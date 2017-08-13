Каррера укрепил центр поля. И всё равно его проиграл

Пока «Спартаку» не подвезут «трансферную икру» в опорную зону, команде и болельщикам придётся мириться с очковой диетой. Одна из ключевых деталей успеха прошлогоднего «Спартака», что видно именно сейчас, – Роман Зобнин: не будучи в схеме Массимо Карреры центральным хавбеком, Зобнин регулярно смещался в центр, помогал Глушакову с Фернандо и создавал численное преимущество «Спартака» при обороне. Без Зобнина Каррера пытался наладить игру в центре своими тактическими решениями, а специально под дерби припас новое – выпустил в середину одновременно трёх своих центральных полузащитников: Фернандо, Пашалича и Глушакова. Лучше не стало.

Глушаков в роли «десятки» — похороны атак

В дерби «Спартак» выстроился по схеме 4-2-3-1, которая в начальной стадии атак порой превращалась в 4-2-2-2: Денис Глушаков, поднятый «десяткой» в атакующую линию к Промесу и Самедову, дожидался мяча в левом полуфланге, Самедов – в правом, а Промес искал свободное пространство по всей поляне. Пожертвовать оборонительными умениями Глушакова и подвинуть его ближе к атаке было логичнее, чем сделать так с Фернандо или Пашаличем: на старте сезона Денис уже доказывал, что в прессинге полезнее выше, на центральной линии, со страхующим игроком за спиной (как в матче с «Краснодаром»).

Глушаков комфортно чувствует себя в качестве «десятки» – в прошлой жизни, где Денис ненавидел «Спартак», он выдал сильный сезон у Жозе Коусейру именно под нападающим. Он может правильно открываться в свободные зоны, что доказал и в дерби: на приёме передач из глубины Глушаков отрезал 48 соперников – из красно-белых больше смог только Промес (69). Были моменты, где Денис грамотно находил пространство между линиями, но когда до Глушакова доходил мяч…

…атака заканчивалась. Глушаков бил без передышки – 6 ударов за матч, все из-за штрафной – и внезапно его пушка оказалась главным планом «Спартака» в атаке. Особенно ярко план проявился, когда сломался Зе Луиш, всё ещё ключевой игрок для красно-белых, которому даже не нужно забивать: после замены Зе Глушаков пробил 5 раз – столько же, сколько весь остальной «Спартак». Причём красно-белые готовили удары для Глушакова абсолютно осознанно, а сам Денис всеми своими действиями при получении мяча буквально кричал, что сейчас пробьёт.

Такая стратегия в корне ошибочна: Глушаков – не Месси, дико перебирающий в реализации неочевидных голевых моментов по сравнению с обычными игроками. Да, у Дениса натренированный удар, мы и раньше это знали, но его пушка стала внезапно работать только в прошлом сезоне. Рядом с мастерством игрока здесь нужно ставить мощный фарт: реализация дальних ударов не будет зашкаливать хотя бы два сезона подряд. У Глушакова в прошлом сезоне она зашкаливала – 10,81% ударов из-за штрафной становились результативными при среднем xG-весе голевых ударов в 0,023. Немного грубая цифра, но логичная: Глушаков забивал дальними ударами на 8% больше, чем должен был. В лучшем случае – на 4-5%. (Кстати, вопрос «почему Глушаков перестал забивать издали?» крепко связан с вопросом: «Спартаку» правда подфартило в чемпионской гонке?». В прошлом году у Глушакова такие мячи залетали, а красно-белые регулярно выигрывали ничейные по весу моментов матчи. Теперь всё вернулось в ничейном по характеру дерби с пушкой Витиньо.)

Фернандо продолжает ошибаться

Дерби ЦСКА и «Спартака» – неплохое настольное видеопособие для тренеров на тему «Что бывает, когда контрпрессинг удаётся разбить». Теряя мяч, обе тройки центральных полузащитников ошибались в давлении и открывали громадные свободные зоны, особенно в первом тайме. У «армейцев» за косяки в контрпрессинге отвечал Вернблум, у «Спартака» – Фернандо: в ряде моментов бразилец поднимался высоко сразу после потери мяча, но затем был пассивен и не вступал в контактный отбор, зато открывал свободные зоны.

Статистический итог дерби для Фернандо печальный. Бразилец привычно стал лучшим игроком «Спартака» по Packing-статистике, но отрезал своими передачами всего 49 соперников — это очень мало (в предыдущем туре лишь в трёх командах не нашлось хотя бы одного игрока с лучшими показателями – в СКА, «Ростове» и «Тосно»). Как следствие – хуже играл на обострение весь «Спартак», выключивший из игры 294 оппонента (худший результат красно-белых в сезоне). Главная же цифра – количество индивидуальных ошибок, приведших к голам: после дерби у Фернандо их стало 3. Дмитрий Комбаров, вечный козёл отпущения для красно-белых, ошибся столько же раз.

Причина, объясняющая, что не так, очень прозаична – Фернандо плохо готов физически. Все числа Фернандо после перерыва хуже, чем до:

38 передач в первом тайме, 28 – во втором;

2 удачные попытки отбора из 2 в первом тайме, 1 из 3 – во втором;

1,09 отрезанных соперника на минуту владения в первом тайме, 0,81 – во втором (здесь я взял немного грубые числа: так как точных данных по чистому времени владения мячом до сих пор нет, я взял статистику владения мячом и соотнёс её с «грязным» игровым временем. Согласно таким числам, «Спартак» контролировал мяч почти 27,5 минуты в первом тайме и чуть больше 23,5 во втором, хотя это не совсем так).

