175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
ЦСКА — «Спартак»
Текст: Михаил Георгиев

Девушки-близнецы: готовы раздеться после победы ЦСКА! Видео с дерби

Если вы считаете, что посмотрели все видео с дерби ЦСКА – «Спартак», то это далеко не так.
13 августа 2017, воскресенье. 14:30 Футбол

Может ли быть дружба между болельщиками ЦСКА и «Спартака»? А почему нет? Видео ниже – наглядный пример. Если люди дружат в обычной жизни, что мешает им цивилизованно ходить вместе на футбол, пусть и в атрибутике разных цветов? К слову, перед матчем уверенности в себе больше у ребят, которые болеют за «Спартак».

Понятно, что подобных примеров у стадиона не так уж и много. Спроси у большинства фанов ЦСКА, что они думают о «Спартаке», — получим примерно такие ответы.

Масштабных столкновений устадиона избежать, слава богу, удаётся. Но без задержанных не обойтись. Парень на видео ниже не знает, за что его взяли в полицейский эскорт. Мы расскажем. Он заводил своих «коллег-армейцев» речёвкой «Я не устану повторять». Ответом следовало непечатное. И хоть лично в его словах мата не было, «приняли» именно его. К тому же парень «не уставал повторять», стоя буквально в двух шагах от полиции. Можно сказать, сам напросился.

Команду можно поддерживать не только зарядами, но и… нарядами. Считаете, что девушки не любят носить одинаковые вещи с подругами? Чушь! Особенно если эти девушки – близняшки. Вот бы познакомить их с братьями Березуцкими. Смотрите видео ниже.

А вот так болеют за ЦСКА из окон домов в районе «Песчанки». Интересно, пойдёт ли эта девушка на футбол или ограничится видом сверху?

Перед матчем корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов встречает у стадиона бывшего полузащитника «Спартака» Дмитрия Смирнова. Он в своё время успел даже немного поиграть под началом Олега Романцева. Но неожиданно признаётся, что будет поддерживать… ЦСКА.

А это видео из чаши стадиона. Оказывается, вполне можно поддерживать «Спартак», не провоцируя оппонентов из ЦСКА, сидящих рядом. И всё так чинно, благородно. К слову, люди в одинаковых красных футболках, сидящие внизу, – «армейские» хоккеисты, которые пришли поддержать своих футбольных коллег.

С одним из них, нападающим ХК ЦСКА Сергеем Андроновым, в перерыве матча удаётся пообщаться корреспонденту «Чемпионата» Максиму Саблину. Он рассказывает, почему красно-синие хоккеисты не так активно болеют за футболистов. Оказывается, они стесняются.

Зато они не стеснялись на поле. Коллеги Андронова в перерыве матча исполняли пенальти в ворота Ильи Помазуна – сменщика Игоря Акинфеева. И, как мы видим, весьма успешно.

На поле основные события происходят во втором тайме. Несмотря на пропущенный гол, фанаты ЦСКА не перестают поддерживать свою команду. И в награду получают два подарка: сначала от Щенникова, потом от Витиньо. Вот так фанаты радуются этим голам.

А это уже реакция футболистов ЦСКА после матча. К некоторым из них на поле спускаются детишки. Например, к Бибрасу Натхо.

Понятно, что основная часть болельщиков – молодёжь и люди средних лет, но можно встретить на трибунах и болельщиков более почтенного возраста, как эта бабушка. Она рассказывает корреспонденту Максиму Саблину, почему болеет именно за ЦСКА. Оказывается, из патриотических соображений.

Уходящим со стадиона болельщикам салютуют с балкона. Вот везёт этому молодому человеку! Чтобы увидеть футбол в исполнении любимой команды, достаточно сделать пару сотен шагов.

А это видео у парковки стадиона. Болельщики фотографируются с героем дня Георгием Щенниковым. И интересуются – как сделать так, чтобы он забил 10 голов за сезон? Может, Виктор Гончаренко знает рецепт?

