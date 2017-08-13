Как «Барселоне» стать сильнее без Неймара

Лето на задалось. Полтора месяца плохой погоды, новые санкции, слитые в Сеть серии «Игры престолов». Но если вы болельщик «Барселоны», то всё перечисленное для вас просто мелочи. По сравнению с…

Как всё исправить? Кое-что уже нельзя, но сделать клуб сильнее, чем он был в прошлом сезоне с Неймаром, вполне можно. Причём речь не только о силе на футбольном поле — о клубе в целом. Начнём с самого сложного, точнее, с невозможного условия. Потом будет попроще.

1. Хосепу Бартомеу пора уйти

Даже не так. Давно пора – так точнее. Нет смысла гадать, какую линию поведения «Барселона» выбрала бы без него в переговорах с Неймаром и «ПСЖ», но это и неважно: хуже быть просто не могло.

Когда каталонцы делали предложение «ПСЖ» по Марко Верратти, они сразу повели себя с позиции силы. Это такая игра в «Арсенал». Правила просты: «У тебя есть футболист, который нам нужен. Ты не хочешь его продавать и говоришь, что он никуда не уходит. И продолжишь говорить это какое-то время, а потом он уйдёт к нам». В итоге действительно получилась игра в «Арсенал», только в неё сыграл «ПСЖ», а не «Барселона». И даже позволил себе пошутить в конце. Получилось смешно.

Но кто здесь «больше, чем клуб?». Уход футболиста уровня Неймара – это огромная проблема на поле, но не только. За пределами футбольного поля это удар по статусу. Которого можно было избежать, если бы руководство вело себя компетентнее. Как минимум стоило вовремя сделать заявление о том, что «Барселоне» не нужен футболист, который ставит себя выше команды, и что он должен сам определиться со своими ценностями.

Вместо этого руководство молчало. Отдуваться пришлось Херарду Пике («он остаётся») и Эрнесто Вальверде («без Неймара мы не справимся»). И теперь Пике оправдывается, чтобы не выглядеть глупо («я знал, что он уходит, это был мой план»), а Вальверде тренирует команду, которая, по его мнению, не справится без Неймара.

Клуб же официально выступил только после того, как бразилец начал раздавать автографы у Эйфелевой башни. Извините, но только после этого говорить пафосные слова «никто не может быть выше команды» как-то поздновато. Как-то лицемерно звучит. А затягивание с передачей трансферного сертификата в офис французской лиги было ещё хуже. Это слишком напоминало мелкую месть. Большие клубы так себя не ведут. Больше, чем клубы, – тем более.

Ладно, говорить об уходе Бартомеу — это утопия. Но как насчёт Роберто Фернандеса? Спортивный директор — человек, который непосредственно отвечает за комплектование команды. Он отпустил Дани Алвеса и привёл в команду Андре Гомеша и Люку Диня. А вот его слова о главном трансфере лета: «Нет клуба, который мог бы выплатить сумму отступных за Неймара. Его уход совершенно исключён». Фернандес сказал это 18 июля. Компетентно. С ним точно нельзя расстаться? Нельзя. Контракт мог быть разорван клубом этим летом в одностороннем порядке, но этого не случилось, и вступило в силу автоматическое продление его полномочий.

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2. Продемонстрировать силу

После ухода Неймара«Барселоне» необходим сильный ход. И клуб вроде бы старается. То сделает предложение Филиппе Коутиньо, то Усману Дембеле. Свежая трансферная новость — 40-миллионный выкуп китайцам за Паулиньо. Это неплохо, но не вполне убедительно. Если главным усилением полузащиты станет 29-летний бразилец из Китая по цене Артуро Видаля (даже дороже, чем чилиец обошёлся «Баварии»), болельщики не поймут. Коутиньо и Дембеле выглядят солидно по именам, но ниже мы поговорим об игровых проблемах, которые останутся нерешёнными после покупки любого из них. Сейчас речь о другом: с точки зрения статуса и демонстрации силы покупка Коутиньо и в меньшей степени Дембеле — логичный ход. Тем более что «Ливерпуль» и «Боруссия» отчаянно пытаются удержать футболистов.

Но есть одно «но». «Боруссия» — клуб, который славится своей, скажем так, сговорчивостью на рынке. Взять у них футболиста, которого вроде бы не собираются отдавать, – не самое серьёзное достижение. А вот не договориться с «Боруссией» – это уже серьёзная заявка на награду в номинации «трансферный лузер года». Теперь отступать некуда. Ещё можно заметить, что «Барселона» ведёт только тех игроков, за которыми следила ещё до смены тренера. Может, стоило бы прислушаться к тому, чего хочет Вальверде?

