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В матче 6-го тура РФПЛ «Локомотив» уступил «Тосно» на «РЖД Арене»
Текст: Григорий Телингатер
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Лидер проигрывает дебютанту. Что не так с «Локомотивом»

Пока все говорят о дерби ЦСКА – «Спартак», другая московская команда позволила «Зениту» возглавить турнирную таблицу.
13 августа 2017, воскресенье. 22:00 Футбол

Что сейчас происходит в «Локомотиве»?

Если вы не устали от темы «что не так делает Каррера?», то вам сюда. Здесь «Локомотив», который, показалось, смог выбратьс на победные рельсы.

1. Команда выдала свой лучший старт в истории РФПЛ.

2. У Сёмина переодически появляются в основе молодые Баринов, Лысов и оба Миранчука.

3. «Локомотив» максимально использует летнее время и территорию стадиона. На «РЖД Арену» теперь не стыдно приводить детей. Перед матчем зрителей предлагается впечатляющая развлекательная программа. Возможно, лучшая в РФПЛ.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Только вот болельщиков на стадионе всё ещё на уровне 7-8 тысяч. Сегодня собралось 8009 человек (один из них Каррера). Понятно, что «Тосно» не самый яркий соперник. Возможно, даже самый непривлекательный, учитывая, что эти команды впервые встречаются в РФПЛ. Но уровень работы с болельщиками виден именно на таких матчах. Понятно, что на «Спартак» пришло бы много зрителей, но поди разбери, чьих поклонников больше.

Что по составу «Локо»?

Забавно, что «Локо» выдал мощный старт, несмотря на травмы стопроцентно основных Чорлуки, Ари и Виталия Денисова. Хотя последний уже попал в число запасных – впервые после операции. Сёмин после матча с «Тосно» сказал, что мог выпустить его, но ход игры тому препятствовал. Возвращение Чорлуки ожидается в октябре-ноябре, а Ари – в ноябре-декабре.

Идут активные поиски нападающего. С очень большой вероятностью это будет не Дзюба, о котором сообщалось ранее. Возможно, вопрос будет решён лишь в самом конце трансферного окна.

Почему «Локо» проиграл «Тосно»?

Первый тайм получился настолько скучным, что коллеги больше обсуждали не футбол, а противостояние рэперов Оксимирона и Гнойного. Гол Чернова на 51-й минуте случился в абсолютной тишине. По сути, там даже момента не было. Удар из-за пределов штрафной вряд ли оказался опасным, если бы не рикошет от Кверквелии.

После автогола «Локо» гости мастерски тянули время, что изрядно раздражало Сёмина. Он выговаривал арбитрам, чтобы те подгоняли гостей.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Тосно» закрылся, и Кверквелия стал форвардом (всё-таки он уже в двух матчах подряд отличился). Обороняться стало почти не от кого. Работы у Гилерме было чуть-чуть. Однако забить «железнодорожники» так и не смогли, а в самом конце встречи даже пропустили контратаку – Заболотный вышел один на один с вратарём и сделал счёт 2:0.

Что говорили после матча?

Сёмин снова пожаловался на отсутствие нападающих. Снова сказал, что это вопрос к руководству. И добавил, что проблему видно не вооружённым глазом. А по игре отметил следующее.

– Поражение закономерно. Мы отошли от комбинационной игры. Стали играть верхом, особенно после гола. Навалы не могли ни к чему привести – у соперника высокие футболисты. Моменты появлялись, когда комбинировали на фланге, и то немного. У «Тосно» хорошая команда, которая нам мешала, но требовалось гнуть нашу линию, играть в свой футбол.

У главного тренера «Тосно» спросили, как его команде удалось добиться победы при не самом зрелищном футболе.

– Да, по качеству игры иногда мы выглядели лучше, чем сегодня, но при этом не набирали очков, – сказал Парфёнов. – На этот раз мы своим старанием заслужили победу. Спасибо моим игрокам. Всё-таки мы ехали к лидеру РФПЛ, который ещё ни разу не уступил в этом чемпионате. Было бы странно играть с ними в открытый футбол.

Что за команда у «Тосно»?

Команда, у которой нет прозвища. Хотя, может, и есть, но никто из опрошенных мною коллег его не знает. Как мне объяснили в перерыве, у «Тосно» не существует официального прозвища, которое продвигает клуб. Хотя болельщики иной раз говорят «лесники» — из-за ёлочек на эмблеме. На гостевом секторе «РЖД-Арены» собралось 34 человека. Я лично посчитал в первом тайме и перепроверил во втором.

«Всех, кого видели, мочили». Как ОМОН помог фанатам «Тосно» заявить о себе
Репортаж с трибуны «Тосно», где на первом питерском дерби в РФПЛ жгли, шизили, дрались и получали от ОМОНа.

Существует теория о том, как судить об атмосфере внутри футбольного клуба. Мол, достаточно взглянуть во время гола не на основных футболистов, а на скамейку запасных. Если игроки недовольны тем, что сидят в резерве, то эмоции будут скупые. Если же радуются голам партнёров, то коллектив – крепкий и сплочён общей целью. Так вот у «Тосно» при обоих голах все повскакивали со скамейки чуть ли не на поле. Похоже, у ребят действительно всё в порядке.

Фото: «Чемпионат»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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