Девушки-близнецы: готовы раздеться после победы ЦСКА! Видео с дерби

Если вы считаете, что посмотрели все видео с дерби ЦСКА – «Спартак», то это далеко не так.

Может ли быть дружба между болельщиками ЦСКА и «Спартака»? А почему нет? Видео ниже – наглядный пример. Если люди дружат в обычной жизни, что мешает им цивилизованно ходить вместе на футбол, пусть и в атрибутике разных цветов? К слову, перед матчем уверенности в себе больше у ребят, которые болеют за «Спартак».

Понятно, что подобных примеров у стадиона не так уж и много. Спроси у большинства фанов ЦСКА, что они думают о «Спартаке», — получим примерно такие ответы.

Масштабных столкновений устадиона избежать, слава богу, удаётся. Но без задержанных не обойтись. Парень на видео ниже не знает, за что его взяли в полицейский эскорт. Мы расскажем. Он заводил своих «коллег-армейцев» речёвкой «Я не устану повторять». Ответом следовало непечатное. И хоть лично в его словах мата не было, «приняли» именно его. К тому же парень «не уставал повторять», стоя буквально в двух шагах от полиции. Можно сказать, сам напросился.

Команду можно поддерживать не только зарядами, но и… нарядами. Считаете, что девушки не любят носить одинаковые вещи с подругами? Чушь! Особенно если эти девушки – близняшки. Вот бы познакомить их с братьями Березуцкими. Смотрите видео ниже.

А вот так болеют за ЦСКА из окон домов в районе «Песчанки». Интересно, пойдёт ли эта девушка на футбол или ограничится видом сверху?

Перед матчем корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов встречает у стадиона бывшего полузащитника «Спартака» Дмитрия Смирнова. Он в своё время успел даже немного поиграть под началом Олега Романцева. Но неожиданно признаётся, что будет поддерживать… ЦСКА.

А это видео из чаши стадиона. Оказывается, вполне можно поддерживать «Спартак», не провоцируя оппонентов из ЦСКА, сидящих рядом. И всё так чинно, благородно. К слову, люди в одинаковых красных футболках, сидящие внизу, – «армейские» хоккеисты, которые пришли поддержать своих футбольных коллег.

С одним из них, нападающим ХК ЦСКА Сергеем Андроновым, в перерыве матча удаётся пообщаться корреспонденту «Чемпионата» Максиму Саблину. Он рассказывает, почему красно-синие хоккеисты не так активно болеют за футболистов. Оказывается, они стесняются.

Зато они не стеснялись на поле. Коллеги Андронова в перерыве матча исполняли пенальти в ворота Ильи Помазуна – сменщика Игоря Акинфеева. И, как мы видим, весьма успешно.

На поле основные события происходят во втором тайме. Несмотря на пропущенный гол, фанаты ЦСКА не перестают поддерживать свою команду. И в награду получают два подарка: сначала от Щенникова, потом от Витиньо. Вот так фанаты радуются этим голам.

А это уже реакция футболистов ЦСКА после матча. К некоторым из них на поле спускаются детишки. Например, к Бибрасу Натхо.

Понятно, что основная часть болельщиков – молодёжь и люди средних лет, но можно встретить на трибунах и болельщиков более почтенного возраста, как эта бабушка. Она рассказывает корреспонденту Максиму Саблину, почему болеет именно за ЦСКА. Оказывается, из патриотических соображений.

Уходящим со стадиона болельщикам салютуют с балкона. Вот везёт этому молодому человеку! Чтобы увидеть футбол в исполнении любимой команды, достаточно сделать пару сотен шагов.

А это видео у парковки стадиона. Болельщики фотографируются с героем дня Георгием Щенниковым. И интересуются – как сделать так, чтобы он забил 10 голов за сезон? Может, Виктор Гончаренко знает рецепт?