Вопрос дня. Что Каррера делает не так?

В первых шести турах чемпионата РФПЛ «Спартак» проиграл своим главным конкурентам — «Зениту» и ЦСКА. О причинах слабого старта команды Карреры рассуждают эксперты в «Вопросе дня».

Валерий Гладилин, бывший полузащитник «Спартака»:

— Предыдущий чемпионат красно-белые выиграли на большой мотивации: на каждый матч выходили заряженные, бились, старались. Сейчас это потеряно. Даже если выигрывают 1:0, то и ничью упускают, и проигрывают. Потерян победный настрой. Нельзя сказать, что они великие чемпионы. Пора опуститься на землю и начинать биться в каждом матче и забирать очки.

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Андрей Червиченко, бывший президент «Спартака»:

— В дерби к концу матча из игроков «Спартака» уже никто не бегал, за что они и были наказаны. На самом деле, прошлый сезон красно-белые играли тоже не очень хорошо. Их везение, которые сопутствовало им в прошлом сезоне, пошло против них. А заслуга Массимо Карреры в чемпионстве не так уж и велика. В прошлом году сломались все конкуренты, и нелепые голы подняли «Спартак» к вершине.

Валерий Масалитин, бывший нападающий ЦСКА и «Спартака»:

— Пока у команды Карреры нет взаимодействия в центре поля. Тот же самый Денис Глушаков, который тащил «Спартак» к чемпионству, забивал решающие голы, сейчас не показывает такой игры. Это одна из главных проблем. Он устал после Кубка конфедераций. Если «Спартак будет продолжать так играть, то кресло под Массимо Каррерой может зашататься.

Андрей Созин, член комитета по этике РФС:

— Вспоминаю прошлый год и то, как блестели глаза и как летела из-под бутс трава у игроков «Спартака». Всё вокруг горело. Не понимаю, что происходит сейчас. Что-то со «Спартаком» произошло. Почему весь матч команда была потухшей? Выделить могу только Фернандо и Пашалича. Не было неистового Глушакова, стремительного Самедова, не видно было Зе Луиша, который в середине первого тайма сел с больной ногой. Что-то неладное творится в команде, судя по матчам с «Зенитом» и ЦСКА.

Анзор Кавазашвили, бывший вратарь «Спартака»:

— Я считаю, что Каррера не сумел на сегодняшний день определиться, кто должен играть — сильный футболист или футболист, который ему нравится. Глушаков на сегодняшний день не готов. Это не тот Глушаков, который был в прошедшем сезоне. Тогда он был лидером команды, двигателем команды. А сейчас он снял обязанности и качества лидера. Самедов делает то, что ему не свойственно: он не должен постоянно находиться сзади, помогать защитникам. Это атакующий футболист. Зачем снимать Зе Луиша? Он мог играть. Защита «Спартака» играет ниже своих возможностей. Почему мы не снимаем Глушакова? Он бегает назад, теряет мяч. У меня есть претензии к Каррере по выбору состава. Пускай тренер думает о том, что в футбол должны играть не фамилии.

Каррера: не обращаю внимания на результат Почему «Спартак» упустил, казалось бы, верную победу и что помогло ЦСКА переломить ситуацию. Версии главных тренеров.

Александр Мостовой, бывший полузащитник «Спартака»:

— «Трудно ответить, всё ли закономерно. Исходя из того, что я видел на поле во втором тайме, «Спартак» вышел вперёд, где-то 15-20 минут мы видели от «Спартака» довольно спокойный футбол и контролируемую игру. По ходу матча даже был период, когда на лицах «армейцев» читалась безнадёга. Они теряли мячи, у них ничего не получалось. Потом за полторы-две минуты «армейцы» забили. Мне трудно сказать, закономерно ли это. Против ЦСКА у «Спартака» было очень много обрезов и потерь. Но надо говорить и о вратаре. Он мог спокойно выручить. Я бы даже сказал, что он ошибся.

Александр Бубнов, экс-футболист «Спартака»:

— «Спартак» во втором тайме играл по счёту и за это поплатился. Но в концовке ЦСКА выглядел лучше и заслужил победу. Сказалась потеря Зе Луиша, некому было оказывать давление на оборону ЦСКА. Второй гол на совести Селихова. «Спартак» не смог провести качественную селекцию и с целью подготовки к Лиге чемпионов, и даже для отстаивания титула. Это просчёты менеджмента.

Алексей Маклаков, болельщик «Спартака»:

— Я думаю, что в двух последних поражениях не стоить винить Массимо Карреру. Он очень хороший тренер, который принёс нам чемпионство. Мне не понравился в матче Марко Петкович, а также абсолютно не впечатлил Александр Самедов. Если мы собираемся играть в Лиге чемпионов, то нам нужна помощь в нападении и в защите, в полузащите у «Спартака» всё хорошо. Марио Пашалич — очень хороший и умный игрок. По игре, по видению поля, да и в целом Марио мне напоминает нашего Вячеслава Егоровича, Пашалич очень хорош.

Взгляд изнутри

Массимо Каррера, главный тренер «Спартака»:

— Прошлый сезон уже завершился. В матче против ЦСКА, кроме последних шести минут, ничего не могу предъявить команде. Мы играли против сильного соперника. Затруднили им игру. Мы создавали моменты, которые, увы, не реализовали.Мне не кажется, что у команды нет эмоций. Команда всегда отдаётся полноценно, борется. Я не обращаю внимания на результат, смотрю на индивидуальные выступления каждого игрока.

Денис Глушаков, капитан «Спартака»:

— «Упустили победу. В принципе, мы контролировали игру с ЦСКА, у нас было много моментов, но за две минуты пропустили два гола. Конечно, неприятно. Так случилось, так сложилось. Были индивидуальные ошибки, где-то невнимательно сыграли, где-то проворонили контратаку. Думаю, не заслуживали поражения. Но это футбол. Он наказывает тех, кто ошибается.

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Наше мнение

Сергей Титов, обозреватель «Чемпионата»:

— Всё, что происходит со «Спартаком», логично и просто переносится из прошлого сезона в нынешний. Там красно-белым фартило, они ставили на поток победы в ничейных матчах, а сейчас наоборот – сами отдали как раз ничейную игру в дерби. Регрессия к среднему практически неизбежна, когда-нибудь должно было случиться, чтобы у Глушакова перестали залетать его шальные дальние удары, а у соперника, наоборот, начали залетать. Ну и потеря Зобнина в центре поля стала ключевой: Фернандо в нынешнем состоянии и уставшему Глушакову не удаётся контролировать середину без отбирающего игрока, и даже Пашалич здесь не помощник. Победный гол ЦСКА начался с ошибки Фернандо, и это уже не первый матч, где бразилец не кажется кремнем.

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Мнение читателей

obafem62:

— Жаль Карреру, с таким упёртым и медленным до серьёзных покупок руководством рассчитывать не на что!

irfa23:

— Болею за «Краснодар», но матч смотрел с интересом. Что сказать… Захватывающий матч, команды играли на победу. Судья судил объективно, голы чистые. Не было офсайда. «Кони» молодцы, проявили волю к победе. И в отместку за Смолова скажу, что Головину уже пора в Европу))).

god13:

— ЦСКА победил по делу. Гол «Спартака» выглядел каким-то случайным. ЦСКА атаковал больше и интереснее. Что стало для меня, кстати, неожиданностью. На мой взгляд, Гончаренко переиграл Карреру. Выставил двух напов сразу. Ну и спартаковские вратари как всегда лажают))) Браво, ЦСКА. Всех, в ком течёт красно-синяя кровь, поздравляю.