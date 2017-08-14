Кокорин – в ударе, «Зенит» — в зените, «Лацио» — с Суперкубком. Обзор дня

Матчи 6-го тура РФПЛ, старт в АПЛ «Манчестер Юнайтед», сумасшедшая развязка в финале Суперкубка Италии и другое – в обзоре дня.

«Реал» обыграл «Барселону» на «Камп Ноу» в первом матче за Суперкубок Испании

В первом матче за Суперкубок Испании «Барселона» принимала «Реал». Встреча проходила на стадионе «Камп Ноу» и завершилась победой мадридской команды со счётом 3:1.

Все забитые мячи в этой встречи пришлись на второй тайм. На 50-й минуте «Реал» вышел вперёд в счёте после того, как защитник каталонцев Херард Пике срезал мяч в собственные ворота. На 77-й минуте Лионель Месси ударом с пенальти счёт сравнял, однако уже через три минуты точный удар Криштиану Роналду вновь вернул преимущество мадридцам.

На 82-й минуте всё тот же Роналду получил вторую жёлтую карточку и оставил свою команду вдесятером. Однако это не помешало «Реалу» забить ещё один гол в оставшееся время. Последний гол в составе «сливочных» записал на свой счёт Марко Асенсио.

Ответный матч в Мадриде «Реал» и «Барселона» проведут 17 августа.

«Зенит» разгромил «Ахмат» и стал единоличным лидером РФПЛ

В матче шестого тура российской Премьер-Лиги «Зенит» на своём поле принимал «Ахмат». Встреча прошла на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

В составе победителей голы на свой счёт записали Леандро Паредес, Александр Кокорин, Далер Кузяев и Юрий Жирков. С 29-й минуты грозненцы играли вдесятером после того, как защитник Ризван Уциев получил вторую жёлтую карточку.

«Зенит» набрал 16 очков и стал единоличным лидером в турнирной таблице РФПЛ. «Ахмат» (9) потерпел третье поражение подряд и находится на седьмой строчке.

Кокорин: про бомбардирскую гонку ещё рано говорить

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал победу над «Ахматом» (4:0) в домашнем матче 6-го тура РФПЛ.

«Очень счастливы. Очередная хорошая игра, много забитых голов, полный стадион. После того как на стадионе поменяли поле, принципиально было здесь обыграть «Ахмат», но сейчас со всеми принципиальные игры. Не зря у «Зенита» было такое сильное усиление, не чтобы мы играли на удержание счёта, не на 1:0.

В первые 15 минут сегодня было тревожно, но потом собрались и забили. «Ахмат» не слабый, просто у нас пошла игра. «Ахмат» пока самый грубый клуб лиги.

Про бомбардирскую гонку ещё рано говорить. Главное, что сейчас получается забивать, и команда выигрывает. Крестики не ставлю, кому забил, но счастлив, что приношу команде пользу.

Нет желания по-другому праздновать голы", – передаёт слова Кокорина корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

«Ахмат» подаст жалобу на судейство в матче с «Зенитом»

В понедельник, 14 августа, «Ахмат» отправит жалобу на судейство в гостевом матче 6-го тура РФПЛ с «Зенитом», завершившемся поражением подопечных Олега Кононова со счётом 0:4. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Игорем Федотовым.

«На 29-й минуте судья должен был остановить игру за нарушение правил на Уциеве. Он этого не сделал и в следующем эпизоде показал Уциеву за подкат вторую жёлтую карточку. Если бы он остановил игру за нарушение правил на Уциеве, не было бы и удаления. На 59-й минуте нужно было удалять вратаря «Зенита» Лунёва за явную игру рукой за пределами штрафной площади. Плюс не было зафиксировано нарушение правил на Швеце на линии штрафной площади «Зенита». Были и ещё некоторые эпизоды, но эти — основные. В понедельник оформим и отправим жалобу», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову в грозненском клубе.

«Лацио» вырвал победу у «Ювентуса» в матче за Суперкубок Италии

В матче за Суперкубок Италии встречались «Ювентус» и «Лацио». Встреча проходила на стадионе «Олимпико» и завершилась победой римской команды со счётом 3:2.

