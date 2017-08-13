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Александр Григорян
Текст: Антон Михашенок
Фото: РИА Новости

Всё было вандефульно. Александр Григорян ушёл из «Анжи»

Важно понимать: РФПЛ на время потеряла скорее яркого тренера, чем яркого человека.
13 августа 2017, воскресенье. 11:30 Футбол

Сейчас и не вспомню, когда отставка главного тренера предпоследней команды чемпионата, да ещё и не из Москвы, да ещё и не иностранца, так интересовала буквально всех. И при этом все сходились в одном мнении: тренера сняли зря. Александру Григоряну это удалось.

Мотивация для такого мнения, правда, различается. Большинство придерживается точки зрения «без Григоряна будет скучно», делая, таким образом, акцент на нефутбольной части образа 50-летнего тренера. Это не совсем правильно, нужно проявить уважение к его тренерским качествам. Посмотрите сами: по ударам «Анжи» — шестой после шести туров, по ударам из штрафной — пятый, по обостряющим передачам — шестой, по количеству обводок — пятый. Для аутсайдера это аномалия, и она говорит о том, что команда своё недобрала и по ходу турнирной дистанции должна вернуть. То, что в таблице у «Анжи» всего три очка и 15-е место, говорит о том, насколько бывают далеки качество игры и результат в футболе. Трагедия тренерской работы и заключается в том, что, пытаясь улучшить качество игры, можно потерять результат.

Мнение «без Григоряна будет скучно» тоже основано на правильном фундаменте. Оно о харизме, которой часто не хватает нашему футболу и которой предостаточно у теперь уже бывшего главного «Анжи». Харизма — это не только огненные флеш-интервью и бомбардировка журналистов едкими замечаниями. Харизма — это в первую очередь умение принимать рискованные решения, нежелание зарываться в повседневную серость. С профессиональной точки зрения это Григоряну удавалось.

Главное проявление такой харизмы — безбоязненная ставка на игроков, которые большую часть карьеры провели за пределами Премьер-Лиги, в подвалах и полуподвалах нашего футбола. Цифры, приведённые чуть выше, показывают, что эта ставка вполне обоснованная — игроки из ФНЛ и ПФЛ могут показывать достаточно качественный футбол. Совсем недавно я сравнивал ФНЛ и РФПЛ с европейскими лигами по нескольким показателям и пришёл к выводу о том, что по факту кардинальное отличие двух наших высших лиг только в том, что в РФПЛ есть более качественные нападающие. На своей последней пресс-конференции в Махачкале Григорян фактически сказал о том же: «Я не сориентировался в том, что нужен один топовый нападающий, форвард-киллер. Все наши игроки атаки с великолепными возможностями и перспективами, но нужен был топовый». Тренер принёс себя в жертву доказательству истины: строить игру можно с футболистами из ФНЛ, но забивать при этом должен игрок более высокого уровня.

Почему ФНЛ ближе к европейским лигам, чем РФПЛ (и это не шутка)
Не спешите вызывать мне неотложку — к этому тексту я накопал факты.

Александр Григорян ушёл со своего первого места работы в Премьер-Лиге так, как мог сделать только он — поправив журналиста, назвавшего его главным тренером «Анжи» после игры с «Динамо». Непосредственность, острая оценка обыденных в целом событий, склонность к неочевидным решениям (это ведь Григорян отправлял вратаря своей команды в чужую штрафную на стандарты по ходу первого тайма) и пульсирующее желание сделать игру ярче — таким широкой публике представился первый взгляд на тренера. Его легендарное флеш-интервью породило стойкий мем — «вандефульное состояние», и это достаточно точное описание того, чего пытался добиться Григорян со своей командой.

И самое главное, что ничего в нём не изменится. Потенциальный работодатель Григоряна должен знать о нём главное: с ним будет весело и страшно, приглашать его — большой риск, но и выиграть от его назначения можно очень много. И дело совсем не во флеш-интервью.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Анжи Александр Григорян
Новости. Футбол
13 августа 2017, воскресенье
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