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 40
Теги
ПФК ЦСКА ФК Спартак Видео
Новости. Футбол
13 августа 2017, воскресенье
15:53 Харт: в идеале я хотел сменить клуб на постоянной основе
15:39 Агент: шансы Ригони перейти в «Зенит» — 98 %
15:34 Шоу: последние сезоны для меня были похожи на американские горки
15:25 «Зенит» — «Ахмат»: болельщики грозненцев смогут посетить матч бесплатно
15:22 Рюдигер: «Челси» слишком легко пропустил три мяча после удаления Кэхилла
15:21 Маммана: отец заставлял в любой ситуации не опускать рук и бороться до конца
15:17 Бэйл потратит £ 500 тыс. на охрану дома из-за освобождения отца своей невесты
15:05 Обамейянг покинул тренировку «Боруссии» Д спустя 30 минут после её начала
14:56 «СКА-Хабаровск» — «Рубин» — 1:1. Видеообзор матча
14:35 Щенников — о голе: подумал — вдруг мяч прилетит мне в ногу. Так и получилось!
14:18 В матче Кубка Швейцарии был зафиксирован счёт 21:0
14:10 «Зенит» одержал волевую победу над «Ахматом» в молодёжном первенстве
14:06 Поддубский: надо было встречать Карадениза и не давать ему делать передачу
14:05 «Анжи» поблагодарил Григоряна за работу и пожелал дальнейших успехов
14:00 Григорян: жалею, что влился в эти бесконечные интервью, недооценил их значимость
13:59 Пресс-конференция Бердыева после матча в Хабаровске продлилась 30 секунд
13:37 Акинфеев — рекордсмен ЧР по по количеству побед над «Спартаком» за один клуб
13:30 Григорян: что на прощание сказал Базелюку? «А теперь, Костя, давай сам»
13:06 Поддубский: обидно пропускать на последних минутах, но счёт закономерен
13:04 Григорян: президент «Анжи» Кадиев дал добро на мою отставку, ему было непросто
13:02 Бердыев: то, что «Рубин» отыгрался на последней минуте, делает нам честь
12:58 Бывший нападающий «Краснодара» Конате пополнил состав дебютанта Лиги 1
12:54 Гол Цакташа на 92-й минуте принёс «Рубину» ничью в матче со «СКА-Хабаровск»
12:33 Назначены арбитры на матч раунда плей-офф Лиги чемпионов «Янг Бойз» — ЦСКА
12:22 Джеррард считает, что Коутиньо этот сезон должен провести в «Ливерпуле»
12:17 «Локомотив» намерен приобрести форварда «Эшторила» Клебера
12:00 Митрюшкин попал в сферу интересов «Бенфики»
11:50 Моуринью: Матич — идеальный игрок для меня
11:45 Мане: при всём уважении к «Уотфорду», «Ливерпуль» должен был побеждать
11:35 «Зенит» — «Ахмат»: на матче ожидается до 35 тыс. зрителей
11:32 Гилерме выйдет на матч «Локомотив» — «Тосно» вместе с дочерьми
11:30 Маммана: хочу стать защитником уровня Пуйоля или Пике
11:19 «Милан» готов отдать «Торино» за Белотти € 75 млн и Ньянга
11:03 «Боруссия» продлила отстранение Дембеле от работы с командой
10:57 Невилл: слова Роуза о трансферах «Тоттенхэма» нелепы и непрофессиональны
10:51 «Интер» проявляет интерес к потенциальному новичку «Зенита» Ригони
10:51 Фурсенко: претензии «Трабзонспора» бессмысленны, Жулиано хотел в «Фенербахче»
10:35 Ляказетт: матч «Арсенала» с «Лестером» был поездкой на американских горках
10:21 Погба: чтобы сезон «МЮ» был хорошим, нужно выиграть всё
10:11 Кака получил красную карточку в матче MLS после просмотра арбитром видеоповтора
09:52 «Барселона» отказалась от варианта с Дибалой из-за его несовместимости с Месси
09:49 Стали известны стартовые составы «СКА-Хабаровск» и «Рубина»
09:34 Издание AS сравнило гол Ванека с голом Мендьеты в ворота «Барселоны»
09:30 Маммана: в матче со «Спартаком» меня больше всего впечатлили болельщики «Зенита»
09:24 Маурисио Перейра – лучший игрок «Краснодара» в июле по версии болельщиков
Все новости RSS
Партнерский контент