Я уже не главный тренер «Анжи». Была качественная игра, но проиграли. Не в первый раз. В таких случаях тренер должен набраться мужества и подать в отставку. Что я и делаю», — сказал Григорян.

50-летний Григорян возглавил «Анжи» в январе 2017 года. На данный момент «Анжи» (3 очка) занимает предпоследнюю строчку в таблице РФПЛ.

Александр Григорян Фото: РИА «Новости»

«Ростов» разгромил «Уфу» и сравнялся по очкам с «Зенитом» и «Локомотивом»

В матче шестого тура российской Премьер-Лиги «Уфа» принимала на своём поле «Ростов». Встреча проходила на стадионе «Нефтяник» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

Все голы в этой встрече пришлись на второй тайм. Счёт в матче открыли хозяева после красивого дальнего удара с лёта в исполнении Ондржея Ванека, однако «Ростов» сравнял уже через две минуты, а затем оформил уверенную победу. В составе гостей дубль на свой счёт записал Тимофей Калачёв, забивший один из мячей с пенальти, ещё по одному голу в активе Александра Гацкана и Михи Мевли.

«Ростов» набрал 13 очков и сравнялся по этому показателю с лидерами чемпионата — «Зенитом» и «Локомотивом», у которых по одному матчу в запасе. «Уфа» (9) располагается на пятом месте в турнирной таблице РФПЛ.

Слуцкий одержал первую победу с «Халлом», разгромив «Бёртон Альбион»

«Халл Сити» под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого разгромил клуб «Бёртон Альбион» в матче второго тура Чемпионшипа.

Встреча проходила в Кингстон-апон-Халле на стадионе «Кингстон Коммуникейшн» и завершилась со счетом 4:1 в пользу «тигров». Слуцкий впервые победил с «Халл Сити» в официальном матче.

У хозяев хет-трик оформил Абель Эрнандес, ещё один мяч забил Камил Гросицки. Единственный гол гостей на счету Джексона Ирвайна.

В двух турах Чемпионшипа «Халл» набрал четыре очка, у «Бёртона» — ноль.

«Челси» начал защиту чемпионского титула с домашнего поражения от «Бёрнли»

«Челси» проиграл «Бёрнли» в матче первого тура АПЛ. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

На 14-й минуте Гари Кэхилл убежал вперёд, далеко отпустил мяч и пытался отнять его в подкате, но врезался в соперника. Судья показал прямую красную карточку. В середине первого тайма Мэттью Лоутон с правого фланга направил мяч в штрафную, где Сэм Воукс в одно касание подправил мяч в угол.

На 39-й минуте Джек Корк отдал передачу на Стивена Уорда, тот вошёл в штрафную через левый край и точно пробил с острого угла. Четыре минуты спустя Стивен Дефур разыграл штрафной на правом фланге, а затем исполнил отличный навес в центр штрафной, где Воукс пробил головой.

В середине второго тайма Виллиан получил мяч на правой бровке, сделал передачу в центр штрафной, где Альваро Мората в прыжке головой направил мяч в ворота. На 81-й минуте Сеск Фабрегас пошёл в подкат в центре поля и получил вторую жёлтую карточку, оставив синих вдевятером. Семь минут спустя Сесар Аспиликуэта из центра поля закинул мяч ближе к штрафной, Мората сделал скидку на Давида Луиса, и он реализовал выход один на один.

Жулиано официально подписал контракт с «Фенербахче» на четыре года

«Фенербахче» подтвердил переход полузащитника Жулиано из «Зенита». Бразильский футболист подписал контракт, рассчитанный на четыре года, информирует официальный сайт турецкого клуба.

Жулиано присоединился к сине-бело-голубым в августе 2016-го, провёл 42 матча, забил 17 мячей и отдал 14 результативных передач. По итогам сезона-2016/17 Жулиано стал лучшим бомбардиром «Зенита» и самым результативным футболистом Лиги Европы УЕФА.

«Трабзонспор» подал жалобу в ФИФА на переход Жулиано из «Зенита» в «Фенербахче»

«Трабзонспор» на своём официальном сайте объявил, что подал в ФИФА жалобу с просьбой инициировать разбирательство по поводу перехода полузащитника Виктора Жулиано из «Зенита» в «Фенербахче».

«У нас с „Зенитом“ был договор о переходе Жулиано. Мы инициируем разбирательство в ФИФА по данному вопросу. Процесс будет открытым для общественности», — сообщается на сайте «Трабзонспора».