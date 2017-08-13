Кокорин – Дриусси – новая связка-киллер. Очередной разгром от «Зенита»

Для тех, кто любит погорячее

Победа нужна была соперникам как лекарство. Проблема «Зенита» – аллергия на команду из Грозного. В мае «Ахмат», тогда ещё под именем «Терек», отобрал у сине-бело-голубых три очка на новой арене «Санкт-Петербург». То поражение на поле-огороде стоило петербургскому клубу Лиги чемпионов и поставило крест на надеждах Мирчи Луческу построить в городе на Неве второй «Шахтёр». Южане в третий раз за пять лет переиграли четырёхкратных чемпионов России на их территории. И 45 тысяч болельщиков, пришедших на рядовой в общем-то матч (вчера на дерби было всего 24 тысячи), ждали реванша.

У команды Олега Кононова после успешного старта в сезоне-2017/18 (три тура – девять очков и ни одного пропущенного мяча) как будто возникло лёгкое головокружение. В августе «Ахмат» дважды уступил со счётом 2:3. Чтобы не поймать вирус поражений, который подкосит даже крепкий организм, требовалась прививка положительных эмоций в Петербурге.

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«Зенит» против «Ахмата» — это теперь ещё и Аргентина против Бразилии. Частичка чемпионата Южной Америки в рамках чемпионата России. Эмануэль Маммана, Леандро Паредес, Матиас Краневиттер, Себастьян Дриусси с одной стороны и Родолфо, Фелипе Сампайо, Исмаэл, Раванелли, Лео Жаба – с другой. Вдобавок на подходе у сине-бело-голубых Эмильяно Ригони. Футбол для тех, кто любит погорячее!

Озадаченный «Зенит»

Погорячее получилось. «Ахмат» начал матч настолько мощно и агрессивно, что зенитовцы, показалось, чуть-чуть растерялись. Огромный объём работы проделывал впереди Лео. Этот быстрый и мощный 19-летний нападающий действительно обещает стать в будущем одной из звёзд нашей Премьер-Лиги. Бразилец летел в прессинг на защитников хозяев, открывался им за спины, перехватывал мячи и стремился пробить по воротам Андрея Лунёва, как только получал возможность. Гости в первую треть первого тайма вообще смело применяли коллективный отбор, а когда он удавался, вылетали в три-четыре человека в контратаку. Правда, столь же юный, как и Лео, атакующий полузащитник Раванелли пока менее эффективен.

Команда Роберто Манчини не сразу поймала нужный ритм и по-настоящему завладела инициативой. Чтобы вскрыть насыщенную оборону из пяти защитников, которым помогал треугольник центральных полузащитников Швец – Исмаэл – Иванов, зенитовцы быстро разыгрывали мяч низом. Номинально фланговые полузащитники Далер Кузяев и Олег Шатов смещались в середину, заполняли редкие свободные зоны и создавали численное преимущество. На флангах же добавляли напряжения подключениями вперёд крайние защитники – Денис Терентьев с Доменико Кришито. Как обычно, много перемещался по полю Себастьян Дриусси.

Напарник Александра Кокорина по линии нападения хорош в подыгрыше. Именно при участии Дриусси петербуржцы создали первый реальный голевой момент. Молодого голкипера Виталия Гудиева, который заменил небезупречно сыгравшего с «Краснодаром» Евгения Городова, заставила понервничать комбинация Дриусси – Терентьев – Кокорин. Кроме того, «Зенит» заработал несколько стандартов. Леандро Паредес регулярно подаёт куда-то в район линии вратарской, но соперники уже хорошо выучили этот манёвр сине-бело-голубых.

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Удаление за три минуты

Мало-помалу хозяева разбежались, даже провели две острейшие контратаки, после которых жёлтые карточки получили Апти Ахъядов, отвечавший за левую бровку у «Ахмата», и Вильям Анхель. Причём венесуэлец и вовсе рисковал нарваться на удаление. Но Кокорин (ему вновь здорово ассистировал Дриусси) убегал не к воротам, а в сторону от опекуна, так что Анхелю повезло. Возросшее давление «Зенита» дало результат. Чрезмерно агрессивный настрой сыграл против гостей. Петербуржцы забили как раз после штрафного за фол на Кокорине.

Антон Швец в прошлом туре едва не подрался с Юрием Газинским, а теперь устроил стычку с Паредесом – судья остудил его «горчичником». Паредес неудачно исполнил штрафной, но сам же добил мяч в сетку при помощи рикошета… от Швеца. Тут же удаление заработал и Ризван Уциев. В предголевом эпизоде защитник «Ахмата» наговорил на жёлтую карточку, а через три минуты, не сумев, видимо, справиться с эмоциями, слишком жёстко сфолил на Кришито и заработал вторую.

Кононов вынужден был перестраивать свою команду с 5-3-2 на 4-4-1, в частности, неожиданно появившийся в основе номинальный нападающий Апти Ахъядов поменял позицию левого «бровочника» на правого защитника, где до этого действовал Уциев. Однако «Ахмат» и вдесятером искал свой шанс, несмотря на очевидный перевес «Зенита». Запомнилось, как Лео откликнулся на классный длинный пас Фелипе Сампайо из глубины. Бразильца остановил только опыт Бранислава Ивановича: серб здорово поработал корпусом и в последнее мгновение помешал хорошо пробить юному форварду из убойной позиции.

Федотов не замечает руку

Пятая минута второго тайма дала ответ на актуальный вопрос, продолжит ли голевую серию Кокорин. Российский нападающий, пробуждённый Манчини, поднялся с печи и тур за туром огорчает соперников. В этот раз Кокорин с Дриусси разыграли быструю стенку, после чего Александр со второй попытки пробил Гудиева. У «Зенита» родилась новая связка-киллер. Если в прежние годы сине-бело-голубые пугали чужую защиту дуэтами Аршавин – Кержаков и Халк — Дзюба, то теперь мы видим блестящее взаимодействия Кокорина с Дриусси. Александр забил уже пятый гол в РФПЛ, а аргентинец в четвёртый раз поучаствовал в голевой атаке петербургской команды. Между тем, в прошлом сезоне в Аргентине у Себастьяна было 17 голов и только три «ассиста».

При счёте 2:0 игру подпортила ошибка судьи Игоря Федотова. Москвич проглядел, как Андрей Лунёв сыграл рукой за пределами штрафной, вылетев на перехват проникающей передачи на Лео. Не факт, что удаление голкипера помогло бы «Ахмату» реанимировать интригу, тем не менее гости имеют право жаловаться на это решение Федотова.

Других шансов зенитовцы южанам просто не дали. Более того, сделали свою победу крупной. Третий гол – награда капитану Доменико Кришито за стремление сохранить мяч в игре до конца и Дриусси за сумасшедшую работоспособность. Фелипе Сампайо допустил промах под давлением аргентинца, а автором гола стал Кузяев, ещё в мае игравший здесь за «Терек». Кокорин летел вперёд на кураже: попал в штангу, отдал голевой пас на Юрия Жиркова. Такой Кокорин необходим сборной России.

«Зенит», как и в матче со «Спартаком», победил дома с впечатляющей разницей в четыре мяча. Команда Манчини сейчас очень хороша, она стала единоличным лидером РФПЛ. Через три дня – «Утрехт» в Лиге Европы.