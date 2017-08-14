222 млн за работой. Гол Неймара и остальные крутые события выходных

Даже если бы вы захотели увидеть все интересные матчи выходных, у вас бы всё равно не получилось: их было слишком много. Пришлось бы отказаться от еды и сна. Поэтому скачивайте и пересматривайте. И вот справочный материал, чтобы было проще выбрать.

АПЛ: быстрее, дороже и дыр-дыр

В пятницу вечером АПЛ стартовала с максимальным резонансом. Волевая победа «Лестера» в концовке превратилась в волевую победу «Арсенала». Отличная реклама турниру, особенно если не обращать внимания на ужасную игру в защите. Счёт 4:3 впечатляет, но он обманчив: могло быть ещё больше. 7:6, например.

Удивительно, но при 25% владения мячом «Лестер» организовал 27 ударов по воротам. Ну а «Арсенал» при любой контратаке впадал в панику и надеялся на неточность соперников. Итальянцы бы засмеяли. Но англичанам плевать: они считают миллиардные доходы от продажи трансляций своих матчей всему миру. Миру нравится безбашенная игра. Пожалуй, первый матч сезона в Англии не мог быть лучше. И, я бы сказал, символичнее.

20 поводов смотреть новый сезон АПЛ В главных ролях – Антонио Конте, Пеп Гвардиола, Жозе Моуринью, Юрген Клопп и даже «новый Юрген Клопп».

Хорошие новости для болельщиков обеих команд. Для «Арсенала»: Ляказетт в порядке, характер в порядке, Жиру тоже как всегда. Для «Лестера»: это снова Варди! (Произносить, как если бы было «это снова «Спарта»!».)

«Челси» нужны транквилизаторы

После финального свистка Антонио Конте сказал, что не хочет обсуждать судейство. Ну, это разумное решение. Потому что там как бы нечего обсуждать. А вот подкат прямой поднятой ногой на 14-й минуте в исполнении Гари Кэхилла стоило бы обсудить с психологом. Так же, как и подкат Сеска Фабрегаса на 82-й. Оба шли в ногу открытыми шипами, и оба искренне не понимали, за что удалены. На этом фоне сказать что-то о качестве игры «Челси» не получится, мы не увидели её в стандартных условиях. Что точно есть, так это характер. Отыграть гол вдесятером, а потом ещё один вдевятером… Круто же. А можно в следующем матче показать такой же характер, но и футбольные правила подучить?

Моуринью – первый

В разгромной победе «МЮ» над «Вест Хэмом» счёт не главное. Главное – то, как спокойно, практически пешочком хозяева раскатали лондонцев. Всё это было очень неторопливо, с очень большим запасом прочности. Даже не прочности, а с запасом превосходства. И забили все, кому положено. Лукаку, Погба. Даже Марсьяль, чтобы уже точно снять вопросы о возможном уходе. И с разницей мячей "+4" «Юнайтед» опережает соседей, которые полтора тайма не могли раскатать «Брайтона», но в конце всё-таки раскатали.

Ещё Англия: знакомый «Ливерпуль», у «Тоттенхэма» новый Кайл Уокер

Угадайте клуб: отлично играли в атаке, много забили, но не использовали ещё столько же. В защите ошибались системно и индивидуально, «привозили» сами себе, вратарь не спас – но могли выиграть… дотерпели пару мнут: получили гол с нарушением правил, которое просмотрел арбитр. Кому не повезло? «Ливерпулю» не повезло. Старый добрый «Ливерпуль».

И последнее. Знакомьтесь — это Кайл Уокер-Питерс, он же человек, который заставит болельщиков «Тоттенхэма» забыть про Кайла Уокера Первого.

Не факт, что он проведёт в основе весь сезон (многие футболисты в «Тоттенхэме» считают, что команде необходимо усиление), но заявка на троллинг года уже есть. Интересно, в академии «Барселоны» нет никого по прозвищу Неймар?

«We all love sluts!» Как фанаты «Халла» отметили первый успех Слуцкого «Халл» в клочья разорвал «Бёртон Альбион» в первом матче сезона при родных трибунах. Слуцкого уже называют тигром.

Германия: Крупный капитал – «Карл Маркс» — 5:0

В первом раунде Кубка Германии «Баварии» достался «Кемницер». Не самый значительный факт выходных, но есть нюансы. Во-первых, «Кемницер» — это новое название команды, которая раньше именовалась ФК «Карл Маркс Штадт». Бой получился неравным? Крупный капитал разделался с экс-«Карлом Марксом» со счётом 5:0. А по ходу победы у футболистов «Баварии» даже было время, чтобы пофлиртовать с женщиной-арбитром. Бибиана Штайнхаус – немецкая знаменитость, в новом сезоне она станет первой в истории женщиной, которая будет судить Бундеслигу. Ей придётся непросто. Для начала Франк Рибери во время матча развязал ей шнурки.

Россия: первое поражение «Локо», очередное – «Спартака»

Подробный обзор всего самого интересного, что случилось в РФПЛ, выйдет на «Чемпионате» сегодня вечером. Вы его не пропустите: он, как обычно, будет называться «10 вещей, которые нужно знать о туре». А пока – главное.