3. Пойти навстречу тренеру

Вальверде, как известно, никогда не тренировал большой клуб. Поэтому его назначение – априори определённый риск. Не ошибка, просто риск. И чтобы его минимизировать, не мешало бы по возможности упростить тренеру жизнь. Он ведь с ходу попал в стрессовую обстановку: «Барселоне» нужна эмоциональная встряска, а её игру баск должен перестроить, вернув «ортодоксальный» стиль (это определение Хави). Ему и так не позавидуешь, но Вальверде ещё и потерял звезду и одного из лучших игроков команды, пока не получил никакой замены и сказал лишнего по поводу трансфера.

Хард баск. Кто новый тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прошёл длинный и тяжёлый путь от игрока до тренера «Барселоны». И именно ему по силам решить главные проблемы клуба.

На этом фоне руководство отказалось покупать Иньиго Мартинеса – игрока, которого попросил тренер и которого Вальверде назвал необходимым и «безальтерантивным». У руководства нашлось два возражения. Первое: клаусула Мартинеса – 32 млн евро, а кроме того, центральных защитников и так хватает. Кроме Пике, Маскерано и Юмтити на подмену смогут выйти Марлон и так и не ушедший Вермален. Да ещё и Йерри Мина приедет. Ладно, брать шестого центрального защитника – перебор. Но лишать тренера необходимого ему футболиста только потому, что в команде УЖЕ ЕСТЬ ТОМАС ВЕРМАЛЕН? Это похоже на анекдот, который придумали болельщики «Реала», но это логика, которой руководствуются боссы «Барселоны». И я ещё даже не сказал, что жалеть 32 млн евро на защитника с хорошим пасом и подходящего команде – это даже как-то странно для топ-клуба в 2017 году.

Сейчас «Барса» ведёт игроков, которые вряд ли являются личным выбором тренера. Фамилии Коутиньо и Дембеле звучали в прессе задолго до того, как команду возглавил Вальверде. Филиппе при необходимости может закрыть позицию Неймара, но его точно стоит покупать не ради этого. А ради игры в центре, откуда он смещается на полуфланг в поисках мяча, чтобы уже с мячом вернуться на ударную позицию. В атакующей схеме каталонцев место Филиппе скорее в полузащите, на позиции Андреса Иньесты. Тогда это можно назвать усилением. Что касается Дембеле…

Замена Неймару: этот парень круче Мбаппе. За кого «Барса» заплатит 80 млн «Барселона» выручила сумасшедшие деньги за Неймара и теперь думает, в кого их вложить. Почему Усман Дембеле – лучший вариант.

При всём уважении к огромному таланту и очевидным достоинствам Усмана Дембеле, ему 20 лет и, что важнее, у него худшая в команде точность паса в прошедшем сезоне. Ещё раз: хуже Дембеле никто в «Боруссии» не играл в пас. 67% точности – это очень мало, даже учитывая его позицию. Это не делает его плохим футболистом, зато делает футболистом, которому будет трудно адаптироваться к стилю «Барселоны». Кстати, по количеству пасов Дембеле также уступает всем партнёрам по группе атаки. Он мало вовлечён в командную игру с мячом. Сильные стороны Дембеле: дриблинг, скорость, создание моментов. Другими словами, он немного похож на Неймара, только с более слабой статистикой и худшим качеством паса. Его трансфер похож на попытку заменить бразильца наиболее близким по стилю игроком. Но размен точно не равноценный, ведь в своём стиле Неймар — лучший. Сделает ли это команду сильнее? Риторический вопрос. Дембеле точно пригодится «Барселоне», но его трансфер не решит главную проблему прошлого сезона: отсутствие баланса.

4. Восстановить баланс

… Который даже важнее, чем кислотно-щелочной (простите, производители зубной пасты!). В конце весны я готовил материал о том, почему не сработали все поздние эксперименты Луиса Энрике. Среди многих причин выделялась одна: слишком много футболистов, которые не возвращаются за линию мяча. Если точнее, то их трое. Да, «Барселона» всегда играла с тремя форвардами, но в последние 10 лет у тренера обязательно был уникальный козырь, чтобы замаскировать эту слабость. В последнем сезоне у Энрике козырей не осталось – и «Барса» сразу стала очень уязвимой после потерь. Этот недостаток весьма относительный: в играх с «Леганесом» и «Алавесом» его можно было вообще не заметить. Но в самых важных матчах против сильных команд отсутствие баланса сразу обнажалось и в конечном счёте стоило команде результата в конце сезона.

Трое – это слишком. Что «Барселоне» делать с Месси, Неймаром и Суаресом Неймар опять нервничает. Кирилл Хаит рассказывает, что происходит в «Барселоне»: без схем с кружочками, но подробно.

С тех пор ничего не изменилось. Вернее, ушёл Неймар, а значит, стало на одного игрока за линией мяча больше. А если серьёзно, то теперь задача клуба по восстановлению баланса выглядит ещё сложнее. Потому что нельзя просто поставить лишнего игрока в полузащиту и нельзя просто купить флангового нападающего взамен Неймара. Во-первых, равноценную по уровню и стилю замену бразильцу не найти. Во-вторых, каталонская juego de posición слишком завязана на построение треугольников, чтобы отказаться от игры с тремя нападающими. Радикально изменить схему, оставив впереди двух форвардов и увеличив количество полузащитников, — это будет отказом от собственных принципов. Основная концепция останется прежней (тотальный контроль), значит, «Барселоне» нужны трансферы, которые позволят вернуть контроль над пространством.

