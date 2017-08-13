«Меня надо было удалять». Зенитовцы — о разгроме «Ахмата»

Манчини не испытывал проблем с лимитом, Кокорин счастлив от голов, Лунёв не доволен своей игрой, а Жирков спешил на Суперкубок Италии.

В матче шестого тура РФПД «Зенит» на своём поле принимал «Ахмат». Встреча прошла на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

В составе победителей голы на свой счёт записали Леандро Паредес, Александр Кокорин, Далер Кузяев и Юрий Жирков. С 29-й минуты грозненцы играли вдесятером после того, как защитник Ризван Уциев получил вторую жёлтую карточку.

«Зенит» набрал 16 очков и стал единоличным лидером в турнирной таблице РФПЛ. «Ахмат» (9) потерпел третье поражение подряд и находится на седьмой строчке.

Кокорин – Дриусси – новая связка-киллер. Очередной разгром от «Зенита» Второй домашний матч подряд «Зенит» завершает победой с разницей в четыре мяча. Команда Роберто Манчини – единоличный лидер РФПЛ.

«Надеюсь, что Кокорин в одиночку забьёт 35 мячей»

— Как должна играть команда, которая остаётся в большинстве? Громить соперника? - вопрос Роберто Манчини на послематчевой пресс-конференции.

— Могу сказать про сегодняшний матч, что, даже когда они остались в меньшинстве, нам нужно было продолжать играть с тем же натиском, с которым играли. Нужно было забить как можно больше.

— С чем связано нервное начало?

— Не то чтобы я был недоволен. Я был доволен игрой Шатова и Кришито, их взаимодействием. Я хотел, чтобы Шатов больше шёл в борьбу и обыгрывал один на один, он делал это не так часто, как мне хотелось бы. «Ахмат» — сильная и организованная команда, играть с ними нелегко.

— Способен ли Кокорин забить 35 мячей в одиночку?

— Надеюсь, что да.

— Может ли Терентьев выиграть конкуренцию у Смольникова? Насколько пристально вы следите за молодёжной командой и «Зенитом»-2?

— Терентьев сыграл хорошо, он наш воспитанник. Мне не хотелось бы выделять кого-то, для нас важны все — и Смольников, и Анюков, и сам Терентьев. Я слежу за матчами «Зенита»-2 и молодёжной команды. У меня не так много времени, но в будущем я бы хотел обратить внимание на молодых игроков.

— Что вы думаете о лимите на легионеров?

— Никаких проблем с лимитом не испытываю. Это правило, которое мы должны соблюдать и, как видите, с успехом соблюдаем. Для меня все игроки равны вне зависимости от их национальности.

— В течение семи дней вы провели три матча и в каждом из них выпустили один и тот же состав, за исключением Смольникова. Вы не меняете футболистов на фарт или игроки не впечатляют вас на тренировках?

— В команде должно сохраняться единство, должен быть какой-то костяк. И это обусловлено процессом трансформации. Многие игроки, например Жулиано, покинули команду. Мы ещё не в стабилизированном положении.

Кузя, друг Манчини. Кто олицетворяет игру нового «Зенита» Нет, даже не Александр Кокорин.

«Ахмат» пока самый грубый клуб лиги»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин заверил, что не заглядывает в таблицу бомбардиров.

«Очень счастливы. Очередная хорошая игра, много забитых голов, полный стадион. После того как на стадионе поменяли поле, принципиально было здесь обыграть «Ахмат», но сейчас со всеми принципиальные игры. Не зря у «Зенита» было такое сильное усиление, не чтобы мы играли на удержание счёта, не на 1:0.

В первые 15 минут сегодня было тревожно, но потом собрались и забили. «Ахмат» не слабый, просто у нас пошла игра. «Ахмат» пока самый грубый клуб лиги.

Про бомбардирскую гонку ещё рано говорить. Главное, что сейчас получается забивать и команда выигрывает. Крестики не ставлю, кому забил, но счастлив, что приношу команде пользу. Нет желания по-другому праздновать голы», – сказал Кокорин.

«Удалять надо было меня»

Вратарь «Зенита» Андрей Лунёв был крайне недоволен своей игрой.

«Хорошая игра команды, но своей я недоволен, не очень качественную игру показал. Не всегда «сухарь» залог хорошей игры вратаря. Сегодня было много ошибок с моей стороны. Показалось, что сыграл в пределах штрафной, на линии, сейчас посмотрели, сказали, что за ней. Удалять, наказывать за это надо было. Моя ошибка. Из-за этого расстроился», – грустно отметил Лунёв.

А вот другие футболисты «Зенита» решили проигнорировать прессу. Аргентинская диаспора сине-бело-голубых по-английски не разговаривает, а начальник команды Илья Писарский, знающий испанский, почему-то отказался помочь корреспондентам. Юрий Жирков же очень спешил на Суперкубок Италии. Далер Кузяев лишь виновато улыбнулся и сбежал от журналистов. Игроки «Ахмата» после разгрома тем более не горели желанием вести диалог с кем бы то ни было и вообще не появились в микст-зоне.