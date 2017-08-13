Тарасов позвал Кудряшова в ресторан «по-мужски». Футболисты в соцсетях

Автор победного гола в дерби со «Спартаком» нападающий ЦСКА Витиньо показывает, сколько мячей отправили «армейцы» в сетку ворот соперника.

А вот форвард красно-белых Луис Адриано не смог принять участие во встрече с ЦСКА из-за двухматчевой дисквалификации. Бразилец решил устроить культурную программу и прогулялся по центру Москвы со своей семьёй.

10 августа нападающему «Спартака» Лоренсо Мельгарехо исполнилось 27 лет. Этот особый день футболист провёл со своей семьёй. «Спасибо богу, что дал мне возможность насладиться этим праздником вместе с женой и дочерью. Моё единственное желание – быть всегда с вами, ведь я люблю вас», — написал Мельгарехо в своём «инстаграме». Пожалуй, парагваец был бы самым счастливым человеком на Земле, если бы его команде удалось одержать победу в московском дерби. Но не срослось.

В матче с тульским «Арсеналом» полузащитник «Спартака» Артём Тимофеев получил тяжёлую травму – разрыв передней крестообразной связки колена, футболисту требуется операция. В трудную минуту Тимофеев не остался без поддержки одноклубников и болельщиков. Чтобы поблагодарить их всех, полузащитник обратился к ним через свой «инстаграм».

О том, как тяжело переживать подобный момент, не понаслышке знает одноклубник Тимофеева полузащитник Роман Зобнин, который продолжает восстанавливаться после повреждения боковой и крестообразной связок колена. Несмотря на это, во время матчей игрок находится вместе с командой. Но не на своём месте.

Перед домашним матчем с «Тосно» защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия проводит свободное время в компании друзей, среди которых одноклубник Дмитрий Тарасов и защитник тульского «Арсенала» Гиа Григалава.

Сам же Тарасов остро отреагировал на потасовку в матче 5-го тура РФПЛ «Рубин» — «Локомотив», обратившись к защитнику казанской команды Фёдору Кудряшову с предложением встретиться в ресторане и разобраться по-мужски.

Новичок «Зенита» Леандро Паредес, уже ставший ключевым игроком команды, в свободное от тренировок время уделяет внимание самому важному и дорогому – семье. «Моё счастье» — такую подпись под фотографией оставил аргентинец. И действительно, любящая жена и здоровые дети – это ли не счастье?

Нападающему «Зенита» Александру Кокорину был вручён приз лучшему игроку июля по версии болельщиков. Столь знаменательное событие Александр не оставил без внимания.

Вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин, видимо, окончательно потерял место в основном составе клуба и перестал вызываться в российскую сборную. Достаточное ли это основание, чтобы задуматься об отъезде в другую команду?

Тульский «Арсенал» весьма неудачно начал сезон. Собраться с мыслями, успокоиться и настроиться на успешную игру помогает рыбалка. По крайней мере, так думает вратарь и капитан тульской команды Владимир Габулов.

Новичку «Краснодара» Ренату Янбаеву пока не удаётся пробиться в основной состав команды. Но унывать футболисту не даёт его семья.

А вот полузащитник Дмитрий Торбинский, который этим летом покинул «Краснодар», на данный момент является свободным агентом. Ранее сообщалось, что игрок проходит медицинское обследование в тульском «Арсенале», но контракт с туляками так и не подписал. Кроме того, Дмитрий выложил в своём «инстаграме» фотографию с подписью «С возвращением, старина Уилл», а в геолокации отмечена Баковка. Намёк на возвращение в «Локомотив»?