5. Управлять пространством

Нельзя просто взять и сказать Лионелю Месси, где он должен находиться. Он всегда ищет мяч и всегда ищет свободную зону, съедая огромное пространство у команды. Это ни в коем случае не повод для критики – с тем же успехом можно критиковать Bugatti Chiron за чрезмерное потребление бензина. Месси – это не только круто, но и дорого в использовании. Так вот, наличие на противоположном фланге Неймара ещё больше усложняло задачу. Неймар здорово играл роль второй скрипки, но это тоже эгоистичный в плане пространства игрок.

Сейчас «Барселоне» необходим кто-то, кто будет хорош в подыгрыше, с отличным пасом и быстрыми ногами, чтобы ускорить перемещение мяча по полю. И кто-то, кто умеет оттягиваться в сторону ОТ мяча, создавая пространство в последней трети поля для команды – в первую очередь для Месси. Другими словами, кто-то наподобие Хуана Маты. А вот если новичком станет кто-то вроде Дембеле, тогда без глобальной перестройки в центре поля точно не обойтись.

Закончившийся драмой интерес к Марко Верратти неслучаен. Итальянец идеально отвечает сразу на два вопроса: как доставлять мяч в атаку и что делать после потерь? Неудача с его трансфером не означает, что игрок такого амплуа перестал быть нужен команде. Он нужен. А если в атаке появится не трудолюбивый разнорабочий (вроде Педро или того же Маты), а очередной дриблёр — то ещё нужнее.

Немного странно, что «Барселона» не интересуется Раджой Найнгголаном или Андером Эррерой. Я бы ещё добавил в список Артуро Видаля, но не стану: команда, которая не договорилась с «ПСЖ», вряд ли может на что-то рассчитывать в переговорах с «Баварией». Испанец на бумаге выглядит идеальным кандидатом, хотя и дорогим. Бельгиец поздно раскрылся, но сейчас выполняет феноменальный объём работы, успевая создавать моменты для форвардов и косить соперников в опорной зоне. Похожие функции у каталонцев сейчас выполняет Иван Ракитич. Но хорват провёл один великолепный сезон, лучший в карьере, а потом вернулся на свой обычный уровень. Высокий по меркам любого клуба, но недостаточный для «Барселоны».

Фальшивые ёлочные игрушки. Что не так с «Барселоной» Серьёзно говорим о магическом реализме и немного об Эрнесто Вальверде.

Ей сейчас нужны топ-игроки, причём не меньше двух. Ведь нужно улучшать и контроль мяча, и работу без мяча в двух линиях одновременно. Учитывая нынешний уровень «Барселоны», чтобы делать это ещё лучше, должны прийти игроки мирового уровня. Кстати, Тьяго Алькантара передаёт Каталонии привет. Политика последних лет в отношении «своих» — тема для отдельной невесёлой статьи. Ладно, вернёмся к «чужим». Условная группа новичков Мартинес — Коутиньо — Найнгголан или Мартинес («безальтернативный» же) — Мата — Эррера в реальном, полном случайностей мире может и не заиграть/травмироваться/поссориться с тренером. Но по крайней мере это был бы логичный ход: усиление слабых мест команды. И сильный ход, ведь приобретаются лучшие в своём амплуа футболисты на рынке.

А теперь вернёмся к первому пункту. Хосеп Бартомеу не собирается в отставку, и даже Роберто Фернандес получил кредит доверия ещё на год. Так что сильных ходов ждать не стоит. Поэтому переход Паулиньо — это ещё здорово. Да, трансфер из Китая — всегда риск, а 29-летний бразильский опорник из Китая за 40 млн — двойной риск (тройной?). Но ведь по игровым характеристикам Паулиньо — близкая альтернатива Верратти. И уж точно это лучше недавних слухов про Жана Сери из «Ниццы» в качестве альтернативы Коутиньо. Просто этого мало.

Пока воспитанникам становится всё труднее попасть в основу, а легенды и просто лучшие игроки стареют (Иньеста) или переезжают в Париж и ругают руководство оттуда (Дани Алвес) или даже из Катара (угадайте кто), клуб продолжает искать на стороне молодых-перспективных для ротации. Теряет сильнейших и рассматривает на замену альтернативы альтернатив. Дембеле вместо Неймара, Мина вместо Мартинеса, Сери (он ведь даже не молод, чтобы ожидать прогресса, зачем?) вместо Коутиньо. И, видимо, молодой-перспективный Паулиньо вместо Верратти. Вот это точно не способ сделать «Барселону» сильнее. Или хотя бы сохранить «Барселону» самой собой.