Виден и конкретный момент, когда Фернандо начинает допускать ошибки пачками – с 71-й минуты: открывает опорную зону для передачи и не бежит атаковать игрока, получившего мяч, пасует на ногу сопернику, тяжело выходит из-под прессинга. Чаще возникают моменты, где Фернандо смещается на фланг и не успевает первым на мяч, где Фернандо проигрывает в стыках моторному и более резкому Головину.

Ошибка со вторым голом логична: Фернандо выдохся и не выдержал скорости матча. При этом не скажешь, что Фернандо переел барбекю и похож на бочонок, как шутили год назад, – бразилец банально хуже бежит, что намекает на проблемы с «физикой». Будь у Карреры «трансферная икра» или хотя бы здоровый Артём Тимофеев, на ошибки Фернандо можно было бы отреагировать заменой в проседавшую зону, однако бразильца было некем заменить. Здесь проблема не тактики на поле – здесь проблема тактики работы на трансферном рынке.

Пашалич не решит проблемы полузащиты «Спартака»

Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Гол Марио Пашалича в дерби поднял его популярность среди фанатов «Спартака» и оценку на Whoscored, однако в тактическом плане очевидно – Пашалич тоже не станет для красно-белых искомой «собакой» в опорную зону. Что было очевидно и раньше: Пашалич – апгрейд Дениса Глушакова в понимании игры, он лучше затыкает свободные зоны, уютнее чувствует себя под давлением и пластичнее работает с мячом, но сильной игрой в отборе он не выделялся нигде.

Момент, ярко характеризующий Пашалича, случился на 52-й минуте. Хорват получил мяч в центре поля, растерялся под прессингом Витиньо и энерджайзера Головина, потерял мяч, упал – здесь Марио нужна была подстраховка. Фернандо и Мельгарехо вдвоём подчистили за Пашаличем, передали мяч хорвату, и Пашалич из глубины придумал классный пас вразрез на Промеса.

Чтобы понимать, как именно Пашалич принесёт «Спартаку» максимальную пользу, пересмотрите первые 30 минут матча с тульским «Арсеналом». Важен не статус соперника, а именно работа связки в центре полузащиты: Артём Тимофеев занимался разрушением атак и лишь изредка использовался как игрок, помогающий выйти из-под прессинга, а Марио Пашалич здорово управлял атаками из глубины. Парадокс – сейчас в центре поля «Спартака» сразу три игрока, которым нужен разрушитель-страхующий. Фернандо в нынешней форме и при нынешних кадровых проблемах, Глушаков и Пашалич – главные, кто заинтересован в покупке опорника, пусть кто-то из них затем и присядет на скамейку.

В чём Пашалич уже лучший игрок «Спартака»? Вся тактика 5-го тура Сергей Титов объясняет, зачем «Спартаку» побыстрее нужен новый опорник, а «Динамо» – новый тренер.

Головин — лучший игрок дерби

Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

В противовес центру поля «Спартака» – полузащитник ЦСКА, выигравший середину едва ли не в одиночку. Даже Виктор Гончаренко, не любящий выделять отдельных игроков из командного механизма, отметил Александра Головина после матча: «Думаю, что перевернули игру за счёт Головина. Его действие стало решающим». В таких сложных матчах умение взять на себя игру, пойти в обводку часто делает результат – с Головиным, отправившим в буфет Комбарова и Пашалича, так и случилось. Более того, и второй гол начался с Головина – он отобрал мяч у Фернандо и передачей вперёд отрезал троих соперников, начав контратаку.

В действиях Александра Головина по-прежнему проскакивает любовь слегка передерживать мяч, ласкать его парой лишних касаний. Больше стало жёстких фолов, из-за чего Головин схватил уже три жёлтые карточки и поставил себя под угрозу пропуска матча в Премьер-Лиге (в прошлом сезоне Головин отбегал все 30 матчей в РФПЛ). Но плюсы явно перевешивают: он полезен на обеих сторонах поля, цепок в отборе, грамотно чувствует момент для открывания (и своего, и партнёра). ЦСКА выдал очень кучные сбалансированные числа по Packing – в диапазоне 37-44 отрезанных передачами соперников остановились сразу 7 «армейцев», и Головин был среди лучших по всем: 43 отрезанных оппонента своим движением мяча вперёд, 48 отрезанных оппонента на приёме передач, 14 выключенных из игры защитников (лучший результат в ЦСКА).

Но самое важное в Александре Головине – его стремление брать на себя игру, несвойственное русским футболистам, и тащить мяч. InStat насчитал у Головина 11 удачных обводок за матч: в профессиональной сфере числа InStat по обводкам вызывают усмешку, но по Головину данные показательные и говорящие. Большинство его удачных обводок – силовые, когда игрок не финтит, а проходит соперника на рывке, на умении тащить мяч. Силовыми обводками Головин выделялся и на Кубке конфедераций, а теперь выделяется на уровне топ-матча Премьер-Лиги. Вспомните, что говорили о Головине в апреле, и поймите, что Александр прогрессирует громадными шажищами, матч за матчем.

Для нашего футбола Головин – уникальный продукт. Берегите его.

Думай, Голова. Лучший игрок сборной на Кубке конфедераций Сергей Титов – об Александре Головине.

P.S. Незаметный герой дерби – тоже центральный полузащитник: Бибрас Натхо. После его замены ЦСКА стал лучше двигать мяч вперёд, в чём прямая заслуга самого израильтянина (28 Packing за 23 минуты, пара качественных диагоналей на Щенникова, оказанное давление перед голом – вернуть себе мяч «армейцы» смогли именно после прессинга Натхо). Даже как глубинный плеймейкер Фернандо проиграл дерби.

В материале использованы данные InStat, Opta и паблика «Пыльный чердак».