Когда и гений бессилен. «Реал» разорвал «Барсу» в первом матче Суперкубка

Пока Неймар забивал за «ПСЖ», «Барселона» по всем статьям уступила «Реалу». Не помогли ни родные трибуны, ни гениальность Месси.

Не классический расклад

Когда Хосеп Гвардиола покидал «Барселону», он объяснил свой уход из лучшей команды мира простым постулатом: даже идеальная команда не будет выигрывать бесконечно и потухнет, если не вносить изменения. Необязательно даже позитивные. Во многом потому Жозе Моуринью подстёгивает своих игроков, публично костеря их на пресс-конференциях.

Понимает это и Зинедин Зидан. Его «Реал» выиграл всё, что только можно, и, несмотря на это, Зизу не боится вносить изменения – проданы Хамес и Мората, вводятся в состав молодые игроки, команда даже учится играть без Роналду. Уже сейчас молодой тренер показал, что не собирается спокойно плыть на нажитом багаже.

В «Барселоне» тоже ищут перемен. Но скорее более судорожно. Кто бы что ни говорил, уход Неймара – невосполнимая потеря для команды. Игрока на этой позиции сильнее попросту нет. Замена бразильцу будет, непременно, но пока трансферные ходы каталонцев как минимум спорны. Нельсон Семеду? Неплохой бегунок из «Бенфики», который не усилит состав здесь и сейчас. Жерар Деулофеу? Вы же не думаете, что это замена Неймару? Паулиньо? 29-летний игрок из Китая, который должен легко вытеснить из состава Ракитича или Иньесту? Смешно.

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В общем, что будет делать в этом сезоне Эрнесто Вальверде – загадка. Встряска посредством смены тренера не раз помогала «Барселоне» (вспомните требл Луиса Энрике в первый сезон). Но системные проблемы клуба никуда не денутся.

Не классический состав

Однако всё это темы, которые мы будем обсуждать уже по ходу сезона. Сегодня команды выходили на большую игру. Несмотря на полутоварищеский статус Суперкубка, несмотря на не лучшие кондиции обеих команд (что логично), это класико. А класико скучным не бывает.

Вальверде не стал экспериментировать, сделав ставку на старую гвардию. Из небанального – появление на правом фланге Алейкса Видаля (а не Роберто), в центре обороны Юмтити (а не Маскерано), Жерара Деулофеу на месте Неймара (по большому счёту, из-за отсутствия альтернатив).

А вот у «Реала» всё несколько интереснее. Зидан вновь не включил Криштиану Роналду в стартовый состав. Конечно, дело не в конфликте. У португальца всё-таки уже не молодецкий по футбольным меркам возраст, он провёл тяжелейший сезон от звонка до звонка и заслужил отдых и право на лишнее время, чтобы набрать нужные кондиции. В итоге на острие «Реала» вышли Бензема и Бэйл, под ними расположился Иско, в центре креативили Кроос и заменяющий дисквалифицированного Модрича Ковачич. Ниже – Касемиро и классическая линия обороны.

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А ещё «Реал» успел слегка ошарашить ещё до стартового свистка 31-летнего арбитра Рикардо Гойкоэчеа (которому предстояло стать одним из главных действующих лиц матча). На класико впервые за долгие годы «королевский клуб» вышел не в сливочных цветах. Перед финалом Лиги чемпионов 2016/17, в котором «Реал» появился в фиолетовой форме, Буффон пошутил, что «Юве» будет играть с «Фиорентиной». Сегодня неподготовленный зритель, включив трансляцию, мог подумать, что «Барселона» на равных бодается с «Зенитом». А если серьёзно, всё дело в коммерции – перед сезоном «Реал» заключил с Adidas сделку, что на матч Суперкубка выйдет в голубом гостевом комплекте.Всё – ради увеличения продаж запасной формы.

Не классическая игра

Давно вы видели «Барселону», которая сознательно отдаёт мяч сопернику и старается ловить его на контратаках? Сегодня и правда был необычный вечер. Матео Ковачич неотрывно бегал за Месси, дыша ему в спину в каждом эпизоде на протяжении полутора таймов. Когда выдохшийся хорват уступил место на поле Асенсио, Лео почувствовал свободу и стал выпускать голевые моменты для партнёров со скоростью конвейера. Шикарные пасы из опорной зоны, фирменные проходы, появления из-за спин защитников в свободных зонах – аргентинец, как и почти всегда, был блистателен.

Что нельзя сказать о его партнёрах. Без Неймара «Барса» потеряла одну из жемчужинок в своей диадеме – Месси старался комбинировать с Суаресом, но защита «Реала» прерывала все попытки на корню. Лео стягивал на себя оппонентов, но Деулофеу, а позже и Денис Суарес, не пользовались свободными пространствами и бездарно запускали мячи в ноги защитников гостей.

В первом тайме «Реал» не форсировал события – Бэйл пытался искать свободные зоны на передней линии, но было очевидно, что валлиец далёк от оптимальных кондиций. Пару лет назад он бы с лёгкостью убежал от Жерара Пике, а тут в конце первого тайма проиграл на дистанции. А ещё Пике успел эффектно отыграть Бэйла пасом пяткой в своей штрафной. Впрочем, это были чуть ли не единственные действия защитника сине-гранатовых, которые можно отметить со знаком плюс.

А потом на поле вышел Роналду и началось шоу. У «Реала» есть все основания предъявлять претензии молодому арбитру Гойкоэчеа. Сперва тот углядел спорное нарушение правил Наваса на Суаресе (Месси сравнял счёт с пенальти), затем зафиксировал шикарный мяч Роналду (снова Пике не у дел, а «Камп Ноу» увидел, что физическому состоянию главного антигероя Каталонии позавидуют боги Олимпа), а потом удалил Криштиану за симуляцию после выхода один на один. Тоже весьма неоднозначную.

Фото: Reuters

Не классический результат

Валерию Карпину было бы что разобрать в телеэфире после эфира, останься он на телевидении. И порадоваться. Его протеже в «Мальорке» Марко Асенсио, сменивший Ковачича, вонзил мяч под самую перекладину ворот тер Штегена и установил окончательный счёт. А Месси продолжал пытаться сотворить магию, которая разбивалась о защитный барьер «Реала». Лео просто не хватало партнёров нужного уровня, с которыми можно было бы сотворить что-то гениальное. Появившиеся со скамейки «Реала» Асенсио и Роналду изменили игру. Роберто, Алькасер и Денис Суарес отбыли номер. И вряд ли могло быть по-другому. При всём уважении, это другого уровня.

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Этот матч должен стать звонком для руководства «Барсы». С таким составом клуб будет постепенно терять статус суперклуба, в который стремятся лучшие футболисты мира. При таком менеджменте, когда «Барселона» однажды выпустил из рук волшебную палочку с инициалами ЛМ, она рискует остаться ни с чем.А сегодня произошло то, что должно было произойти. Победила более сильная команда. Во всех отношениях. И должны произойти перемены, чтобы на «Бернабеу» всё магическим образом преобразилось.