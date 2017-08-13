Маммана: Месси сказал мне: «Успокойся, не нервничай»

Новичок «Зенита» рассказал в интервью «Чемпионату», как пережил потерю родителей и почему не может выбрать дом в Санкт-Петербурге.

Второй после Маскерано. Почему «Зенит» купил Мамману Количество аргентинцев в «Зените» продолжает расти. Петербургский клуб покупает центрального защитника «Лиона» Эмануэля Мамману.

Эмануэль Маммана сидел напротив корреспондента «Чемпионата» и совершенно спокойно отвечал даже на самые непростые для эмоционального восприятия вопросы о потерянных в юном возрасте родителях. Иногда по-доброму улыбался, как будто что-то вспоминал. Но слишком личные истории он оставляет только для себя. 21-летний аргентинский новичок «Зенита» – приятный парень, пусть и не про него выражение «душа нараспашку». А главное — Маммана с его талантом точно украсит РФПЛ.

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«Не так-то просто найти жильё в Петербурге»

— Как обустроились в Петербурге? Уже нашли квартиру?

— Ищу, пока моя семья решает во Франции вопросы с визами и переездом. Скоро родные будут здесь. Но в Петербурге не так-то просто найти жильё.

— В чём же проблема?

— У меня две собаки, и нужен дом с садом, где они могли бы гулять. Я отыскал несколько вариантов, но сейчас все заняты. Так что поиски продолжатся.

— Расскажите о своих собаках. Почему решили завести?

— Не люблю быть один, а моя семья часто будет уезжать в Аргентину. С двумя собаками точно не соскучишься. Однажды я окончательно вернусь на родину и заведу ещё больше собак.

— Вы дебютировали в «Зените» в российском «класико» – игре со «Спартаком». Сильно нервничали?

— Перед таким матчем нервы – это абсолютно нормально. Естественно, волнение присутствовало. Но мои аргентинские друзья настолько поддерживали меня, что я чувствовал себя достаточно спокойно. Спасибо парням!

Фото: fc-zenit.ru

— У вас есть какая-то фишка, с помощью которой вы контролируете эмоции и сохраняете спокойствие?

— Как правило, я спокоен, когда выхожу на поле. В любой ситуации нервы играют против нас, мешают футболистам. Обычно думаю о своих родителях, которые сейчас на небесах. Они со мной, помогают мне. Уверен, папа и мама обо мне тоже думают.

— Согласны с назначением пенальти в ворота «Зенита» за ваш фол на Зе Луише?

— Я совершил ошибку. Пенальти был. Не стоило бросаться в подкат. К сожалению, иногда сложно себя контролировать из-за избытка адреналина.

— В матче с «Уралом» в Екатеринбурге вы также совершили опасный подкат в собственной штрафной. Использование подкатов – часть вашего стиля?

— Да. Но в Екатеринбурге я действовал более хладнокровно, адреналина было меньше. Там уже никакого повода назначить пенальти в ворота «Зенита» не дал. Ситуацию контролировал. Хотя, конечно, надо отбирать мяч в таком стиле не в штрафной площади, а до неё.

— Что больше всего вас впечатлило в российском «класико»?

— Конечно, болельщики «Зенита»! Их было невероятное количество. Поддержка мощнейшая!

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«Перцовый газ – некрасивая история»

— В Аргентине очень горячее дерби между вашим родным клубом «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс». Два года назад в Кубке Либертадорес даже случился скандал из-за того, что фанаты «Боки» распылили перцовый газ на игроков «Ривер Плейт». Что тогда происходило? Кто пострадал?

— Это была некрасивая история. Я хочу забыть тот матч. Футбол – праздник для всех, а подобные выходки только омрачают его. Знаю, что потом у фанатов «Бока Хуниорс» были проблемы.

Вообще мне очень нравится, как люди болеют в Аргентине. Они делают это от всего сердца. Правда, сейчас болельщиков гостей на некоторые стадионы просто не пускают. Например, если «Ривер Плейт» принимает «Боку», на трибунах сидят только поклонники «Ривер Плейт».

— Леандро Паредес рассказывал о своей дружбе с детских лет с Себастьяном Дриусси и о том, что рос в не самом благополучном районе. А каким было ваше детство?

— Я тоже вырос в неспокойном районе, но очень люблю это место. Там мой дом, там я родился и жил до девяти лет. Мы дружили вместе – я, Дриусси, Паредес и Матиас Краневиттер, с которым познакомился чуть позже. Давным-давно начали общаться, поэтому особенно приятно, что вся наша компания собралась в «Зените».

— В «Ривер Плейт» вы играли вместе с Фернандо Кавенаги. Что он говорил о «Спартаке» и России?

— Мы особо Россию не обсуждали, ведь я тогда не думал о переезде в вашу страну. Кавенаги – замечательный игрок и человек. Для меня было большой честью выходить вместе с ним на поле. Он ушёл из футбола, но мы не теряем связи.