«Локомотив» проиграл «Тосно» по счёту, но, что хуже, списать это только на жуткое невезение не получится. Да, у Пейчиновича и Миранчука были моменты, но и у Чернова и у Дугалича тоже были. Просто нельзя не иметь в команде форварда и оставаться на первом месте в чемпионате. Хотя результат всё равно шокирует.

А вот проблемы «Спартака» уже нет. Каждую игру кто-то ошибается. Каждую игру кто-то травмируется. В дерби для победы было сделано всё, но команды не хватило на 90 минут. «Я не обращаю внимания на результат», — сказал после матча Каррера. Ладно, может, лучше обратить внимание на усиление состава? Или это тоже больная тема?

Каррера укрепил центр поля. И всё равно его проиграл Глушакову, Фернандо и Пашаличу срочно нужен свой Зобнин.

«Зенит» порвал «Ахмат». Правда, гости час провели в меньшинстве. По счёту не скажешь, но они не рассыпались, держали игровой рисунок и вполне могли претендовать на ответное удаление – Андрей Лунёв сыграл руками за пределами штрафной площади. Но главное – Кокорин забил пятый гол. И за этим наблюдали 45 тыс. зрителей. Футбол!

Сенсация в Суперкубке Италии

Массимилиано Аллегри оставил Федерико Бернардески и Дугласа Косту в запасе. В принципе логично, ведь лишённый Бильи «Лацио» нужно обыгрывать в любом составе, а новичков лучше выпускать при комфортном счёте. Но нет: новый «Ювентус» оказался беззубым и некомпактным. Ошибки в защите могли решить всё ещё в первом тайме – «Лацио» не везло.

«Юве» толком и не проснулся, но совершил камбэк: новая «десятка» Пауло Дибала забил со штрафного на 85-й минуте и с пенальти на 91-й. Инстинкт убийцы, прагматизм, запас прочности большой команды, вот это вот всё. Нет. Или да – но про «Лацио». Римляне пошли в атаку, закатили победный гол и пошли брать кубок и праздновать. С чемпионом Италии что-то не то.

Франция: Фалькао в огне, «Нант» на дне

Зачем нужен Мбаппе, если можно его продать в ФК «ФФП-Нефть» за 200 млн и играть с Фалькао? Четыре гола колумбийца в двух матчах, а Мбаппе сидит в запасе. Вместо него можно за копейки купить Янна Карамо, которого европейская пресса уже ухитрилась назвать «новым Мбаппе» — и плевать, что старый Мбаппе младше.

Неизвестный 19-летний парень – это новый 18-летний парень. Что-что? Что не так с трансферами. Разбираем на примере «нового Мбаппе».

А у старого волшебника Клаудио Раньери пока всё плохо. Его «Нант» начал с двух поражений. Не для этого клуб договаривался с лигой, чтобы обойти регламент. Во Франции клубом высшей лиги нельзя руководить тренеру старше 65 лет. Раньери – 66, для него сделали исключение.

Гол Неймара

Неймар дебютировал за «ПСЖ» в гостевой игре с «Генгамом». Неймар забил гол в первом матче за «ПСЖ». Наверное, об этом нельзя не написать. Кстати, «Генгаму» вчера кто только не забивал. И Кавани, и даже Икоко. Правда, он играет за «Генгам». Ладно, если серьёзно, бразилец очень активно брал на себя игру и мог забить несколько раз. К слову, он и моменты партнёрам создавал, а Кавани забил с его паса. То, что дебютный гол случился на 82-й минуте – скорее, просто невезение. Могло быть и раньше. 21 удар парижан, владение мячом 74% времени, точность паса 91%… слушайте, а Неймар точно менял команду?

«Барселона» — «Реал». «Знак бесконечность»

Важнейший матч. Официальный дебют Эрнесто Вальверде в «Барселона» — и сразу за полтрофея. Невеликие скорости и не самый зрелищный футбол уровня начала сезона прилагаются. А после перерыва всё перевернулось. Нет смысла пересказывать коротко: читайте обзор, пересматривайте матч. Молодой арбитр Рикардо Бенгоэчеа так увлёкся просмотром интересного футбола, что немного потерял связь с реальностью. Количество спорных решений во втором тайме зашкаливает даже по меркам испанских традиций судейства.

Когда и гений бессилен. «Реал» разорвал «Барсу» в первом матче Суперкубка Пока Неймар забивал за «ПСЖ», «Барселона» по всем статьям уступила «Реалу». Не помогли ни родные трибуны, ни гениальность Месси.

Может, «Реалу» и не хватало цельности, а выход из обороны был слишком медленным. Но прошлый сезон показал: всё это и не нужно. Мадридцы и так эффективны, прибавляя ровно столько, сколько нужно и ровно в ключевые моменты сезона. Секрет: матч за Суперкубок к этим моментам не относится. «Реал» забил почти всё, что имел, большего не потребовалось.

А «Барселона», кажется, не готова к сезону. Деулофеу не игрок старта. Ракитич не стал лучше самого себя прошлогоднего. Иньеста не стал младше себя прошлогоднего. А до начала чемпионата ещё неделя. Руководство ведёт себя, как будто времени на усиление полно.