По ходу встречи «Лацио» вёл 2:0, затем позволил сопернику сравнять счёт в концовке встречи, но всё же вырвал победу на последних секундах игры. В составе победителей дубль оформил нападающий Чиро Иммобиле, а ещё один гол на счету полузащитника Алессандро Мургиа, который принёс победу своей команде на третьей компенсированной минуте. За «Ювентус» дважды отличился Пауло Дибала.

«Лацио» выиграл Суперкубок в четвёртый раз в своей истории и впервые с 2009 года. «Ювентус» проиграл в матче за Суперкубок страны второй год подряд. В прошлом сезоне туринцы уступили «Милану» (1:1, по пенальти – 3:4).

«Краснодар» — «Амкар» — 1:1: пермяки забили свой первый гол в новом сезоне РФПЛ

В матче 6-го тура российской Премьер-Лиги «Краснодар» принимал «Амкар». Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

«Краснодар» открыл счёт на 25-й минуте, когда точным ударом отметился Виктор Классон. «Амкар» сумел отыграться на 76-й минуте — сравнял счёт вышедший на замену Михаил Гащенков, проводивший дебютный матч в РФПЛ. Для пермской команды этот гол стал первым в нынешнем первенстве.

«Тосно» нанёс «Локомотиву» первое поражение в сезоне РФПЛ

«Тосно» выиграл у «Локомотива» в матче шестого тура РФПЛ. Встреча проходила в Москве на стадионе «РЖД-Арена — Локомотив» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей. «Железнодорожники» потерпели первое поражение в турнире.

В дебюте второго тайма Евгений Чернов получил мяч перед штрафной и пробил в дальний угол — Соломон Кверквелия неудачно подставил голову, и мяч отскочил в ближний угол. В концовке матча Антон Заболотный убежал один на один с Гилерме и удвоил преимущество гостей.

Гол Цакташа на 92-й минуте принёс «Рубину» ничью в матче со «СКА-Хабаровск»

«СКА-Хабаровск» и «Рубин» сыграли вничью в матче шестого тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Хабаровске на стадионе имени Владимира Ленина и завершилась со счётом 1:1.

На 82-й минуте болгарский нападающий Венцислав Христов вывел дальневосточную команду вперёд, забив свой первый гол в дебютном матче в российском чемпионате. На 92-й минуте полузащитник казанцев Мийо Цакташ сравнял счёт.

Григоряна на посту главного тренера «Анжи» сменит Скрипченко

Новым главным тренером «Анжи» станет 41-летний Вадим Скрипченко. С ним достигнута принципиальная договоренность, сообщает «Спорт-экспресс» со ссылкой на президента махачкалинского клуба Османа Кадиева. Первую тренировку команды Скрипченко проведёт 15 августа.

После поражения от «Динамо» в матче шестого тура российской Премьер-Лиги Александр Григорян в прямом эфире телеканала «Наш футбол» объявил об уходе с поста главного тренера «Анжи». 50-летний специалист возглавлял «Анжи» с января 2017 года.

«Манчестер Юнайтед» стартовал в АПЛ с разгромной победы над «Вест Хэмом»

«Манчестер Юнайтед» выиграл у «Вест Хэм Юнайтед» в матче первого тура АПЛ. Встреча проходила в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

На 33-й минуте Маркус Рашфорд с левого фланга сделал разрезающую передачу в центр штрафной площади, Ромелу Лукаку выскочил из-за спины защитника и пробил мимо Джо Харта — мяч от штанги влетел в ворота гостей. В начале второго тайма Генрих Мхитарян увидел подключение Лукаку и со штрафного мягко подал ему на голову, а бельгиец оформил дубль.

На 88-й минуте Мхитарян сделал проникающую передачу на Антони Марсьяля, который вышел один на один с голкипером и спокойно его переиграл, пробив в дальний нижний угол. Спустя две минуты Поль Погба ушёл от соперника и кручёным ударом в дальний нижний угол неотразимо пробил по воротам.