— Вас называли защитником будущего и плеймейкером, который играет на позиции либеро. Как воспринимали эти слова?

— Лестные отзывы были приятны, но я никогда не задирал нос. Хочу стать защитником уровня Карлеса Пуйоля или Херарда Пике и много работаю для этого.

— Когда вас впервые вызвали в сборную Аргентины, вы ещё не провели ни одного матча за клубную команду. Захлебнулись в эмоциях?

— Я никогда не забуду этот день – сбылась мечта! Мне было 18 лет, я действительно ещё даже не успел дебютировать в составе «Ривер Плейт», а уже попал в сборную Аргентины.

— Что чувствовали, играя рядом с Лео Месси? Какие советы он вам давал?

— Играть с лучшим футболистом мира – это невероятные эмоции. Для меня, как и для любого аргентинца, это было сказкой. Месси – великий игрок. Да и человек хороший. Перед матчем Лионель поговорил со мной. Сказал: «Ты в первый раз выходишь в футболке сборной Аргентины, но успокойся и не нервничай». И ведь его слова подействовали…

— Покинув Аргентину, вы перебрались в «Лион». Рассчитывали надолго осесть во Франции, однако вынуждены были уехать всего год спустя. О чём думали, когда слышали слова главного тренера и президента «Лиона», заявлявших, что не видят вас в основном составе?

— Не знаю, что там произошло в «Лионе», но я воспринял ситуацию спокойно. Когда появился шанс перейти в «Зенит», ни минуты не сомневался. Тем более имея возможность присоединиться здесь к своим аргентинским друзьям.

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«Бракамонте? Не знаю такого»

— Вами интересовались топовые клубы, как писали в СМИ?

— Я выбирал из большого количества предложений. Было непросто принять окончательное решение, учитывая, что ещё и моя жена готовилась рожать. Мы поехали во Францию – не жалею об этом.

— Значит, Франция не разочаровала?

— На самом деле благодарен «Лиону». Трудно было переезжать в Европу, но меня отлично приняли. Я получил очень полезный опыт для 20-летнего футболиста.

— Может, Матье Вальбуэна в «Лионе» вам что-то рассказывал про свою жизнь в России и игру за «Динамо»?

— Нет, мы с Матье другие команды не обсуждали.

— Вальбуэна как-то сходил в один российский ресторан, отравился и перенёс операцию по поводу аппендицита. Что вы знаете о российской кухне?

— Этой истории я не слышал (смеётся). Сейчас пробую в России разную еду и пока чувствую себя нормально. Хочу привыкнуть к местной кухне, новой для меня.

Фото: РИА Новости

— Что вам нравится?

— В аргентинской кухне предпочитаю «миланезу» – отбивную по-милански. А вообще я не очень прихотлив в еде.

— Знаете, кто такой Эктор Бракамонте?

— Нет.

— Это лучший аргентинский бомбардир в истории чемпионата России. Он прославился ещё и игрой на гитаре. Вы, кажется, тоже увлекаетесь музыкой?

— Иногда сажусь за пианино, но, откровенно говоря, у меня неважно получается.

«Я знаю, что родители наблюдают за мной»

— Судя по «Инстаграму», вы любитель мультфильмов…

— Я люблю сериалы. Например, «Побег». А мультфильмы смотрю со своим маленьким ребёнком. Каждый день, который провожу с семьёй, – очень важный, счастливый для меня.

— В раннем детстве вы потеряли мать, а в 15 лет отца. С тех пор посвящаете им все свои успехи на футбольном поле, сделали в их честь татуировки и иногда выкладываете фотографии родителей в «Инстаграме»…

— Каждый гол я посвящаю жене, ребёнку и моим родителям, которые, знаю, наблюдают за мной. Сперва я целую татуировку, посвящённую супруге, а потом поднимаю пальцы к небу – это в честь матери и отца. Жаль, забил пока мало.

— Главные воспоминания, которые связаны у вас с родителями?

— Честно говоря, о маме у меня не так много воспоминаний, потому что её не стало, когда мне было всего шесть лет. А об отце миллион воспоминаний, и все они очень хорошие. Он заставлял меня в любой ситуации не опускать руки и бороться до конца. Я вырос под его крылом.

— В 16-17 лет вы хотели даже бросить футбол, находясь в депрессии. В тот момент вас очень поддержала девушка, ставшая затем женой. Как развивались ваши отношения?

— Действительно, её поддержка мне здорово помогла. Я это ценил. Особенно тёплыми наши отношения стали после рождения ребёнка.

— Вы очень любите и своего тестя, который, по сути, заменил вам отца…

— Это правда. У нас с ним замечательные отношения. Как я уже сказал, мне очень не нравится быть одному, поэтому родители жены всегда с нами.